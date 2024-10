Elektrickým Porsche a Audi hrozí zkrat baterie a požár. Řešení není, majitelé nedobijí svá auta na víc jak 80 procent až do roku 2025 včera | Petr Miler

Jestli někdo chtěl do beztak maličké rakve popularity těchto aut zatlouct i poslední hřebík, pak si počíná velmi důkladně. Po problémech s bateriemi a brzdami jsou tu nové projevy potíží s bateriemi obou aut, které krom rizika požáru znamenají také uživatelská omezení.

Nedá se říci, že by Porsche Taycan a Audi e-tron GT svítilo slunce nad střechou. Oba modely jsou prodejní propadáky, podle Dataforce zaznamenal e-tron GT za poslední evidovaný měsíc už jen pouhých 123 prodejů v celé Evropě. To je o 74,2 procenta méně než loni.

Taycan je na tom se 748 prodeji místo loňských 1 191 dodaných aut zdánlivě lépe (-37,2 %), pohled na celý dosavadní průběh letošního roku je ale velmi zoufalý - pouze 5 589 prodaných aut je nominálně hodně málo a relativně o 56 procent méně než loni. Obě auta si tak letos v Evropě nekoupilo ani 8 tisíc lidí, což je něco jako nic, i takový Polestar, sám prodejní propadák jako Brno, je vedle toho 15 746 zářezy na pažbě ulovených zákazníků hotový bestseller.

Jde navíc o zcela mimořádné cenové propadáky. Taycan by mohl hrát hlavní roli v pořadu jak zruinovat milionáře, je na tom dokonce paradoxně ještě hůř než fakticky skoro stejné Audi. Není divu, že prodejci sportovních aut říkají, že takové modely akorát poškozují image drahých značek, když se je navíc dealeři pokouší vnucovat klientům jiných modelů pod záminkou dřívějšího dodání. Máme pocit, že Porsche musí litovat, že si kdy s Taycanem začalo zahrávat, ale víte, jak to je - nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Jejich pověst se dál propadá s problémy s technikou. V létě se projevily potíže se selháváním brzd, od počátku roku ale postupně gradoval i problém s akumulátory. Nejprve šlo o svolání velmi omezených sérií aut, řádově stovek, pak šlo o tisíce. Dnes se bavíme o desítkách tisíc vozů jen v USA, jak ukazují dokumenty NHTSA týkající se Taycanu i e-tronu GT. Celkově se bavíme o asi 34 tisících vozech za oceánem. Upřesnění dřívější svolávající akci v Evropě zatím nevidíme, ale všechny dosavadní problémy se týkaly vozů určených pro celý svět, takže je to jen otázka času, než se vše rozjede i zde.

O co se tedy jedná? U některých vozů obou typů může dojít ke zkratu v bateriových modulech, což může podle uvolněných materiálů vést k „termální události”. Musíme znovu žasnout nad tímto slovníkem, je to prostě oheň, požár baterie, nic jiného. Skutečně asi začnu při soukromé komunikaci říkat věty jako: „Uděláme si jídlo při termální události na zahradě,” to bude zbytek rodiny koukat.

Aby k „termální události” nedošlo, bude Porsche zkoumat chování baterií v každém kdy prodaném Taycanu. Jestli se to může odehrát jen v servisu, nebo bude baterie vždy vzdáleně sledována s pomocí speciálního software (popř. je nutné obojí), nebylo jednoznačně řečeno. Porsche každopádně v případě při zjištění anomálií vadné moduly baterek bezplatně vymění.

To se ale tak jako tak nestane hned, a proto Porsche dodává, že by majitelé měli své elektromobily nabíjet „maximálně na 80 % kapacity baterie, dokud nebude oprava dokončena“. Na řešení ovšem budou čekat nejméně do prvního čtvrtletí roku 2025, takže používání dodaných aut bude ještě komplikovanější než doteď. Nezbývá než přidat upřímné soustrasti výrobcům a majitelům.

