Daleko nejdražší Kia na německé dálnici ukázala jen to, jak moc se elektromobily nevyrovnají spalovacím autům před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Za 13 let nechtějí Korejci prodávat nic jiného, a tak by už svými současnými modely rádi dokázali, kterak elektromobily překonávají vozy se spalovacími motory. Realita ale ukazuje pravý opak.

Řekli jsme to už mnohokrát, musíme to ale znovu zopakovat. Plánovat si v jakémkoli byznysu, tuplem pak v rychle se měnícím oboru, co budete dělat za 13 let, je naprosto absurdní. Svět se vyvíjí stále rychleji a nikdo nemá tušení, co bude za 3 roky, natož pak za roků 13. Lidé budou jíst rohlíky k snídani a v noci spát v postelích? Na tom se velmi pravděpodobně nic nezmění, je tomu tak už stovky let, ani to ale není jisté - každý den vznikají nové věci, které to mohou změnit. A čím budou lidé jezdit? To je dokonale ve hvězdách, neboť tento obor prošel za nějakých 130 let obrovskými změnami, které v posledních dekádách jen akcelerují.

Přesto se najdou automobilky, které dnes říkají, co za 13 let nabídnou. Nebo spíše co nenabídnou. Absurdní je obojí, absurdnější je ale to druhé, neboť i kdyby se lidé snažící plánovat vše, co plánovat lze, přetrhli vedví, na konci bude pořád zákazník, který za něco své peníze dát může a nemusí. A když mu nenabídnete, co chce, nebo co alespoň akceptuje, prostě vám je nedá.

Řada výrobců ale sází na to, že když dnes politici pro rok 2030 nebo 2035 něco zamýšlí, tak se to skutečně stane. Jedním z takových je Kia, která už oznámila, že v roce 2035 bude nabízet jen elektrická auta - i kdyby se do té doby vymyslelo cokoli, politická situace se posunula kamkoli a lidé měli zájem o jakékoli vozy. Přejeme hodně zdaru s takovou strategií, zvláště pak při trpkosti současných snah nastínit takovou budoucnost jako schůdnou.

Centrem naší pozornosti se dnes stane elektrický crossover EV6 ve verzi GT, který je se základní cenou 1 780 980 Kč daleko nejdražším autem značky na českém trhu. Právě tento vůz vytáhli lidé z AutoTopNL na německou dálnici, aby v krátkosti předvedli jeho dynamiku. Auto má až 585 koní výkonu, takže je rychlé, to jsme ostatně konstatovali i ve výše odkazovaném představení. Také jsme ale uvedli, že navzdory tomu dává pramalý smysl.

„Stovku zvládá za 3,5 sekundy, nejvyšší rychlost pak činí úctyhodných 260 km/h, zatímco dojezd byl vypočítán na 405 km,” uvedli jsme tehdy a dodali: „Zní to zajímavě, ale jen dokud nezjistíte, že akumulátory mají stále 77,4 kWh - to je ekvivalent asi 20litrové nádrže a sami si dokážete představit, jak daleko byste dojeli rychle s 585koňovým autem s takovou nádrží. Více jak desítky km to nebudou, to nedává smysl.”

Teď už si to nemusíte představovat, na videu níže to můžete vidět v praxi. Auto je skutečně rychlé, ale všímejte si spíše stavu odometru, stavu baterií a dojezdu. Jde o skutečně krátké představení, auto má na začátku najeto 6 457 celkem, uvádí 245 km dojezdu a stav akumulátorů na 80 %. Vůz předvede v zásadě dvě zrychlení poblíž maximálky s chvílemi poklidné jízdy vyššími rychlostmi, víc ne, přesto po 9 ujetých km (6 466 celkem) klesne jeho dojezd na 195 km a stav akumulátorů na 73 %. Po 13 km (6 470 celkem) jsme na 179 km dojezdu a 68 % stavu baterek. A to jsme svědky několika poklidných pasáží s rekuperací kinetické energie. A samozřejmě nevidíme úplně vše.

Auto tedy během 13 km přijde o 12 % kapacity baterek a počáteční dojezd reflektující jinou než dálniční jízdu naznačuje možnost dojet asi 306 km na plnou kapacitu. Takže se s autem dá ujet 300 km pomalu a asi 100 km rychle? To by odpovídalo, ale jen za předpokladu, že najdete dvě nabíječky přesně takto daleko od sebe, jinak musíte využít jen část kapacity a váš dojezd na nabití klesne někam k 70 km. K čemu takové auto je? Kdyby šlo doplnit baterie během dvou tří minut jako nádrž paliva, nemusí to vadit, tady ale na dotankování oné „20litrové nádrže” budete čekat desítky minut až hodiny podle okolností. A pak zase ujedete jen tak málo. Pokud jde o delší rychlejší ježdění, pro které jsou zejména německé dálnice určené, je tento vůz dvěma slovy k ničemu. Za 1 780 980 Kč v základu, to je panečku budoucnost...

Samozřejmě je to extrémní případ svého druhu, právě na takových se ale ukazuje, jak dalece jsou vzdálené světy praktické použitelnosti elektrických a spalovacích aut. Už proto nemůže nikdo soudný uvažovat o prodeji jen těch prvních v jakémkoli momentě, třeba pro „obchodní cestující” jezdící klidně 100 tisíc km za rok to bude nepoužitelné řešení v jakémkoli případě, to samé pro různé dodávky a jim podobné stroje. Kia to ale dělá a pokud předem říká, že ji nezajímá, o co budete stát vy jako zákazníci. Možná je na čase ji předem dát najevo, že vás v takovém případě nezajímá, co ona nabízí jako automobilka. Jak se do lesa volá...

Kia EV6 ukázala svou dynamiku na německé dálnici. Špatně nejede, z ostatních údajů je ale zjevné, že rychle nezvládne na nabití ujet více než desítky kilometrů na nabití, při své kapacitě baterek, svém výkonu a své hmotnosti ani nemůže. A pak musí nejméně na desítky minut k nabíječce, tomu se říká pokrok. Foto: Kia

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.