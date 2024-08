Jaguar vzkazuje majitelům jeho elektrického propadáku, aby s ním neparkovali doma, auta hoří i po třech svolávacích akcích včera | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

To je člověku hned jasné, proč už Jaguar nechce prodávat nic jiného než elektrická auta. Jeho dosud jediný elektrický model nekupuje téměř nikdo. A to málo, co se prodalo, je dokola zdrojem problémů. Anebo tu něco někomu není jasné?

Jaguar, jak jsme ho dekády znali, je mrtvý. Pokud tedy není mrtvý už úplně. Automobilka v dohledné době bez náhrady ukončí výrobu téměř všech svých modelů a přistoupí k tomu tak radikálně, že dealeři přes rok nebudou mít co prodávat. Důvod? Přechod na čistě elektrickou nabídku, což bylo absurdní už v době, kdy Britové tento záměr ohlásili, a je to jen absurdnější dnes, kdy elektrický domeček začíná připomínat shluk hracích karet.

Člověk si až musí říkat, jestli Jaguar nevidí něco, co ostatním uniká, všechno ale nasvědčuje tomu, že spíš zavřel oči a hodil žetony na plátno rulety. Jeho jedinou dosavadní zkušeností s elektromobily je totiž model I-Pace, který na trhu totálně propadl a i nyní, kdy na rozdíl od několika dalších modelů zůstává v nabídce, patří mezi ta nejhůř prodávaná auta z portfolia značky. Však si zkuste tipnout, kolik I-Paců se podle Dataforce prodalo v celé Evropě za letošní červenec... Zkoušíte? Tak třeba tisíc? Je to 163 aut. Sto šedesát tři. Exkluzivního Ferrari Purosangue se pro srovnání prodalo 150 kusů.

To je ale ještě dobré, protože v Česku se jich za stejný měsíc prodalo nula. V červnu? Nula. V květnu? Nula. V dubnu? Nula. V březnu? Nula. V únoru? Nula. Čili leden, tam to muselo klapnout, že? Ne, i tam to byla nula. Kolik tak asi Jaguar prodá v Česku aut, až začne nabízet jen elektromobily? Něco nám říká, že to bude sakramentsky blízko číslu 0.

Ale ne, samozřejmě, průkopnictví bolí a naštěstí je I-Pace pro Jaguar zdrojem skvělé image. No, ani to není pravda, protože i když tohle auto nekupuje skoro nikdo, i ta hrstka majitelů má dokola problémy s rizikem požáru. A automobilka zjevně neví, jak jej eliminovat, neboť už několikrát vozy z určitých let výroby svolala do servisů a ony přesto hoří dál. Podle NHTSA žádá Jaguar jen v USA 2 760 majitelů I-Paců, aby s ním neparkovali doma, protože baterie jejich aut se mohou přehřát a způsobit požár. Tento požadavek navíc platí nejen nyní, ale bude platný i nejméně 30 dnů poté, co Jaguar provede „opravu”.

Proč? Protože už se o ni třikrát pokusil a třikrát neuspěl. Automobilka tak uvádí, že i po svolávacích akcích s interními označeními H441, H459 a H471 několik aut ze stejné série „zažilo tepelné přetížení, které se projevilo kouřem nebo požárem ze spodní části vozidla, kde je umístěna vysokonapěťová trakční baterie”. Kdo by nemiloval už ten slovník? Večer si nejspíš dám klobásu poté, co ji vystavím „tepelnému přetížení”...

Podle automobilky dosavadní softwarové změny neposkytují „příslušnou úroveň ochrany” a navazující požáry „vyžadují další stažení, aby došlo k dalšímu zmírnění možnosti tepelného přetížení”. Jen ve Spojených státech byly po všech svolávačkách hlášeny další tři požáry, ani další návštěva servisu ale vlastně nic nevyřeší. Aktualizovaný software totiž mj. omezí nabíjení baterie na maximálně 80 % s tím, že „trvalé řešení je ve vývoji”.

Něco nám říká, že Britové pořád netuší, proč jejich auta hoří. A chytají se jen stébel. Ale na elektromobily vsadí vše, to dá rozum. Bůh s Jaguarem, opravdu...

I-Pace frčí jako bláznivý. A vydrží. Tedy nekupuje ho skoro nikdo a hoří. Pardon, dochází u něj k „tepelnému přetížení”, i po třech svolávacích akcích. A ani ta čtvrtá nepřinese trvalou úlevu, to už se teď ví. Foto: Jaguar

Zdroje: NHTSA, Jaguar, Dataforce

Petr Miler

