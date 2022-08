Automobilka neuznala zákazníkovi reklamaci zadřeného motoru na základě jediné fotky před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Kdyby na fotce bylo, jak majitel do motoru lije místo oleje Coca-Colu, šlo by to chápat, nic takového se ale nestalo. Jednalo se o snímek, na němž dotyčný dělá s vozem přesně to, k čemu vybízí automobilka, to ale stačilo k tomu, aby reklamaci bez dalšího zkoumání odmítla.

Když byla v roce 2012 odhalena první generace kupé vyvinutého společně Toyotou a Subaru, obě japonské automobilky zmiňovaly především zábavu za volantem. Z toho důvodu ostatně GT86 a BRZ dostaly do vínku poměrně úzké pneumatiky o rozměru 215/45 nasazené na 17palcových kolech. A jakkoli v případě některých variant jste dostali i osmnáctky a 225milimetrovou šířku, na mnoha trzích bylo pro změnu možné sáhnout jen po ocelových šestnáctkách a 205milimetrovém obutí. Ve všech případech tak byla přilnavost do jisté míry limitována.

Neznamená to pochopitelně, že by obě kupé byla nebezpečná. Jen zkrátka při rychlejší jízdě již vyžadovala plné zapojení řidiče. Toho pak čekala pořádná porce zábavy, neboť utrhnout úzké pneumatiky bylo poměrně snadné. GT86 a BRZ jste tak mohli poslat do zatáčky bokem i bez větších snah, jak nakonec můžete vidět i na druhém videu níže - co my jsme si s tímto autem užili... Se stejnou touto filozofií přišla na svět i druhá generace, u které došlo na zvětšení objemu motoru ze dvou na 2,4 litru. Toyota pak navíc ještě v souladu se zbytkem sportovního portfolia změnila název své verze na GR86.

Na zábavný charakter vozů se přitom Japonci snaží upozornit při sebemenší příležitosti, jak se ostatně můžete přesvědčit níže při pohledu na oficiální fotky či první přiložené video. Toyotu GR86 tovární řidič posílá bokem tak často, jak jen to jde. Nemělo by tedy být překvapivé, kdyby se k téže činnosti uchylovali i samotní majitelé. Koneckonců je k tomu značka svými výstupy přímo vyzívá. Jenže jak nyní vyšlo najevo, Toyota nalévá víno pouze sama sobě. Po svých zákaznících ovšem již chce, aby usrkávali pouze vodu.

Za nevraživostí směřující k automobilce stojí případ Blakea Alvarada, který si druhou generaci jejího kupé pořídil. Po najetí pouhých 13 tisíc mil (cca 21 tisíc kilometrů) ovšem došlo na zadření pohonné jednotky. Tu ovšem Toyota bezplatně odmítla vyměnit, místo toho po zákazníkovi požadovala 11 tisíc dolarů (asi 266 tisíc Kč). Za tímto krokem stála jediná fotografie Alvarada, jak tři měsíce před selháním motoru poslal svůj vůz lehce bokem. Mimo to vytáhla i video, na něm však není Blakeův vůz.

Alvarado dodává, že technik značky jeho vůz ani neviděl, místo toho byla odpověď založena na výše zmíněných „důkazech“. Kromě toho zmiňuje, že se pokusil o kompromis, kdy by uhradil polovinu opravy, zatímco ta druhá by šla na konto výrobce. Ani k tomu však Toyota nebyla svolná. Blake proto nakonec za 7 tisíc dolarů (cca 169 tisíc Kč) pořídil lehce ojetý motor ze Subaru, šťastný z toho ovšem nebyl. I proto nakonec vše zveřejnil na sociálních sítích.

Jak se ukázalo, selhání motoru, konkrétně zadření ojničního ložiska 4. válce, způsobilo ucpání sání oleje z vany. Objevilo se v ní něco na způsob šedého tmelu, s čímž mají zkušenosti i další majitelé. Objemnější pohonná jednotka tak zřejmě není tak odolná jako předchozí dvoulitr. Toyota by se tak stoprocentně měla postavit k problému čelem, zvláště když ve Státech s koupí každé GR86 nabízí zákazníkům roční členství v národní sportovní asociaci. K jízdě bokem tedy opravdu vybízí ve všech ohledech.

Opravdu může jízda bokem vést k selhání motoru, za které si může jen a pouze zákazník? Poté nechápeme, proč Toyota právě takovou činnost propaguje na oficiálních fotkách a prvním videu. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Blake Alvarado@Facebook přes Carbuzz

Zdroj: Blake Alvarado@Facebook přes Carbuzz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.