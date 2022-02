Ženě při jízdě s Teslou v silnějším dešti odešla baterie, automobilka chce za novou 478 tisíc Kč před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jízda za silnějšího deště není v autě ničím mimořádným, v těch moderních rozhodně ne. Pro pouze 6 let starou Teslu ale byla konečnou a náklady na opravu budou na každý pád statisícové. Teď je otázkou, kdo by je měl zaplatit.

„It Never Rains In Southern California,” zpívá se ve slavné písni Alberta Hammonda a Mika Hazlewooda. Fremont, dosavadní sídlo Tesly, možná není tak úplně na jihu Kalifornie, s deštěm je to tam ale podobné - i v tuto roční dobu hovoří předpověď počasí o denních teplotách 20 až 24°C a pravděpodobnost deště vrcholí v některých hodinách následujícího týdne na masivních 4 procentech.

Dali jsme se na zprávy o počasí? Ani ne, jen se snažíme pochopit, proč mají Tesly problémy s vodou, o kterých u aut jiných značek neslýcháme. Automobilky běžně testují své vozy po celém světě za různých klimatických podmínek, nachytat ale nějakou Teslu při testech byť v oné Kalifornii je celkem neobvyklé. A když se to stane, je nějaký prototyp nachytán právě tam. Intenzivní zkoušky někde za polárním kruhem... Nevíme o nich, Američané nejspíše v rámci úspory nákladů dali hlavně na virtuální simulace, ale to je pořád jen teorie. Strom života je vždy zelenější.

Loni jsme psali o tom, že starším Teslám v dešti odchází motory. Do jejich jinak voděvzdorných obalů prostě po nějakém čase začne pronikat voda a je pak jen otázkou času, než jim vystaví stopku. Brát to Tesla jako následek nedostatečného testování dlouhodobé odolnosti a opravovat tyto závady jako záruční, asi z toho velký humbuk není. To ale odmítá a vinu valí na majitele, kteří prý měli s vozy jezdit zaplavenými oblastmi. Ti ale něco takového nepřipouští a vždy uvádí, že problém nastal při nebo po jízdě v silnějším dešti.

Nemusí ale jít jen o motory, jak ukazuje případ Larryho a Carolyn Campbellových, kteří si v roce 2016 pořídili jako novou Teslu Model S. Jakožto obyvatelé Hongkongu nemají problém takový vůz dlouhodobě používat, v tomto městě pomalu není kam dojet. Nebo spíše neměli, neboť když loni v srpnu chtěla Carolyn vyzvednout děti ze školy, auto jí za silného deště vypovědělo službu.

To se může stát, po jeho odtažení do servisu ale Tesla zjistila, že do baterie se dostala voda a musí být vyměněna. Proč ne, po 6 letech je stále v záruce. Jak už jsme ale výše zmínili, Tesla nemá své vlastní záruky moc ráda, a tak manželům Campbellovým řekla, že auto bylo zatopeno nebo s ním někdo jezdil zaplavenými oblastmi a záruka tím padá. Cena za nový akumulátor? 171 000 hongkongských dolarů, tedy asi 478 tisíc Kč.

Manželé takovou úhradu odmítli, neboť auto prý nikdy zatopeno nebylo a jeli se s ním nanejvýš v silném dešti - stejně jako v předchozích případech s motory. Samozřejmě na tomto místě můžeme říci, že majitelé nemusí mluvit pravdu, stejně jako si může vymýšlet Tesla, další dění ale svědčí spíše o tom druhém. Ačkoli automobilka poskytla manželům fotografie vodou zasaženého akumulátoru, odmítla jim poskytnout servisní protokol, který měl svědčit o tom, že baterie byla fyzicky poškozena a nenateklo do ní jen tak. Tesla pouze tvrdila a dodnes tvrdí, že paket byl poškozen.

Že se Tesla i tentokrát snaží zastřít trochu jinou realitu, dosvědčuje i její další krok. I když trvá na tom, že ve zničení akumulátoru je nevinně, nabídla manželům prý z dobré vůle totéž řešení za 91 000 HKD, tedy asi za 249 tisíc Kč. To by asi stěží udělala, pokud by k poruše objektivně nedošlo její vinou, navíc s touto nabídkou přišla až v momentě, kdy hrozila medializace případu.

Věc tak zůstává dodnes nevyřešena a pokud se obě strany nedomluví, bude nejspíše muset rozhodnout soud. V tuto chvíli to ale vypadá, že Tesly jsou na vodu poněkud citlivější, než je obvyklé a odnáší ty nejcennější komponenty. Onen skoro půlmilion za baterii může snadno přesahovat hodnotu celého vozu po 6 letech provozu a opravy motorů za v přepočtu 170 tisíc Kč také nejsou nic levného. Je-li vše dáno neschopností Tesel dlouhodobě odolávat nástrahám počasí, nebylo by od věci začít tato auta testovat také jinde. Bohužel pro automobilku, ani v Austinu v Texasu špatné počasí moc neznají...

Podobná Tesla Model S podle všeho nezvládla nástrahy deštivého počasí a odnesla to její baterie. I když byla v záruce, automobilka majitelům tvrdí, že auto bylo zatopeno a odmítá vzít opravu na sebe, podobně jako už dříve v případě motorů. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: South China Morning Post

