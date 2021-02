Data ukazují, jak neskutečně dlouho se nabíjí různé elektromobily z běžných zásuvek před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Automobilky vám při prezentacích nových elektromobilů rády prozradí, za jak dlouho nabijete ten či onen vůz třeba z 30 na 80 % za pomoci dobíječky, která se nachází nejblíže 30 km od vašeho domu. My vám řekneme, jak dlouho bude trvat plné dobití u vás doma.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, říká se. Platí to samozřejmě i o elektromobilech, v jejichž případě je jedním z klíčových faktorů dojezd kombinovaný s dobou potřebnou pro dobití baterií. Výrobci v poslední době zmiňují stále lepší čísla, záměrně si ale vybírají ideální podmínky, které v praxi není lehké zopakovat. A především s nimi rozhodně nemůžete počítat ve chvíli, kdy elektromobil píchnete do domácí zásuvky.

Moderní elektronika počítající s integrovanými obvody a bateriemi potřebuje ke svému chodu stejnosměrný proud (DC). Domácnosti jako takové však používají proud střídavý (AC). Pokud tedy chcete elektromobil strčit do běžné zásuvky, bez obav tak můžete učinit, neboť každý má integrovaný měnič proudu. Nicméně rychlost dobíjení tím bude značně omezena, zvláště pokud disponujete pouze jednofázovou zásuvkou.

Limity elektrického výkonu mají i palubní nabíječky, většinou jsou ale nejslabší místa jinde. Nejběžnějším je tak dnes situace, kdy můžete to auta „ládovat” maximálně 3,7 kW za hodinu. Pokud byste tedy k takové zásuvce připojili třeba Teslu s bateriemi o kapacitě 100 kWh, po den a čtvrt ji nemůžete odpojit, jinak nebudete mít k dispozici plný dojezd. Pokud použijete třífázové napětí, výkon zvednete na 11 kW, i tak se ale bavíme o více jak 10 hodinách čekání na energii, o kterou při aktivnější jízdě přijdete za zlomek tohoto času. A ne v každém domě se k takovému elektrickému výkonu vůbec dostanete.

Jistě, existují rychlonabíječky dovolující podstatně rychlejší nabíjení, ale pokud dnes stojí třeba čtyři Superchargery Tesly v celé zemi, museli byste mít hodně velké štěstí, abyste bydleli kousek vedle něj a mohli jej pravidelně využívat. I tak ale dobití bude trvat desítky minut a dostanete se pouze k 80procentnímu dobití akumulátorů. Dáno je to tím, že baterie jsou složené ze článků, u kterých je dobíjení zpočátku velmi rychlé. Ovšem jakmile se blížíte k maximální kapacitě, dochází k výraznému zpomalení, důvody jsme probírali dříve. Doba strávená u stojanu by se tím ale opětovně začala prodlužovat, proto výrobci tuto fázi rovnou vypouštějí.

Ale zpět k domácímu nabíjení, jehož časy vám nejlépe vykreslí přiložená tabulka. Jsou to teoretické výpočty, ale optimistické, tj. udávají časy nejlepší možné, nikoli typické, praxe bude obvykle ještě horší. Z přehledu je také patrné, že spousta elektromobilů nemůže ani využívat třífázového proudu, a tak například Jaguar I-Pace doma nenabijete rychleji než 13,5 hodiny. Nejtypičtější domácí nabíjení s jednofázovými 16A pak vezme nejméně 9 hodin u Hyundai Ioniq kvůli omezené kapacitě akumulátorů a i v ideálním domácím případě, tedy použití třífázových 16A bude dobití velkých Tesel trvat 7 hodin. A to je třeba dodat, že ani každou Teslu není možné doma „krmit” 22 kW, některé mají limit 16,5 a některé dokonce 11 kW. Pak je logicky doba potřebná k dobití ještě citelně delší.

Ve srovnání s tím, na co jsme dnes zvyklí, jsou to skutečně extrémně dlouhé časy, např. sama Tesla udává u domácího nabíjení Tesly Model 3 (limit 11 kW) přírůstek dojezdu 65 km za 1 hodinu, a to je normovaná, tj. v praxi nedosažitelná hodnota, kterou může (opět dle Tesly) dále negativně ovlivňovat okolní teplota a míra dobití akumulátoru. Například do takové naftové Škody Octavia (použijeme-li opět normovanou spotřebu 4,3 l/100 km) s 50litrovovu nádrží doplníte dojezd až 1 163 km asi tak za 3 minuty. A to klidně doma z kanystru (pak to možná bude 5 minut). Když budeme hodně féroví, přiznáme Tesle doplnění 1,1 km za minutu, u Octavie jste 233 a více km za minutu. A i takový Supercharger ani v ideálním případě nevykouzlí ani 20 km za minutu, to jsou opravdu propastné, řádové rozdíly.

Zvyknout si na něco takového nebude jen obtížné, pro některé to bude při intenzivnějším využívání auta zcela nereálné. A změnit tento stav nebude tak snadné, jak si někteří myslí - infrastrukturu nezměníte mávnutím kouzelného proutku a možnosti akumulátorů už vůbec ne.

Přehled ukazuje, jak dlouho se budou za ideálních podmínek dobíjet různé elektromobily za pomocí dostupných instalací domácích dobíječek. Grafika: Autoforum.cz



I takový Renault Zoe můžete snadno dobíjet přes 13 hodin. Foto: Renault



Teslu Model S se 100kWh akumulátory můžete dobíjet déle než den a i nejlepší možný případ vezme 7 hodin. Foto: Tesla

