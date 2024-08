Elektromobily padají na ceně i v Evropě tak moc, že už po 3 letech stojí ojeté míň než obdobná spalovací auta, přesto nefrčí včera | Petr Prokopec

Obrovský propad hodnoty je nakonec možná tím největším z negativ bateriového pohonu. Je tak velký, že i když nový elektromobil koupíte o hodně dráž než spalovací alternativu, po pár letech ho prodáte i absolutně za míň než srovnatelné benzinové či dieselové auto.

Tak elektromobily jsou konečně levnější než srovnatelná spalovací auta. No vážně, jen to tedy neplatí v případě těch nových. Na trhu s ojetinami ovšem došlo po USA i v Evropě na pozoruhodný vývoj, jak informuje Auto Express. Dobrá zpráva to ale není, protože víc než aby tento stav přitahoval kupce elektrických ojetin, kteří takové vozy ani přes velké slevy nechtějí, odrazuje kupce nových elektromobilů od jejich pořízení. Protože ti jsou těmi, kteří musí zaplatit ohromný pokles hodnoty, jenž elektrická auta provází.

Jeho míru potvrzují data společnosti Cap HPI, dle kterých je elektromobil po třech letech v průměru o 8,5 procenta levnější než srovnatelné spalovací auto. V případě čtyř let je pak rozdíl dokonce již 14procentní. Třeba takový Opel Corsa lze tedy v Británii po tříletém provozu, během nějž bylo najeto 58 tisíc kilometrů, pořídit od 9 925 liber (cca 291 tisíc Kč), pokud přední kola roztáčí benzinová jednotka. Jakmile tak ovšem činí elektromotor, již se jedná pouze o 8 750 GBP (asi 257 tisíc Kč).

Je to obvyklý stav věcí, Cap HDI nicméně poukazuje na to, že výjimky existují. Obvykle jsou ale i ty poněkud hořké - třeba BMW i7 si drží hodnotu o něco lépe než jeho plug-in hybridní sourozenec, podobně je tomu v případě Hyundai Kona Electric, které lze pořídit za stejnou sumu jako verzi osazenou hybridním pohonem. Důvodem ale je, že neelektrické alternativy mají pořád baterii a elektrickou část pohonu, navíc i v tomto případě platí, že elektromobil byl na pořízení výrazně dražší, a propad hodnoty je tedy pořád citelně vyšší.

Důvody jsou jasné a ztráta hodnoty je jen sumíruje. Primárně jde o auta s více omezenou životností (danou hlavně bateriemi, samozřejmě), která mezi většinou lidí nevzbuzují zájem. Když si pak přidáme různé manipulace s trhem nových aut, které v bazarech nejde dost dobře replikovat, vzniká po pár letech v bazarech velký převis nabídky elektrických ojetin nad poptávkou po nich, což ceny logicky dál tlačí dolů. Ojetým elektromobilům navíc nepomáhá ani to, že jejich vývoj kráčí kupředu rychleji, což ze starších modelů dělá ještě méně žádoucí zboží.

Britové mimo to poukazují i na velké rozdíly v pojistném, dle dat webu Quotezone je rozdíl v cenách mezi elektromobily a benzinovými a dieselovými vozy 54procentní. Vyšší poplatky jsou přitom spojené s bateriovým pohonem, a to kvůli vyšším nákladům na opravy. V souvislosti s menším počtem pohyblivých komponentů to zní paradoxně, ale taková je bohužel realita.

Trh s ojetými vozy přitom dle politiků měl stát za tím, že se elektromobily dostanou k širšímu počtu lidí. Jenže se tak neděje ani navzdory nižším cenám, zájem se blíží nule, pročež některé bazary už vozy s bateriovým pohonem neberou na protiúčet za žádnou cenu. Pokud ale neexistuje možnost, jak se takového auta rozumně zbavit, příště si ho zkrátka znovu nevyberete. Elektromobilita tak tímto procesem nezískává na síle, právě naopak její tah na branku jen dál polevuje - s takovým autem se málokdo soudný bude chtít ekonomicky spálit podruhé.

Taková Corsa-e stála v roce 2020 zhruba 750 tisíc korun. Dnes lze tento elektromobil pořídit za třetinu, a to klidně i s velmi nízkým nájezdem. Nabídka je navíc poměrně široká, ovšem nikoho příliš nezajímá. Pokud byste tedy německý vůz opravdu chtěli, můžete požadovat ještě další slevu. Foto: Opel

