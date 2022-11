Dobíjení elektromobilů už stojí podstatně víc než tankování, zjistili Němci, o celkových nákladech ani nemluvě před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Dlouho slibovaná výhoda elektrických aut, která měla kompenzovat jejich vysoké pořizovací ceny a horší použitelnost, je pro tuto chvíli minulostí tak moc, že už nejde hovořit ani o srovnatelném stavu. Nůžky se rozevírají, i když benzin a nafta jsou zatíženy extrémním zdaněním.

Smát se tomu nejde, protože na tento stav doplácíme všichni, je ale dnešní optikou pozoruhodné ohlédnout se o pár let zpět, kdy jsme varovali před neudržitelností zdánlivě ekonomické výhody provozu elektrických aut. Vždy byla citelně dražší než ta spalovací, vždy je bylo možné používat jen pro určitá využití, nižší provozní náklady ale táhly. Při vyšších nájezdech tak bylo možné vykompenzovat větší investice do elektromobilů relativně rychle, i když nad nimi nadále visel Damoklův meč v podobě nejasné zůstatkové hodnoty kvůli limitům akumulátorů.

Byl to fakt, současně s ním ale bylo nutné konstatovat, že nižší ceny elektřiny byly dány primárně jejich menším až žádným daňovým zatížením. Zatímco většinu ceny benzinu nebo nafty tvoří daně, u elektřiny tomu tak zdaleka není. A bylo velmi naivní očekávat, že by tento stav mohl vydržet déle než po omezený čas - jakmile by elektromobily začalo používat více lidí, státu by peníze z DPH, spotřebních daní nebo DPH ze spotřebních daní (sic) chyběly. A vybral by si je jinde.

Do tohoto stavu jsme se zdaleka ani nedostali, dokonce se do něj nedostali ani Němci. Ti pořád zvyšují daně z benzinu a nafty, aby měli peníze na dotování elektroaut, i tak jim - a nejen jim - v případě cen elektřiny ujel vlak natolik, že se situace nejen vyrovnala, ale karta se dokonce úplně obrátila. Už dříve jsme zmiňovali, že dobíjení se stalo přibližně stejně drahým jako tankování, ani to už ale neplatí.

Kolegové z Auto Bildu na základě aktuálních cen benzinu (srovnávají tedy benzinové auto, nikoli dieselové, což je pro spalovací vozy relativně nevýhodné), elektřiny u rychlejších dobíječek a vlastních zjištění o spotřebě jednotlivých vozů ve skutečném světě konstatují, že zatímco provoz Volkswagenu Golf 1,5 TSI se 150 koňmi aktuálně na benzinu přijde na 12,45 Eur (asi 303 Kč) na 100 km, u srovnatelného VW ID.3 s 204 koňmi jde o mnohem vyšší sumu.

Záleží samozřejmě, kde dobijete, i když všude budete čekat mnohonásobně déle než u čerpací stanice. V případě dobíjení u Ionity vyjde 100 ujetých km na 16,83 Eur, u Shellu na 13,98 Eur, u Allega na 15,98 Eur, u Tesly dokonce na 17,25 Eur. Bavíme se tedy o rozptylu v přepočtu 340 až 420 Kč, desítky procent nad náklady na doplňování benzinu. Přičemž je třeba dodat, že s Golfem 1,5 TSI si můžete v noci dojet z Prahy do Paříže a druhou noc zpátky. S VW ID.3 to bude výlet na několik dnů.

To je samo o sobě pro elektrická auta tristní, je navíc třeba dodat, že takový Golf 1,5 TSI koupíte od od 632 900 Kč, ID.3 stojí od 1 228 900 Kč. To je skoro dvakrát tolik, přičemž je otázkou, co z hodnoty toho kterého vozu zbude třeba za 8 let - některým majitelům elektroaut zůstal v rukou jen soubor náhradních dílů. A pokud by tyto vozy měly jednou ovládnout silnice, bude elektřina ještě zatížena oněmi daněmi. Takže vítejte v elektrické budoucnosti, už teď. Není krásná?

VW ID.3 je aktuálně autem, které nejenže koupíte skoro dvakrát dráž než srovnatelný spalovací vůz, ještě musíte platit o desítky procent víc za „tankování” a dostanete ke všemu hůře využitelné auto. To se vyplatí... Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

