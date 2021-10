EU nařídila povinné sledování tlaku v pneu před 7 lety, dnes zdražuje přezouvání i o tisíce Kč před 8 hodinami | Petr Prokopec

Věříme, že úmysl byl dobrý, v praxi ale tento nápad selhává na celé čáře. Jeho přínos je prakticky nulový, zdražil nová auta a po sedmi letech od jeho zavedení leze do peněz i při každoročním přezouvání.

Vhodný moment na přezutí auta na zimní pneumatiky letos zatím ještě nepřišel a podle předpovědi počasí hned tak ani nepřijde. Minusové noční teploty ale ukazují, že ta chvíle se blíž. A až nastane, připravte se na to, že se vás v servisu - pakliže váš vůz dobře neznají - zeptají na datum jeho výroby. Tato informace je totiž důležitější, než se na první pohled může zdát.

Spojitost má s písmeny TPMS, tedy zkratkou, za níž se skrývá Tyre Pressure Monitoring System neboli systém sledování tlaku v pneumatikách. A právě ten je od listopadu 2014 povinný pro všechny vozy nabízené V Evropské unii. Důvod, proč Brusel přistoupil k tomuto nařízení, byl v teoretické rovině pochopitelný. Dříve bylo doporučováno, aby řidiči kontrolovali tlak v pneumatikách každých 14 dní, to ale dělal málokdo. EU v tom spatřovala rizika, neboť nesprávně nahuštěné obutí vede ke zhoršení jízdních vlastností, prodloužení brzdné dráhy, pro Brusel ale především ke navýšení spotřeby paliva i rychlejšímu opotřebení samotného obutí. To vše měl povinný monitoring změnit, praxe ale ukazuje, že v pozitivním smyslu slova změnil máloco.

Automobilky mají relativně volné pole působnosti, jak mohou tlak kontrolovat a nejčastěji používají systém přímý a nepřímý. Ten přímý je relativně spolehlivý, neboť měří tlak pomocí čidel integrovaný do ventilků samotných kol. Něco takového je ale relativně drahé, a tak se někteří výrobci s povinností vypořádaly s pomocí nepřímého systému, který žádná čidla nemá a pouze s pomocí senzorů ABS sleduje rychlost otáčení kol. Pokud pak u některého zaznamená abnormalitu (pokles tlaku v pneu znamená zmenšení obvodu), zahlásí to na přístrojovém štítu.

Tento systém je ale v praxi téměř k ničemu - je velmi nespolehlivý a pokud máte auto jím vybavené, znáte to sami. Problém hlásí, i když se reálně nic nestane, takže akorát zbytečné zastavíte u čerpací stanice zkontrolovat tlak manometrem. Navíc dává pouze obecnou informaci závadě, neřekne jakoukoli konkrétnější informaci o tom, jaká pneumatika a o kolik pozbyla tlaku. Takže věnujete čas postupné kontrole tlaku ve všech pneu, což uděláte dvakrát, možná třikrát, pak už varování rovnou ignorujete a resetujete. A problémy známé od roku 2014 trvají dál.

Osinou se ale postupem času stává i přímý TPMS, jak upozorňují kolegové z Auto Bildu. Ten sice dokáže změřit tlak v každém rohu auta nezávisle a následně vám dá ihned vědět, co se děje s jakou z pneumatik. To je příjemné, nicméně aby toho byl schopný, potřebuje k tomu čtyři senzory přenášející bezdrátově data k palubní elektronice. A něco takového není ani spolehlivé, ani bezúdržbové a už vůbec ne levné.

Senzory vyžadují při každé výměně servis, jinak mohou přestat fungovat nebo hlásit nesprávné informace. Pokud pak musí být vyměněny, prodraží to výměnu pneu v závislosti na značce vozu i o několik tisíc Kč. A i když k tomu nedojde hned, beztak vás taková investice jednoho dne nemine.

Baterie senzorů má totiž maximálně šestiletou životnost, poté se musí vyměnit. A spolu s ní je třeba vyměnit i veškeré senzory. Ty je přitom třeba při každé výměně pneumatik vyčistit a v případě poškození nahradit. Pokaždé jsou pak nutností nová těsnění a ventilky. Nejedná se tedy ve výsledku ani o jednoduchou operaci, načež se vám klidně může stát, že vaše auto zůstane v servisu o pár chvil s tučným účtem na závěr - kvůli pouhé výměně pneumatik. Kupce nových Audi nebo Porsche za miliony to asi nerozhází, tato auta se ale stále více dostávají i k lidem, kteří si za statisíce koupili ojetiny a TPMS se pro ně stává postrachem.

Leckoho v takový moment napadne, že celý systém obejde tím, že jej postaví mimo hru instalací standardních ventilků za zlomek ceny. V takový moment se ale dotyčný vystavuje jiným problémům. Funkční TPMS je pochopitelně vyžadován při technické kontrole, pročež jakýkoliv jiný stav vyústí v absenci tak důležitého „štemplu“. Je z něj tak další věc, kterou v autě musíte udržovat fit, ať už ji shledáváte přínosnou nebo ne.

Je to další věc, která ukazuje, že věci nařizované EU nejsou takové dobro, jakým je Brusel shledává - v tomto případě celý TPMS snad i víc problémů způsobil než odstranil. Už dřívější průzkumy ukázaly, že procento aut jezdících se špatně nahuštěnými pneu nezměnil a uživatelské či finanční nepříjemnosti navíc jistě nikomu nepomohly. Nebylo by lepší nechat na lidech, jestli takovou chtějí nebo nechtějí? V prvním případě by ji nabídly automobilky jen těm, kteří ji ocení a patřičně zaplatí ve funkční podobě. Nucená všem je často jen odškrtnutým políčkem v seznamu povinností, jejichž reálný přínos nezajímá ani automobilky, ani jejich zákazníky.

Systém sledování tlaku v pneumatikách je od roku 2014 v nových autech prodávaných v EU povinný. Ten nepřímý je prakticky k ničemu. A ten přímý sice dokáže měřit tlak dobře a informovat o tom, o čem informovat má, není ale ani bezúdržbový, ani dokonale spolehlivý a už vůbec ne věčný. Foto: Automobilky

