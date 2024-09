Investor Tesly naříká, že jeho ojetá Tesla je neprodejná. Už i on poznává, jak moc velké cenové propadáky elektromobily jsou před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Dává to za vinu Tesle a Muskovi, to se ale zapomněl rozhlédnout po trhu. Je to jedna z vrozených vlastností elektrických aut, která se současnými baterkami nemá žádné řešení, pokud z nějakého důvodu nejde o auto jisté historické signifikance.

Investovat do Tesly ve smyslu koupě akcií firmy mohlo být velmi výnosné. Investovat do Tesly ve smyslu koupě jejích aut se ale pro většinu zákazníků stalo „provarem” svého druhu, zejména v posledních letech. Někteří to poznávají ruku v ruce a Ross Gerber, šéf firmy Investment Advisor a manažer portfolia fondu GerberKawasaki, patří mezi takové.

Se svou zkušeností s vlastnictvím obojího se svěřil Business Insideru, kterému řekl, že se zbavil asi poloviny vlastněných akcií automobilky v hodnotě asi 60 milionů USD (1,36 miliardy Kč), zbavit se auta stejné firmy ale nedokáže. Tedy aspoň ne za cenu, kterou by považoval za férovou. Stojí za tím velmi omezený zájem o ojetá elektrická auta pramenící v extrémní pokles jejich hodnoty, který se navíc dál stupňuje.

Jak uvádí Business Insider, v tomto smyslu se nemýlí. Také v USA elektromobily ztrácí hodnotu doslova brutálně, když se ještě v polovině roku 2022 prodávaly ojeté Modely Y za ceny okolo 70 tisíc USD, dnes, o pouhé dva roky později, se jejich hodnoty blíží polovině. Za vinu to dává hlavně Tesle, Muskovi, klesající atraktivitě aut značky a nutnosti prodávat vozy jen za cenu stále větších slev.

„Viděli jsme, že prodeje jdou dolů, to je to, co se tu děje. Prodeje klesají. Pokud čekáte skvělé čtvrtletní výsledky, jste na omylu. Neprodávají tady žádné Tesly, jen za cenu slev, slev zase slev,” říká Gerber. Ani v tomto není mimo realitu, pokles ceny nových aut pochopitelně táhne dolů i ceny ojetin. Pohled na celý trh ale ukazuje, že primární problém je jinde - masivní poklesy hodnoty trápí nejen modely Tesly, ale všechny vozy s elektrickým pohonem.

Gerber je velmi útočný směrem k Muskovi, protože tak ale činí hlavně poté, co šéf Tesly převzal Twitter (dnes X) a udělal z něj platformu snažící se nepotírat někomu se nehodící názory, hledejme v tom spíš politický motiv - Ross Gerber se sám označuje za aktivistu, mimo jiné klimatického. Tesla ani Musk za rychlý pokles hodnoty ojetých aut opravdu nemohou.

Je to jejich vrozená vlastnost daná řadou faktorů včetně výše zmíněného, dominantně jde ale o kombinaci umělého zvyšování prodejů nových aut dotacemi a spol., které nejsou později reflektovány přirozeným zájmem o ojeté elektromobily, a jejich kratší životnosti dané výdrží baterií a jejich cenami. Pokud má spalovací auto životnost snadno 20, 30 let, pokud se někdo aspoň trochu snaží, a u elektromobilu půjde snadno o polovinu, i kdyby se někdo „usnažil” k smrti, křivky vývoje hodnot obou typů aut v čase vypadají nutně jinak.

Problém to tedy jistě je, ale není americký a není „teslí”, ostatně se stačí podívat na to, jaké patálie si prožil ADAC při snaze prodat elektrickou ojetinu vedle benzinového a dieselového auta. Situace na trhu zašla tak daleko, že většina obchodníků takový vůz nechtěla za žádnou cenu, neboť jejich hodnota se mění v čase tak rychle, že se bojí, že jej se ziskem nemusí prodat ani při relativně levném pořízení. A dalo se to čekat - Gerber možná rozumí akciovým trhům, autům už ne tolik.

Podobné Tesly Model S z hloubi minulé dekády jsou dnes téměř bezcenné a za jakkoli vyšší cenu neprodejné, poznal i dlouholetý investor Tesly jako firmy. Klade to za vinu jí a Muskovi, situace je ale složitější. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Business Insier poprvé a podruhé

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.