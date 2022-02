Zpátky do minulosti: Levně k mání je dodnes zánovní krasavec jménem Peugeot 406 Coupe před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Car-Point Hildesheim, publikováno se souhlasem

Dřevo na volantu, design od Pininfariny a křesla místo anatomických sedaček, to musí být 90. léta. A jsou. Právě do nich se můžete vrátit s jedním z nejelegantnějších kupé vůbec, na svůj stav nestojí vůbec mnoho.

Kdysi jsme psali o nejhezčích aut Pininfariny, která nejsou Ferrari a Peugeot 406 Coupe mezi nimi měl své čestné místo. Tohle auto přišlo na svět v roce 1997 a dodnes je elegantní a tak trochu pojatí žádané těmi, kteří chtějí relativně normální auto za málo peněz, ale touží po designu nejslavnějšího studia světa. Ojeté kousky se běžně dají koupit do 100 tisíc korun a v prodeji se najdou i šestiválce.

Jenže všechny tyto exempláře mají najeto 200, 300 tisíc kilometrů a podle toho vypadají. S pečlivou údržbou by to možná nebyl problém, tu ale auta od několikátého majitele obvykle neměla. A pokud nechcete 15 let starou ojetinu se vším, co k tomu obvykle patří, můžete se tak nanejvýš dívat na fotky 406 Coupe a snít, jaké by to bylo, kdyby si člověk mohl tohle auto pořídit jako nové.

Pokud jste však ochotni oželet výběr barvy, výbavy a motorizace podle svého gusta, může vás potěšit zpráva, že se jedno dodnes zánovní kupé přece jen našlo. Je z roku 1999, takže k novému vozu má časově opravdu daleko, jenže za těch 23 let najelo jen 63 tisíc kilometrů a naprostou po většinu své existence stálo v garáži. Takže je opravdu jako nové, ani škrábance tu nejsou a interiér je sotva opotřebovaný.

Auto je kompletně originální a má za sebou všechny pravidelné prohlídky v autorizovaném servisu. Skutečně byste s ním tedy měli dostat v zánovním stavu auto, které jako nové dávno sehnat nejde. Tenhle zelený stroj má i lákavou barvu, jen plechová kola s neoriginálními kryty mu vůbec nesluší. A technika je kapitola sama pro sebe - pod kapotou je ne zrovna silný dvoulitrový čtyřválec se 132 koňmi a ještě ke všemu se čtyřstupňovým automatem. Na stovku mu to trvá prý 12,4 vteřiny, což ještě není tak hrozné, jak by člověk mohl čekat, verze zajímavá pro aktivní řidiče to ale rozhodně není.

Bonusem budiž fakt, že se jedná o kousek z limitované Pininfarina Edition. A lákavá je také cena. Podobné „relikvie” nezřídka stojí nesmyslné peníze, tenhle vůz je ale k mání v Německu za 6 490 Eur, tedy asi 158 tisíc korun. Takové peníze za takovou raritu? To nám přijde fér, v celém evropském prodeji nenajdete dnes nic srovnatelného.

Tenhle Peugeot je dodnes zánovní a může být váš, docela levně. Kola jsou na výměnu a technika neohromí, vizuální parády ale tento vůz nadělá pořád spousty. Foto: Car-Point Hildesheim, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.