Až Rusové přistoupili k úpravě používání letních a zimních pneu správně, jdou příkladem zbytku světa před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Autoklub České republiky, tiskové materiály

Je ošidné dnes kvitovat cokoli ruského s povděkem, v tomto případě je ale těžké věc vnímat jinak. Nejsme sice příznivci zákazů a příkazů, ale když už někdo chce přikazovat zimní pneumatiky v zimě, měl by to samé udělat také s těmi letními v létě.

O povinnostech používat zimní pneumatiky v zimě - a jejich charakteru - se během posledních dekád diskutovalo mnohokrát. Ke slovu tak přišly různé formy nařizování, z nichž některé jsou rozumné více a jiné méně. U nás například pořád platí povinnost používat „zimáky” jen tehdy, kdy je silnice zasněžená nebo namrzlá, takže nemusíte jet o teplém únorovém dnu na zimních, když k tomu není žádný objektivní důvod. Jinde ale nezřídka platí zcela paušální povinnost používat zimní obutí od data A do data B.

Oba přístupy mají jistě své výhody a nevýhody. My bychom jako svobodomyslní lidé nejraději nechali rozhodnutí na řidičích, ale při vědomí, čeho jsou někteří schopni, by to nemuselo dopadnout dobře. Tak jako tak ale vedou tyto příkazy k jednomu - spousta lidí, kteří méně jezdí, nakonec nechávají na autě jen zimní (či nanejvýš celoroční) obutí, protože v zimě mají odškrtnuto a v létě je nikdo „buzerovat” nebude. Že je to ve výsledku nebezpečné, mnohým nedochází - chování zimních pneu zejména v horkých letních dnech je naprosto nevyhovující.

S na první pohled kontroverzním, ale ve finále logickým krokem tak nyní přichází Rusové. Jejich nová úprava silničního zákona od 1. září letošního roku ponechává nejen povinnost používat zimní pneumatiky v zimě, ale také letní v létě. Prostě je třeba mít vždy správné obutí pro správné období, a to přinejmenším v extrémních měsících - tedy v prosinci a lednu resp. v červnu a srpnu. Souběžně s tím je upravena i minimální výše vzorku (4 mm pro zimní a 1,6 mm pro letní obutí).

Za normální situace bych nad něčím takovým překvapeně zdvihal obočí a říkal si, že Rusové jen potřebují naplnit vládní kasu, aby měli na nové tanky. Nicméně při výši pokuty (500 RUB/135 Kč) by policisté museli nachytat opravdu velké množství řidičů. Daleko spíše tak jde o opatření, které má motivovat lidi přezout aspoň na ty nejchladnější a nejteplejší měsíce. Pak už si jistě to správné obutí ponechají i po zbytek sezóny.

Novelizaci tedy nakonec zatleskat, Rusové jdou vlastně příkladem zbytku světa, který obvykle řeší jen zimní pneumatiky v zimě. Dodejme, že v Rusku dále musí být použity stejné pneumatiky ve všech rozích auta, což též není obvyklé (u nás stačí stejná dvojice pro každou z os) a počítá i s použitím pneumatik s hřeby. Ty jsou u nás zakázané.

Rusové uzákonili to, co v podstatě velí zdravý rozum. Tedy na zimu obouvat auto do zimních pneumatik, na léto pak do letních. To je celé. Ilustrační foto: Goodyear

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.