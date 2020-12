Značka hořící pro elektromobily prodloužila život bumbrlíčka s V8, i když se prodává stále hůř dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Je to auto s jedněmi z nejrozmarnějších motorů vůbec, pod kapotou má až 6,2 V8 s kompresorem. Prodává se navíc stále hůř a dělá jej firma hořící pro elektrickou mobilitu. Přesto se bude vyrábět o další dva roky déle. Že by to s elektromobily nebylo tak žhavé?

Stávající generace Chevroletu Camaro přišla na svět v roce 2016, jakkoliv není těžké mít pocit, že jde stále o vůz, který se vyráběl už mezi léty 2009 a 2015. Americká automobilka totiž změnila platformu a tedy i rozměry či hmotnost, vizuálně ale auto jen přepudrovala. Jeho výroba pak zamířila zpět z Kanady do Spojených států, kde vznikají i varianty pro Austrálii. Ty jsou následně transportovány přes oceán do dílen divize Holden Special Vehicles, kde dochází ke konverzi na pravostranné řízení.

Právě od Australanů nyní přicházejí zprávy týkající se budoucnosti tohoto vozu. Chevrolet totiž původně zvažoval, že výrobu ukončí v roce 2024, a to bez nástupce. Zapadlo by to do velkolepých elektrických plánů mateřského koncernu GM, který dnes podobně jako Volkswagen Group sází vše na jednu kartu. Soudě podle jeho posledního kroku ale ani tato kaše není tak horká, jak ze zdálo.

Australané už mají potvrzené, že auto bude vyráběno nejméně do roku 2026, tedy o další dva roky déle. Camaro se tedy dočká desetiletého životního cyklu, což je skutečně překvapivé - tento vůz je ryzí muscle car, čemuž odpovídají i jeho současné motory vrcholící až jednotkou 6,2 V8 s kompresorem verze ZL1, kterou vidíte na snímcích níže. Takové auto se s vizí elektrické mobility neslučuje ani trochu.

Kromě toho je třeba si uvědomit, že Camaro není zrovna nejprodávanějším vozem svého druhu. Během třetího letošního čtvrtletí Chevrolet poslal do světa 22 226 exemplářů. To sice na první pohled může vypadat jako velké množství, nicméně vůči stejnému období loňského roku jde o 39,6procentní pokles. Vedle toho pak stojí konkurenční Ford Mustang, jenž má na kontě dvojnásobné registrace vůči svému rivalovi. Spíše než cokoliv jiného se tak počítalo s ukončením veškerého trápení, najednou je tu ale plán na dalších 6 let prodeje.

Je nicméně možné, že vůz nyní čeká úspěšnější období, zvláště ve zmíněné Austrálii. Tamnímu zastoupení se totiž povedlo dojednat novou dohodu s mateřským GM, díky čemuž dojde na zlevnění vozu. Ten se navíc od roku 2022 objeví v populární místní závodní sérii Supercars. Protinožci by tedy mohli začít objednávat mnohem více kusů, přičemž stejně jako dosud budou mít k dispozici pouze vrcholné varianty SS a ZL1.

Je přitom otázkou, co přijde v dalších letech. Také Amerika pod vedením nového prezidenta Joe Bidena zezelená, oproti tomu Donald Trump těmto tendencím bránil. Ani ve Státech tak jistě za pár let již nebude takový prostor pro vozy osazené objemnými pohonnými jednotkami. Přes to všechno ale Chevrolet mění plány výše popsaným způsobem.

Důvodem je nejspíše fakt, že Camaro, ať už je jakékoli a zájem o něj je menší než dříve, pořád přináší GM více peněz než cokoli elektrického, co bude moci v dohledné době vyrobit. Proto také přichází prodloužení životního cyklu generace, jejíž vývoj byl dávno zaplacen.

Financovat přechod na elektrickou mobilitu prodejem aut, která jsou pravým opakem o toho, o co ta elektrická usilují, působí poněkud pokrytecky, ale tak už to zkrátka je - jiné automobilky to nedělají jinak, jen zrovna neprodávají modely, které by se svým pojetím a technikou blížily právě Camaru. Minimálně z ekonomického pohledu to s elektrickými auty dnes opravdu moc žhavé není a je otázkou, zda kdy bude. Sázka na levnější či lepší akumulátory vyjít může, ale také nemusí.

Chevrolet Camaro je podle mnohých benzinovým bumbrlíčkem, verze ZL1 na snímcích má pod kapotou motor 6,2 V8 s kompresorem. Přesto má vydržet v prodeji až do roku 2026, jakkoliv koncern GM silně inklinuje k elektrifikaci už nyní. Foto: Chevrolet

Zdroj: Wheels

Petr Prokopec