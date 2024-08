Němci v dlouhodobém testu chválí spalovací Porsche ve chvíli, kdy už se v EU nesmí prodávat. Budou padat hlavy? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Tohle se vážně nepovedlo. Ve chvíli, kdy Porsche u svého bestselleru tlačí na elektromobilitu, Auto Bild přichází s testem, ve kterém předchozí spalovací verzi vynáší do nebes. Auto se ostatně vyrábí a prodává dál, jen v EU už je zakázaným ovocem.

Být šéfem PR oddělení Porsche pro německý trh, asi bych si v současné době objednával gilotinu, neboť hlav, které by padly, by opravdu nebylo málo. Za vším lze hledat faux pas, na jaký došlo v případě dlouhodobého testu Porsche Macan GTS, které si na sklonku loňského roku převzal Auto Bild. Ten se aktuálně pochlubil prvními zkušenostmi po najetí 20 tisíc kilometrů, přičemž na SUV pěje nemalou chválu. Zrovna něco takového ale pro značku představuje spíš problém než spásu.

Kolegové totiž usedají za volant první generace, kterou pohání 2,9litrový šestiválec. Zrovna tuto verzi si ovšem v Evropě již nekoupíte, místo ní je tu rozpačitý nástupce disponující pouze elektrickým pohonem. S takovým ale začíná být spojována stále větší skepse, neboť jakkoli vývoj postupuje kupředu, děje se tak jen velmi drobnými krůčky. Cesta je ale neskutečně dlouhá a času na její zdolání si všichni zainteresovaní dopřáli málo. Lidé tak znovu upřednostňují spalovací auta, zvlášť v Německu.

Co jim nyní sděluje renomovaný magazín? Především to, že šestiválcový Macan GTS je vůz, u kterého se sprintem na stovku za 4,3 sekundy můžete počítat za všech okolností, nikoli jen do určité kapacity baterií. Ba co lépe, čím více se jeho nádrž vyprazdňuje, tím je lehčí a tedy i rychlejší a hbitější. Jeho rozlet pak omezovač zastavuje až na 272 km/h, což je meta, na jakou se nedostane žádný z elektrických nástupců, vrcholné Turbo, které turbo nemá, končí na 260 km/h.

Víc než dynamika, která je vozům Porsche vlastní, však kolegy překvapila spotřeba. Od 440koňového stáda totiž očekávali větší než 11litrový apetit. Spalovací Macan má přitom nádrž schopnou pobrat 75 litrů, reálně tak dokáže pokořit 680kilometrovou vzdálenost na jeden zátah. Elektrické SUV se k něčemu takovému neblíží ani v laboratořích, dle norem totiž základní SUV zvládá 643 km. S 2,3tunami a ekvivalentem 25,6litrové nádrže na naftu budete při jen bezstarostné jízdě rádi za 200 až 300 kilometrů.

Když tedy pomineme skutečnost, že elektrický Macan Turbo dokáže být v několika úvodních sprintech rychlejší než jeho spalovací předchůdce, pak vážně není důvod, proč se hnát do showroomů s novými vozy a nikoliv do autobazarů. Zvláště když GTS nabízí daleko víc než jen zvučnou jednotku. S motorem je totiž dokonale spárován podvozek, přičemž kolegové vyzdvihují hlavně jízdní režim Sport, kdy se vše zpevní, ovšem ne natolik, aby se Macan stal nepohodlným.

Příkladný komfort je obdivuhodný zvláště s ohledem na použití 21palcových kol. S nimi jsou přitom od půlky března spojeny semi-slicky Pirelli P Zero Corsa, což na první pohled může být překvapivé. Nicméně Italové v rámci nepřetržitého vývoje navýšili jejich schopnosti i mimo hladký a suchý asfalt, pročež si redakce Auto Bildu již střihla řadu výletů nejen na různé evropské okruhy, ale třebas také na španělské okresky. Šíře schopností GTS je tak opravdu velká.

Nastaly během úvodní fáze dlouhodobého testu nějaké problémy? Kolegové se o žádných nezmiňují, jen u auta se zavazadelníkem schopným pobrat až 1 503 litrů poukazují na spoustu zábavy za volantem. To by třeba ještě loni v Zuffenhausenu vedlo k bujarým oslavám. Jenže jak jsme zmínili, šestiválcové GTS již není v prodeji.

Macan GTS první generace disponuje 440 koňmi, které jej na stovku dovezou za 4,3 sekundy a jejichž rozlet končí na 272 km/h. V průměru si přitom řeknou o necelých 11 litrů benzinu, načež je reálný dojezd SUV se zavazadelníkem o kapacitě 1 503 litrů více než 600kilometrový. Existuje důvod, proč chtít elektromobil? Foto: Porsche

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

