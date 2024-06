ADAC zkusil prodat benzinovou, dieselovou a elektrickou ojetinu. Zjistil, že o tu poslední je skoro nulový zájem včera | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC, tiskové materiály

Statistiky jsou jedna věc, zelený strom života může být něco docela jiného. Ne však v tomto případě, potýkat se s ojetým elektromobilem je po finanční stránce přesně ta osina v zadnici, o které se pravidelně mluví. ADAC si to jistě nerad ověřil na vlastní kůži.

Na cenu Volkswagenu ID.3 jsem nekoukal zhruba dva měsíce. Za tu dobu se mnohé změnilo, neboť při mé poslední návštěvě tuzemského webu německé značky bylo třeba za elektrický hatchback vyskládat zhruba milion korun. Jenže v mezičase se do nabídky dostal akční model Pure Limited, za který je třeba zaplatit pouze 799 900 Kč. To již není astronomická suma, navíc za ní dostáváte v rámci techniky totéž, co u variant Pure a Pure People, které již jsou k mání za onen milion korun. Tedy 170 koní a baterie o kapacitě 52 kWh s udávaným dojezdem 388 km.

Tato nabídka ale pochopitelně nemusí vyhovovat každému. Pokud ovšem následně zamíříte do sekce skladových a předváděcích vozů, můžete si při cenách od 899 900 Kč dopomoci k ID.3 ve verzi s 204 koňmi a 58 kWh. Či se můžete před showroomy Volkswagenu otočit na podpatku a dát raději přednost autobazarům. Dopředu vás ovšem musíme varovat před možným pádem čelisti až na zem. Skutečně totiž platí, že nic dnes neztrácí zůstatkovou hodnotu tak jako elektromobily, jak ukazují mnohé statistiky.

ID.3 je toho důkazem, maximálně čtyři roky stará auta lze totiž pořídit už za méně než 400 tisíc korun ve verzích, které stály okolo 1,2 milionu Kč. Spalovací ojetiny z té doby na tom mohou být nominálně cenově podobně, jako nové ale stály o 200 nebo 300 tisíc víc. Bavíme se tedy o diametrálně odlišné křivce propadu hodnoty, která je tím hlavním nákladem vlastnictví, se kterým musíte při pořízení takového vozu počítat.

Tohoto tématu se nejnověji dotknul i německý autoklub ADAC. Ten chtěl zjistit, jak dobře lze prodat různé druhy aut a vzal si k ruce benzinovou, dieselovou a elektrickou ojetinu. V prvním případě zvolil Seat Leon z roku 2015, ve druhém Volkswagen Caddy z roku 2015 a ve třetím výše zmíněné ID.3 z roku 2020. Následně skupinka expertů dala ve všech případech dohromady odhady tržní hodnoty těchto aut a následně ADAC nechal pět obchodníků (wirkaufendeinauto.de, AutoScout24, mobile.de, Autohaus Tabor a HUK Autowelt), aby se o auta poprali svými nabídkami.

S benzinovou či dieselovou ojetinou přitom obchodníci neměli žádný problém, za Leon nabídli 6 500 až 9 282 Eur (cca 161 700 až 230 900 Kč) a za Caddy 8 000 až 10 117 Eur (199 000 až 251 700 Kč). Experti těmto vozům přisoudili hodnoty 6 467 a 8 383 Eur (160 900 až 208 550 Kč), takže v improvizovaných aukcích je nebyl problém i výrazně přesáhnout. V případě elektromobilu ale ADAC narazil, neboť o auto byl téměř nulový zájem, většina obchodníků ho nechtěla za žádnou cen. Ke koupi tedy byly svolní tedy pouze lidé z AutoScout24 a HUK Autowelt. Ti navíc nabídly jen 15 000 a 17 610 Eur (asi 373 000 a 438 000 Kč), zatímco odhad hovořil o 18 183 eurech (přes 452 000 Kč).

Divíme se, že zrovna ADAC je ochoten tohle přiznat, z jeho experimentu je ale nejlépe patrné, jak malý zájem o ojetá elektrická auta je - někteří s nimi vůbec nechtějí riskovat. A když je potenciálních kupců málo, jsou pochopitelně nízké i reálné transakční ceny. Je tím znovu potvrzen drastický propad hodnoty těchto auto, který má navíc podle expertů dál pokračovat. Kdo si „lajzne” utopit v takovém autě své těžce vydělané peníze? Není divu, že lidí ochotných to udělat je aktuálně míň a míň.

Ojetý VW ID.3 dnes můžete pořídit již za méně než 400 tisíc korun, i když šlo původně o vůz za 1,2 milionu Kč i víc. Přitom jde o maximálně čtyři roky staré auto, velký zájem o něj přesto není, od většiny prodejců je dokonce nulový. Foto: Volkswagen

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.