Zaměstnanec Mercedesu promluvil: 99 procent lidí tady prozřelo, špatná sázka se nám vrací. A to nejhorší je asi pořád před námi

O současné situaci zejména evropských automobilek se mluví často, ale bývají to vesměs pouze pohledy zvenčí. Jak to vypadá zevnitř? O tom řekl víc jeden ze zaměstnanců Mercedesu v Sindelfingenu. A moc hezké čtení to není, přes jeho zřetelné snahy vnímat věci pozitivně.

Že se evropský automobilový průmysl dostal do pasti nového pokusu o centrální plánování ekonomiky, třebaže tentokrát nepřímo skrze asi miliardu antitržních „usměrnění”, píšeme v posledních měsících skoro denně. Problémy jsou nejvíc patrné v Německu, zejména pak v případě Volkswagenu, to ale proto, že tamní význam automobilového průmyslu je mimořádný, situace v zemi v některých ohledech mimořádně špatná a velikost samotného VW je též mimo obvyklá měřítka. Tyto potíže jsou ale obecné a v určité míře se dotýkají a starém kontinentu všech a všude.

Výjimkou není ani Mercedes, který podobně jako většina ostatních vsadil na špatného koně v podobě politicky tlačené, ovšem většinou lidí nechtěné elektromobility. Svůj původní plán přejít do roku 2030 jen na tyto vozy sice dávno odpískal, ale škoda tím už byla způsobena nezměrná a ani rázná změna směřování firmy by mnohým problémům nepředešla. Ona změna navíc tak rázná není a Mercedes dál volí kompromisní řešení, která se stěží postarají o cokoli jiného než chřadnoucí ekonomické výsledky.

Tak se ale situace jeví zvenčí, jaká je uvnitř společnosti? To přibližují kolegové z Focusu, kteří vyzpovídali jednoho ze zaměstnanců společnosti pracující v továrně v Sindelfingenu. Ten nemá problém se takovým věcem věnovat, neboť i když fabrika jede na půl plynu a místo dvou směn pracuje na jednu, dotyčný má už teď vánoční volno, které bylo letos prodlouženo na tři týdny.

Už to ho pochopitelně znervózňuje, a tak je při popisu situace ve firmě velmi otevřený. To je z našeho pohledu příjemná změna, neboť mluvit se dá i s českými zaměstnanci místní filiálky značky, ti už ale pěkných pár pátků vystupují spíš jako rada Zedníček z Ostře sledovaných vlaků. A tak vám budou vykreslovat, jak tady Mercedes protřele zrušil plány, na kterých léta trval, támhle strategicky chytře prodal míň aut, než zamýšlel, a nakonec geniálně zasadil ránu konkurenci tím, že zrušil polovinu výroby modelu, který lidé nechtějí.

Z Německa slyšíme něco jiného: „Nejistota je hodně patrná. Celá výrobní směna byla zrušena, což se samozřejmě dotýká i zaměstnanců. Některým bylo dovoleno odejít, jiní byli propuštěni. Agenturní zaměstnanci prakticky dostali padáka. Celková situace je stále ještě poměrně dobrá, to nejhorší je ale nespíš pořád před námi,” dává s náznaky optimismu najevo své obavy tamní zaměstnanec třícípé hvězdy.

Situaci německého automobilového průmyslu hodnotí jako velmi komplikovanou a bojí se toho, co se bude dít s ekonomikou celé země, pokud průmyslový - zejména automobilový - jih začne mít potíže. „Všechno, co je na jihu, drží Německo při životě. Když jih zakašle, Německo je vážně nemocné, musíme být opatrní,” říká a z nastalé situace viní politiky - v prvé radě Zelené, jinak ale celou současnou vládnoucí koalici. „Všechno zkazili svou ideologií, svou elektrifikací aut. Tohle jde hodně špatně. Doufám, že se politici konečně probudili, ale zdá se, že vlak už vyjel ze stanice,” říká zaměstnanec, který si nepřekvapivě nepřál být jmenován.

S výsměchem tak reaguje na plány Zelených spasit německý automobilový průmysl právě tlačením elektromobility. „Myslím, že Zelení chtějí zničit automobilový průmysl. A nedovedu si představit, že bateriová elektromobilita je budoucnost. Chtěli zkoumat syntetická paliva, ale to si EU nepřála. Nebylo by třeba vyvíjet nové motory a nabídka by byla téměř neomezená. Ale baterie jsou vždy ošemetná věc,” říká dál s tím, že si jej elektromobily nezískaly a po fiasku posledních let prozřela prakticky celá firma.

„Myslím si, že 99 procent lidí zde nyní říká, že sázka na baterie byla chybou a že se to nyní obrací proti nám. A bude se nám ro vracet ještě mnohem, mnohem víc,” uvádí dále s tím, že pokud se nemají věci pokazit úplně „něco se musí v příštím roce dramaticky změnit“. Celé Německo podle něj trpí na uměle vysoké ceny energií, které mají tu moc vyhnat ze země téměř veškerou výrobu. Optimismus ho přesto úplně neopouští: „Stále věřím v budoucnost Mercedesu,” říká a uzavírá: „Modlím se, aby se firmě příští rok dařilo lépe. Ale člověk slyší hodně špatných věcí, bohužel.”

Továrna Mercedesu v Sindelfingenu už dříve omezila svou produkci na polovinu a i to je moc, jak je patrné z třítýdenního vánočního volna pro stávající zaměstnance.

