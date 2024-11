Bez technika po ruce se mu v bazarech rovnou vyhněte, radí Němci po testu ojetého elektrického Golfu včera | Petr Prokopec

Ceny ojetých elektrických aut padají jako hrušky na podzim, není to ale pro nic za nic. Jde o daň za rizika spojená s jejich nákupem a ta jsou opravdu nemalá, jak potvrzuje i test ojetého e-Golfu.

S koupí jakéhokoli zboží z druhé ruky jsou vždy spojena určitá rizika. Používáním totiž dochází k opotřebení, i když s ním majitel nebo uživatel zachází tak opatrně, jak jen to jde. Pokud tedy pro svůj další vůz míříte místo do showroomů s novými auty do autobazaru, nejspíš víte, že byste svůj rozpočet měli rozdělit na tři třetiny. Dvě pak můžete utratit za samotné pořízení, jednu si ale musíte nechat na případné opravy. Nejde tu přitom pouze o to, že při koupi můžete narazit na podvodníky, ale rovněž o přirozeně skryté, zatím se neprojevující vady, o nichž dosavadní majitel neměl jediné tušení.

A protože v kupní smlouvě obvykle stojí, že vůz kupujete s vědomím možných rizik, je jednoduše na vás, abyste je minimalizovali. Hlavně u mainstreamových modelů naštěstí nehrozí, že by vás doslova svlékly z kůže. I pohonné jednotky, tedy jejich nejdražší komponent, totiž můžete v dobrém stavu pořídit i za méně než jeden průměrný český plat. Tedy za předpokladu, že se bavíme o spalovacích vozech.

V bazarech se ovšem začínají ve stále větší míře objevovat i elektromobily, přičemž mnohdy jde o pár let stará auta, která nemají najeto třeba ani 50 tisíc kilometrů. Přesto stojí menší částku, než jakou byste dali za dvakrát tak starý spalovací vůz s dvojnásobným nájezdem. Důvodem je skutečnost, že ono pravidlo tří třetin u nich neplatí, a to kvůli baterii, jejíž nahrazení vás může přijít na stovky tisíc korun. Tedy klidně i vyšší částku, než jakou jste zaplatili za celý vůz.

Lze pochopitelně namítnout, že jsou tu jisté garance výrobce, které vzhledem k nízkému věku i nájezdu elektromobilů jsou často ještě pár let platné. Nicméně jakmile ona záruka vyprší, jste v tom skutečně sami. Jak tedy ke koupi takového auta přistupovat?

I ve snaze najít odpověď na tuto otázku se naši kolegové z německého Auto Bild rozhodli otestovat ojetý Volkswagen e-Golf z roku 2021. Tedy verzi po faceliftu, které se dočkala větších baterií než originál (20,5 a 31,5 kWh). Protože však stále nejde ani o ekvivalent 10litrové nádrže na naftu, ihned vám docvakne, že 1,6 tuny vážící elektromobil reálně nedojel daleko ani jako nový. Za ony tři roky pak kapacita paketu poklesla na 96 procent neboli 30,14 kWh, pročež je realitou jen něco okolo 150 km.

Když e-Golf dorazil na trh, jeho ceny startovaly na 35 900 Eur (cca 908 tisíc Kč). Dnes ale potřebujete jen něco málo přes čtvrtinu dané sumy (10 tisíc Eur neboli 254 tisíc korun). To je poměrně lákavá suma, ovšem než podepíšete kupní smlouvu, rozhodně trvejte na testovací jízdě. Trvat by dle kolegů měla minimálně 30 minut, spíš však hodinu. Na jejím počátku pak vynulujte palubní počítač, abyste věděli naprosto přesně, jaká je spotřeba a zda dojezd odpovídá představám.

Je navíc třeba si uvědomit, že čím rychleji s elektromobilem jedete, tím více kilowatthodin si z paketu bere - na dálnicích byste tedy neměli překračovat metu 105 km/h, jinak jste u dobíjecích stojanů pečení vaření. Protože navíc e-Golf zvládá pobrat jen 50 kW dobíjecího výkonu, zůstanete u nich i přes malou velikost baterií poměrně dlouho. V domácích podmínkách je pak třeba počítat s maximálními 7,2 kW, provozuschopní tak nebudete nejméně hodiny.

Není to navíc jediné opatření, ke kterému byste měli přistoupit. Dále je dle kolegů víc než vhodná přítomnost nezávislého odborníka, který poklepe paketu patřičně na zoubek. Zkontrolovat pak do posledního detailu musí i podlahu, neboť na poškození baterií může dojít velmi snadno i při rychlejším přejezdu děravé silnice. Něco takového pro vás ale logicky neudělá zadarmo, je to ale důležité - třeba mechanicky poškozenou baterii vám záruka pochopitelně neopraví.

Ve finále vás tak pořízení ojetého elektromobilu může vyjít podstatně dráž, než předpokládáte, zvlášť pokud nebudete mít kliku hned napoprvé, ale trefíte se třeba až u třetího či čtvrtého kousku. Na druhou stranu ale u zbytku vozu již můžete zůstat relativně v klidu, neboť Golf sedmé generace je znám jako držák, u nějž jen občas přichází komplikace spojené třeba s únikem oleje či haprující převodovkou DSG. Ani jedno vás však u bateriového pohonu trápit nemusí.

Němci navíc ještě v době výroby netlačili tak moc digitalizaci, uvnitř je tedy vše tam, kde to očekáváte, přičemž ovládání pomocí fyzických tlačítek je až komicky snadné. Jízdní dynamika je pak hlavně u oné pofaceliftové verze alespoň trochu ucházející, zatímco do zavazadelníku napěchujete až 1 231 litrů. Jinými slovy se jedná o starý dobrý Golf, jen spojený s dramaticky menší využitelností a zásadně vyššími riziky než benzinové a dieselové verze. Cena to ale do nějaké míry reflektuje.

