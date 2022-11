Dramatický pokles cen ojetin nečekejte, říká expert, za pár let má naopak přijít nové peklo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Za současného ekonomického vývoje není nemístné čekat, že rychle nafouknuté ceny ojetých aut povolí. Pokud se ale nestane nic mimořádného, bude to pokles relativně malý a krátkodobý. V následujícím období lze naopak čekat další růst.

Za poslední dva roky nová auta neskutečně podražila. Důvodů je více, tím klíčovým se ale zdá být kombinace pouštění spousty levných peněz do oběhu spolu s nedostatečnými výrobními kapacitami. Auta chtělo najednou příliš mnoho lidí, přičemž automobilky nedokázaly jejich poptávku vykrýt. Ceny tak mířily nahoru a nová auta s sebou nahoru logicky strhly i ojetiny.

Klíčové důvody jsou opět dva - na trhu s použitými vozy se najednou zjevila část zákazníků nových aut, vedle toho existuje cosi jako cenová hierarchie. Pokud nová Octavie začne stát 500 tisíc místo 300, není důvod, aby ojetina setrvávala na původní úrovni. Kupříkladu desetiletou Škodu Octavia 2,0 TDI s rozumným nájezdem okolo 100 tisíc km tak dnes již za méně než 230 tisíc Kč nepořídíte, což je docela šílená věc, však jde stále jen o druhou generaci tohoto modelu.

Tento trend ale ustal, i čeští prodejci hlásí od června náhlý propad zájmu, který trvá dodnes. Ceny tak stagnují či lehce klesají, automobilky pak co chvíli prohlašují, že již v příštím roce by se výroba měla vrátit do normálu. To dává naději na rychlý a výrazný pokles cen, dle Tysona Jominyho, která má u společnosti J.D. Power na starosti data a analýzy, bychom si ale neměli dělat velké naděje. Nabídka a poptávka zůstávají v nerovnováze, která bez nových šoků hned tak nepomine. I když tedy trh poněkud ochladl, plošné slevy nejsou na pořadu dne.

Jominy naznačuje, že aby mohlo nastat zlevňování, musela by situace připomínat rok 2018. Jenže do takového stavu máme - i v dohledné budoucnosti mít budeme - ještě hodně daleko. Do hry navíc vstupuje další faktor. Nová auta obvykle poprvé mění majitele po třech letech, kdy končí leasingové a úvěrové smlouvy, takže na trhu je dnes pořád ještě dost ojetin prodaných v roce 2019, kdy byl trh ještě vysoko. Od příštího roku se situace začne zhoršovat a velmi nízké prodeje aut v posledních dvou letech se projeví vyschnutými přívalu nových ojetin. V roce 2025 tak můžeme čekat nové peklo z hlediska dostupnosti slušných ojetin, což ceny zase požene nahoru.

Zejména v Evropě se navíc do hry přidávají bující tržní regulace, zejména ty související s elektromobilitou. Výrobci hrnou na trh stále více modelů, po kterých existuje pramalá přirozená poptávka, naopak stále omezují nabídku žádaných vozů. A to dále bude rozevírat nůžky mezi chtěným a nabízeným na trhu ojetých aut.

Zkrátka a jednoduše, benzinové a dieselové ojetiny budou postupem času žádány ještě více, což přinese další tlak na růst cen. Ideální časem pro koupi ojetiny tak má být blízce budoucí období, kdy se spojí ekonomická nejistota (ochlazující poptávku po všem a přiživující nabídku ojetých vozů) s končícími leasingy z let 2019 až 2020 (které budou znovu posilovat nabídku). Pak už může být jen hůř. Ale pochopitelně, křišťálovou kouli nemá nikdo - je to jen (třebaže kvalifikovaný a smysl dávající) předpoklad dalšího vývoje.

Ojetiny jsou stále drahé, naděje na dramatický pokles cen je ale podle všeho blízká té nulové. Dosud podceňovaným faktorem je omezený přísun „nových ojetin” (tedy aut koupených do roku 2020 dál) v následujících letech. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto News

