Dieselový kombík BMW řady 5 láká už po pár letech nízkými cenami, za ty peníze je to neuvěřitelný univerzál včera | Petr Prokopec

Tohle auto má prostě všechno - je velké, prostorné, praktické, relativně rychlé i komfortní, navíc velmi úsporné. Přesto stojí po pár letech klidně i míň než srovnatelná menší trojka. Co mu chybí? Statistická spolehlivost.

Dacia proslula jako výrobce levných, ovšem nepříliš kvalitních aut. Raná produkce automobilky těmto mýtům dávala za pravdu, což se ostatně projevovalo také na výsledcích v německém TÜV Reportu. Modely jako Duster či Sandero totiž s železnou pravidelností obsazovaly poslední příčky. Posledních pár let na sobě ale rumunská značka zapracovala, díky čemuž se posunula o pár míst nahoru. V kategoriích od dvou do tří a od čtyř do pěti let tak již není nejhorší, mimo to má silného „vyzyvatele“ také mezi šesti- a sedmiletými vozy.

V případě rumunských aut by nicméně nižší kvalita měla své ospravedlnění, a to právě v již zmiňovaných nízkých cenách. Daleko více je třeba mračit čelo při pohledu na výsledky, jakých dosahuje BMW řady 5 a s ním spřízněná řada 6. U dvou- a tříletých aut je sice ještě vše relativně v pořádku, ovšem v případě těch starších již mnichovským sedanům, kombíkům, kupátkům a kabrioletům patří 111. místo ze 113, 103. ze 105 nebo 94. z 98.

Kdyby u toho byla nízká cena nových vozů, asi by to šlo vzít jako fakt, jenže auta s modrobílým logem ve znaku jejich původní majitelé nepořídili za o mnoho méně než jeden a půl milionu korun, většina z nich naopak platila citelně, klidně i násobně víc. Protože se jich ale téměř všichni zbavili po třech čtyřech letech, nesli na svých bedrech pouze propad hodnoty a vyšší účty ze servisů. S náležitě drahými opravami jsou ovšem již konfrontováni druzí či třetí vlastníci v pořadí. Což můžete být i vy, vysoká pořizovací cena se vás ale už nebude týkat ani v nejmenším.

Ceny generace G30/G31 se totiž razantním způsobem propadly, mnohé kousky tak lze pořídit za méně než půl milionu korun. To je i případ kombíku 520d Touring z roku 2019, který vyzkoušeli kolegové z německého Auto Bildu. Chválí přitom jak reálnou spotřebu vozu (při 7 litrech - a to už musíte jet dost rychle - lze na jednu 68litrovou nádrž urazit takřka tisíc kilometrů), tak i dynamiku. Dvoulitrový čtyřválec totiž produkuje 190 koní, s nimiž zvládnete stovku za 7,8 sekundy a maximálku 225 km/h.

Kde je ovšem třeba zpozornět? V prvé řadě pod kapotou, neboť selhat může jak systém EGR, tak i proměnné časování ventilů Vanos. Podobně je na tom i systém starající se o roztok močoviny AdBlue, spíše pravidelný než výjimečný je také únik oleje. Problémy ale mohou být spojené také s řízením, při testovací jízdě pak kromě motoru proklepněte i brzdy. Hmotnost se totiž u mnoha verzí blíží dvěma tunám, což zanechává otisk na kotoučích, destičkách a vlastně i zavěšení.

Kolegové pak sice žádné potíže nezaznamenali, navíc zmiňují, že i po najetí 153 749 kilometrů je především interiér ve velmi dobrém stavu. Nicméně zároveň poukazují na to, že riziko selhání některého z klíčových komponentů je poměrně velké - ostatně k této generaci se vážou takřka tři desítky svolávacích akcí. Ceny servisu a náhradních dílů jsou pak vysoké, zdánlivě výhodná koupě vás tak již pár dnů po zaparkování řady 5 v garáži může přivést na buben.

Pokud ovšem při pohledu na ceny ojetin stále pociťujete nutkání, že toto BMW musíte mít, srdce při výběru zanechte doma a do bazarů vstupujte pouze s rozumem v hrsti. A ideálně i s nějakým specialistou po boku. Zvláště jestli vás láká ta úplně nejvyšší liga v podobě variant M550i či M5. Udržovat je v dobré kondici, totiž stojí neskutečný majlant. Benzínové motory navíc mají při sešlápnutí plynového pedálu vysokou spotřebu, vysoká je pak i jejich pojistka. Varianty jako 520d, 530d nebo 540d nám ale nikdy - a to jsme se s nimi najezdili - nepřišly jako problémové zboží.

Vypadá to tedy nakonec jako tip na zajímavou koupi? Zvažte sami, ceny opravdu lákají. Zachovalé kousky verze 520d Touring s nájezdy do 150 tisíc km dnes začínají asi na 400 tisících Kč, vybavenější šestiválcové 530d Touring se stejnými parametry na asi 550 tisících Kč. Za to pořád nekoupíte ani základní novou Octavii, natož pak kombík s motorem 2,0 TDI...

BMW 520d Touring může být dobrou volbou z rozumu, kombinuje totiž působivou dynamiku s nízkou reálnou spotřebou. Pozor však na techniku, statistická spolehlivost ani tuhle pětku nectí. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

