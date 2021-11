CR vybral nejvíce poruchová auta současnosti, kterým je podle něj lepší se vyhnout před 2 hodinami | Petr Prokopec

Celkový pohled na poruchovost aut dle značek už jsme tu měli, teď přišel čas posvítit si na konkrétní modely. Z těch sedmi pro nás relevantních je tu i několik překvapení - přítomnost Tesly nezaskočí, hned dva Němci v žebříčku zaskočit mohou.

Magazín Consumer Reports (CR) pravidelně vyhlašuje nejvíce a nejméně spolehlivá auta roku. Na rozdíl třeba od německého TÜV Reportu ovšem nevychází z výsledku technických kontrol, místo toho bere v potaz informace čtenářů i výsledky vlastních testů a analýz. Aby přitom CR zajistil objektivitu, požaduje, aby vůz byl v prodeji minimálně dva roky a jeho testeři se seznámili s každým modelovým rokem. Následně je pak predikována spolehlivost na další období.

V rámci testů tak nedochází ani tak na vlastní dojmy, nýbrž na zkoumání 17 kritických míst, jimiž mohou být skřípající brzdy či odpadávající části interiéru. Stejně tak jsou ovšem v potaz brány opravy, na které se nevztahuje záruka. Výsledkem je pak číselné hodnocení na škále od jedné do stovky, kdy vyšší skóre odkazuje na vyšší spolehlivost. CR přitom uvádí, že stále více zcela nových či zásadně přepracovaných aut selhává, a proto lidem doporučuje, aby nebyli nedochvilní a počkali si až na dobu, kdy budou dětské bolístky vychytány.

Výše zmíněné poznání se týká hlavně elektromobilů. V jejich případě se přitom nemusíte ani tak bát selhání hnacího ústrojí, problémem je, že se snaží odlišit v jiných oblastech. A právě v těch chybují. „Pokud vyvíjíte elektrický vůz, pak z nějakého důvodu musíte znovu vynalézt kliku dveří. Nevím, proč tomu tak je. Ale zrovna ty často nefungují,“ dodává k tématu Jake Fisher, šéf testovací divize Consumer Reports.

Kromě toho Fisher uvádí, že magazín si lidem dává vodítko k tomu, čemu se vyhnout, finální rozhodnutí je ale pochopitelně na zákaznících, kteří se někdy chovají trochu iracionálně. „Důležité je, že víte, do čeho jdete. Tesla je toho asi nejlepším příkladem. Lidé milují, že si ji mohou koupit. Očekávají ovšem, že půjde o bezproblémový automobil? Velmi pravděpodobně nikoli,“ říká dále.

Tím je do značné míry vysvětlen úspěch kalifornské automobilky. O tragické kvalitě a spolehlivosti jejích aut si totiž špitají již i vrabci na střeše, přesto prodeje stále rostou. Pro řadu lidí se totiž vlastnictví Tesly stalo společenským kreditem. Jak nicméně Fisher dodává, haprující inovované kliky dveří nejsou pouze záležitostí této značky, ale prakticky všech elektromobilů. Stejně jako třeba elektricky ovládané výdechy klimatizace a podobně.

Neznamená to ovšem, že by elektromobily byly kvalitativním zlem, zatímco vozy se spalovacím ústrojím jsou spolehlivé až za hrob. Jejich hlavním problémem se dle CR stávají až přespříliš komplikované převodovky, jenž mají přispět ke snížení spotřeby. Stížnosti jsou v tomto ohledu spojené hlavně s automaty s osmi či devíti stupni, a to u značek Hyundai, Kia, Subaru a překvapivě i u Toyoty, jakkoliv ta je jinak za kvalitu aut velebena.

Převodovka je přitom také jedním z hlavních problémů „amerického Ferrari“. Mezi vozy s největší poruchovostí totiž zamířila i Corvette osmé generace, což je nemilé zjištění. Zvláště když automat není jedinou kritickou oblastí, neboť stížnosti se snášejí také na osmiválcovou pohonnou jednotku, lak i vnitřní dekory. Dvoudvířko Chevroletu je tak na tom dokonce hůře než Tesla Model Y.

V případě kalifornského elektrického SUV pak CR poukazuje na problémy se slícováním panelů karoserie, lakem, víkem zavazadelníku a klimatizací. Kromě toho zmiňuje i neschopnost vozu vypořádat se s nástrahami počasí, ať se již jedná o silný déšť, při kterém odpadávají nárazníky, nebo o silný mráz, při kterém zamrzají dveře, jen poté nelze otevřít. Jak nicméně Fisher zmínil výše, lidé se i tak do koupě hrnou.

Níže tedy najdete sedmičku pro nás relevantních aut, jejichž koupi CR jasně nedoporučuje a jejichž volbu byste měli přinejmenším zvážit. Je totiž dost možné, že více času budou trávit u servisních techniků než u vás v garáži. Platí to zejména v případě Mercedesu GLE, který je tím nejméně spolehlivým vozem současnosti. Třícípá hvězda na tom ovšem není příliš dobře celkově, neboť mezi značkami zaujala 23. místo z osmadvaceti.

Nejvíce poruchová auta pro rok 2022 dle Consumer Reports

(výběr modelů dostupných i u nás)

7. Tesla Model Y - 18 bodů ze 100

6. Volkswagen Tiguan - 17 bodů ze 100

5. Volvo XC90 - 17 bodů ze 100

4. Chevrolet Corvette - 13 bodů ze 100

3. Ford Mustang - 9 bodů ze 100

2. Ford Explorer - 8 bodů ze 100

1. Mercedes-Benz GLE - 5 bodů ze 100



Tuto sedmičku aut můžete koupit i v Evropě, jakkoliv dle Consumer Reports byste jejich volbu měli přinejmenším zvážit. Snadno se totiž může stát, že místo úsměvu na tváři budete mít oči pro pláč. Ilustrační foto: Automobilky

Zdroj: Consumer Reports

