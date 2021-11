Zprvu zakázaná reklama Land Roveru teprve ukazuje absurditu smýšlení dnešního světa před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

Pokud máte pocit, že nadále chaotické zacházení politiků s koronavirem je i skoro po dvou letech zkušeností tím, co musí aktuálně nejvíce zvedat obočí, my ne. Snad ještě horší je, že má někdo v této době vůbec sílu bojovat za stažení naprosto nevinné reklamy Land Roveru.

Jestli je podle nás v prvé řadě něco nemocné, pak je to současný „západní” svět. Lidé jako by po dekádách relativního klidu ztratili schopnost rozlišovat důležité od nedůležitého a urputně řeší spoustu nesmyslů, nad kterými by jinak bylo možné mávnout rukou. Léta stále intenzivněji regulujeme vše, a tak jsme se postupně dopracovali až k tomu, že se vážným tématem stalo rozhodování o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti publikace reklamy vyobrazené níže.

Není tomu tak u nás, tady (zatím) spousta podobných věcí uniká pozornosti, ale ve Velké Británii. Ta už proslula velmi příkrým regulováním reklamy, kdy mimo jiné není možné nějaký vůz ani vzdáleně prezentovat stylem, který jakkoli zavání rychlou jízdou. Snahy zakázat reklamní spot, ve kterém někdo jezdí s BMW dvě stě v městě a tři sta z místa, by se jistě daly pochopit, dnes ale stačí rádiová reklama, ve které někdo párkrát protočí motor. A už je to špatně.

Na zákazy reklam spojených s údajným nabádáním k rychlé jízdě už jsme si snad i zvykli, není to ale jediné téma, které je v britských médiích velmi ožehavé. Dalším je cokoli „zeleného”, tedy souvisejícího s ubližováním přírodě. Znovu můžeme říci, že reklama: „Zapal les, zažiješ štěstí,” nemá v médiích co dělat, současná měřítka jsou ale úplně jinde. Předběžným rozhodnutím britské Advertising Standards Authority (ASA) byla totiž nejprve zakázána přiložená reklama určená pro tištěná média, která zachycuje Land Rover Defender kdesi ve volné přírodě s textem: „Life is so much better without restrictions,” tedy: „Život je o tolik lepší bez omezení.”

Zjevná narážka na koronavirové restrikce ale zjevně nezapůsobila na některé čtenáře ani úředníky ASA. Přijato bylo 96 stížností na tuto reklamu s tím, že „nabádá k chování, které může vést ke zničení ekologicky citlivých prostředí”. Nemůžeme než kroutit hlavou - reklama zachycuje off-road v lese, což je rozhodně prostředí, pro které jsou off-roady stvořeny. Nikdo přece nepojede drancovat les kvůli reklamě, maximálně - doufejme, že s citem pro věc - bude takový vůz používat v podmínkách, pro které byl stvořen.

Vypadalo to chvíli jako hotová věc, poslední slovo má ale v případě ASA 12členný výbor asociace, který nakonec předběžné rozhodnutí zvrátil a rozhodl, že reklama může zůstat v éteru. Podle výboru jsou nezpevněné silnice, jako je ta vyobrazená v reklamě, běžné v mnoha venkovských oblastech a podobné off-roady jsou „v těchto komunitách životně důležité“. Výbor dále uvedl, že ona fráze „život je o tolik lepší bez omezení” nenabádá k drancování přírody, ale nevinně se veze na vlně koronavirových nálad. A že zadavatelé by jen měli být jen opatrní, když reklamy s podobnou tématikou vytváří.

Nakonec tedy zdravý rozum vyhrál, už ale fakt, že reklama byla zprvu zakázána na základě tolika stížností (a ekologické organizace nyní ASA nařknuly z toho, že je zaujatá) o něčem svědčí. Tohle podle nás vůbec není věc, kterou by od prvního pohledu měl kdokoli ztrácet čas.

Tato reklama byla ve Velké Británii zprvu zakázaná pro údajné nabádání k ničení přírody, až nejvyšší orgán ASA prvotní rozhodnutí zvrátil a reklamu ponechal v éteru. Grafika: Land Rover

Zdroj: Guardian

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.