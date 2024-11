Zaměstnanci VW kradou díly z fabrik firmy ve velkém. Jen letos jich vyhodil 708, největší „borci” rozkradli díly za 25 milionů včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

VW se evidentně snaží zefektivnit své fungování po všech stránkách. A ztráty v této oblasti mohou být opravdu velké - krást ve firmě je prý „extrémně snadné” a disciplinární opatření jen letos stihla skoro 3 000 lidí!

Volkswagen se aktuálně potýká se zárodkem jedné z největších krizí v celé své historii. Příčiny a následky by šlo probírat dlouho, ale ve stručnosti řečeno firmě postupně dochází peníze kvůli neschopnosti efektivně fungovat zejména v domácím Německu. Jednou z příčin je až nemístná, konkurencí na trhu práce nevynucená štědrost k tamním zaměstnancům, některým ale zjevně ani to není dost.

„Všetci kradnú,” je věta podle všeho nesprávně připisovaná jednomu bývalému českému premiérovi, pomalu stejnými slovy by šlo ale shrnout to, co zaměstnanci Volkswagenu dělají, když zrovna neví, co by si měli počít s volným časem. Situaci shrnuje Auto Bild, který uvádí, že se VW v současné situaci zaměřil i na toto jednání a jen za první polovinu letošního roku vyhodil 708 lidí a 2 151 dalších jinak disciplinárně potrestal za účast na případech krádeží, podvodů a podněcování k takovému jednání.

To je skoro neuvěřitelné číslo. Uvážíme-li, že pro VW v Německu pracuje necelých 300 tisíc lidí, pak se téměř procento z nich během prvních šesti měsíců roku zapojilo do nekalých aktivit uvnitř firmy vedoucích k vlastnímu obohacení na úkor společnosti. Předpokládejme, že většinou půjde o relativně slušné lidí, ze kterých zloděje udělalo kouzlo příležitosti, někteří si ale mohou říkat pomalu Dannyho parťáci.

I o takové skupině informují němečtí kolegové s odvoláním na nedávné verdikty oblastního soudu v Braunschweigu. Ten se zabýval už dřívější činností skupiny mužů původem zejména z Polska a Ruska, kteří díly ve velkém - ale opravdu ve velkém - kradli zejména pro své krajany přímo ze skladu Volkswagenu. Šest mužů ve věku od 40 do 56 let vytvořilo celkem jednoduché schéma, kterým uspokojovali poptávku po konkrétních dílech ze strany spřízněných překupníků.

Dotyční dali vždy dohromady seznam dílů, které byly třeba, zaměstnanec skladu je pak naložil do kamionu, který je převáží z logistického centra do továrny. Zapojeni byli i dva řidiči náklaďáků, kteří po cestě přeložili část díly do dalšího přistaveného kamionu na parkovišti a jen zbytek komponentů převezli do skutečného místa určení. Další zaměstnanec zajišťoval hladký průběh celé operace a dostával 100 Eur (přes 2 500 Kč) za každou rundu.

Nemohlo jít o malou věc, neboť dotyčným byly prokázány krádeže dílů za víc než 1 milion Eur, tedy přes 25 milionů Kč. Odcizeno takto bylo mj. 506 brzdových třmenů, 1 216 brzdových kotoučů nebo 5 292 ložisek kol. Nakonec ale spadla klec a pěti ze šesti zapojených byly uděleny nepodmíněné tresty. Skladník, řidiči kamionu a čtvrtý komplic byli odsouzeni k trestům odnětí svobody na víc než tři roky. Další dva pachatelé dostali tresty odnětí svobody na dva roky resp. devět měsíců natvrdo a je jeden osm měsíců podmínečně.

Relativně nízké tresty vzhledem k rozsahu činnosti padly kvůli dřívější bezúhonnosti obžalovaných a roli tu jistě hrála i laxnost samotného VW, který nechal zajít věci tak daleko. Podle předsedajícího soudce bylo krást ve VW „extrémně snadné”. A i když firma dělala inventury každý měsíc, při kterých se pochopitelně na chybějící zásoby přišlo, obvykle to brala na lehkou váhu a příčiny neřešila. Až pozdější vyšetřování, mj. toto, přimělo automobilku zavést účinnější opatření včetně odměňování „práskačů”, která vedla i k odhalení oněch skoro 3 000 případů během prvního pololetí.

V továrnách VW se zjevně krade ve velkém, tedy přinejmenším kradlo. Ani to bilanci firmy jistě nepomohlo. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

