Zánovní, výbavou nabušená Octavia Combi se 180 koňmi a 4x4 je k mání za cenu, za níž vám Škoda brzy neprodá nic před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Skoda Autohaus Liebe, publikováno se souhlasem

Tohle je skutečně výjimečná nabídka. Jen zřídka narazíte v prodeji na auto od prvního soukromého majitele, který sáhl po tak vysoké specifikaci a pak s autem téměř nejezdil. Je to šance mít téměř nevyužitou Octavii v milionové verzi za cenu lepší Fabie.

Možná si ještě vzpomenete na výjimečnou nabídku skoro nejeté Octavie II Scout 1,8 TSI na prodej. Zajímavá byla nejen tím, že se taková auta moc nevidí, ale také tím, že představovala relativně dostupnou cestu ke kilometrově zánovní „oktávce” s už dost silným motorem. Za požadované peníze to nemusel být marný kauf, leckomu ale pochopitelně mohlo vadit, že jde o Octavii druhé generace, tedy vizuálně už zjevně starý vůz.

Pokud byste chtěli novější iterací téhož už na platformě MQB, s moderními motory TSI a všemi dalšími vymoženostmi, které Škoda prodává v podstatě dodnes, obvykle to chce smířit se buď s mnohem více opotřebovaným autem, vyšší cenou anebo přijmout jiný kompromis. Výjimky potvrzující pravidlo se ale vždy najdou a dnes vám jednu takovou ukážeme.

Je to skutečně výjimečná věc, nakonec už proto, že jde v podstatě o novějšího skauta bez skautského kroje. Octavií III ve verzi 1,8 TSI 4x4 se prodalo jako šafránu a když už si někdo tento, svého času vrcholný model bez písmen RS v názvu dopřál, obvykle s ním jezdil. Tohle auto si někdo naspecifikoval právě takto a přidal i hodně výbavy - dokonce i parádnické světlé čalounění, navigaci, vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná sedadla... Co vás napadne. A pak ho zamknul v garáži a sotvakdy s ním jezdil.

Vážně to tak bylo, je to skoro plně vybavené auto i s řadou extra věcí. Přesto má od roku 2014, kdy bylo uvedeno do provozu, najeto pouhých 29 tisíc km. To je na Octavii skoro nic, na osmiletou Octavii vůbec nic, je to jen dobře zajetý vůz. Prodávající, mimochodem stejný autorizovaný dealer, který nabízel onoho skauta zmíněného zkraje (proto jsme si na něj také vzpomněli), říká, že pořád působí jako nový, i voní jako nový. To neposoudíme, ale z fotek tak opravdu vypadá, není z nich patrné téměř žádné opotřebení, natož pak poškození.

Přidejte kompletní servisní historii a máte před sebou skutečně zánovní, velmi praktické auto v pěkné specifikaci akorát na zimu, která už neodbytně klepe na dveře. Cena? 19 879 Eur, což při dnešním kursu evropské měny znamená asi 490 tisíc Kč. Není to nic, není to ani absolutně málo peněz, ale za podobnou Octavii jako za novou dnes dáte přes milion. A dostanete v podstatě pořád stejné auto v jiném hávu, čtvrtá generace tohoto modelu není konstrukčně jiným vozem. A v době, kdy škodovka otevřeně hovoří o tom, že příští Fabia cenově nepůjde pod půl milionu? Na aktuální poměry na trhu podle nás velmi výjimečná nabídka, brzy za tyhle peníze pořídíte u škodovky nový leda bicykl.

Najet s Octavií III Combi 1,8 TSI DSG ve vysoké výbavě za 8 let pouhých 29 tisíc km je skoro hřích. Teď z něj ale můžete těžit třeba i vy, je to pěkné auto za relativně pěknou cenu. Foto: Skoda Autohaus Liebe, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

