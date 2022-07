Je extrémně ojetý poslední VW Passat TDI za nejnižší cenu na trhu dobrou cestou k úsporné moderní ojetině? před 3 hodinami | Petr Miler

Ceny nových i ojetých aut jsou splašené. A o cenách paliv snad ani nemá smysl mluvit. Přesto existují cesty, jak se dostat k relativně levnému autu, které slibuje i levný provoz, třeba poslednímu Passatu TDI po těžkém životě v rukou prvního majitele. Je to dobrý nápad?

I když se automobilový svět v posledních letech rychle mění, trh s ojetými vozy má v podstatě stále stejné modly. Tou zřejmě univerzálně největší je vůz, který kvůli vyšším cenám ve statistikách prodejnosti není na úplném vrcholu, v srdcích kupců má ale své pevné místo. Jde o VW Passat Variant TDI, a to v podstatě v libovolné generaci.

Nelze to označit za rozmar, jde o extrémně univerzální auto, které dokáže posloužit jako nekonfliktní a přitom reprezentativní pracovní vůz, umí odvézt i velkou rodinu s veškerým „příslušenstvím”. Ve verzi TDI se 190 koňmi je docela svižný a přitom nemá problém jezdit doslova za pár litrů nafty. Co víc si přát? Snad jen vybrat ten správný mezi nespočtem ojetých kusů, což nebývá snadný úkol.

Pomocnou ruku v tomto ohledu nabízí kolegové z Auto Bildu, kteří si vzali na paškál poslední generaci kombíku před faceliftem právě s motorem 2,0 TDI se 190 koňmi. Sáhnout po méně jetém exempláři, asi by neměli co zkoumat, však jej sami podrobili dlouhodobému testu, a tak zvolili jeden z extrémů v nabídce - auto z roku 2016 s 330 tisící najetými km. To už není málo ani ve světě ojetých Passatů, kde 100 tisíc km je nic a 200 tisíc běžný nájezd - v tuto chvíli je v Evropě v nabídce pouhých 18 aut stejné generace s tak vysokou kilometráží.

Více jak osmkrát objetá zeměkoule je ale na autě od pohledu sotva znát - jen „vyleštěný” volant a hlavice voliče automatu naznačují, že si tohle auto užilo své, jinak vypadá zvenčí i zevnitř velice zachovale. Dokonce i zdánlivě křehké masážní sedačky vypadají zánovně, zbylé ovladače jsou neohmatané a jejich popisky neodřené. Dobré první dojmy pak potvrdí i jízda - vůz zůstává navzdory svému nájezdu tichý, interiér pevný a nemá problém ani s rychlou jízdou po německé dálnici, na které si s trochou sebezapření vystačí se 6 litry nafty na 100 km.

První úskalí, na které Němci upozorňují, jsou svérázné výbavové kombinace. Např. jimi testovaný kus byl v nejvyšší výbavě Highline, ale s halogenovými světlomety a ručně zavíraným víkem kufru. Podobné bizarnosti jsou obvyklé, protože auto je často kupováno jako služební dle přání uživatele, ale v rámci rozpočtového limitu. Do specifikací se oba faktory projevují a svého času stále rozsáhlé možnosti volby kombinace výbav mají za výsledek lecjaké zvláštnosti. Při výběru je tedy vhodné si říci, co je pro vás důležité a co ne. A podle toho se ve spleti ojetin orientovat, protože jinak můžete pod tlakem výbavových požadavků vybírat z technicky horších vozů, což se prostě nevyplatí.

Jak už naznačuje výše zmíněné číslo, u extra ojetých kousků to problém bude, jinak ale nikoli. Němci jsou podobně jako my národem kombíkářů a Passat Variant kupuje přes 90 % tamních zákazníků. Vzhledem k tamní popularitě Volkswagenů jsou pak Passatů s alespoň o trochu menšími nájezdy plné bazary, ale vybírat je pochopitelně třeba o to pečlivěji.

Pozor je třeba dát i na další aspekty. Problémy bývají s automaty DSG, které se mají se zvyšujícím se nájezdem tendenci pracovat stále trhavěji, případ testovaného auta to ale nebyl. Potíže bývají i s mezinápravovými spojkami verzi s pohonem 4x4, ani to ale u testovaného auta nebyla potíž. Auta mívají vzhledem k vyšším nájezdům často opotřebované s tlumiče či pružiny, zkoušené auto ale patrně trávilo roky jen na německé dálnici a funguje podle toho. Vozům dále často odcházejí elektronické asistenční systémy a řídké nejsou ani úniky oleje, celkově je ale Passat B8 hodnocený velmi dobře a problémy jsou spíše s jeho předchozí „dvojgenerací” (B6 a B7 jsou prakticky stejné auto).

Při výběru je dobré sledovat výměny rozvodů, které jsou u jednoturbových TDI předepsány na interval 210 tisíc km u 2,0 Bi-TDI je ale třeba držet interval 120 tisíc km. Motorů je jinak k dispozici ještě dost včetně 1,4 TSI, 1,8 TSI a 2,0 TSI s až 280 koňmi a vybere si kde kdo. Ovšem předpokládáme, že touhou většiny bude některá z verzí s motorem 2,0 TDI, protože jen to je ten „správný” Passat. A jak jsme naznačili, tato optika má svou logiku.

Testovaný vůz na každý pád udělal celkově velmi dobrý dojem a od koupě podobného exempláře nezrazuje - záleží na způsobu zacházení s konkrétním vozem a péčí o něj. Němci tedy říkají, že odolnost Passatu TDI není ani dnes klišé a autu dali 4 body z 5 možných, to je na tak ojeté auto velmi vysoká známka.

Sami jistě měli štěstí na kus, neboť testovaný vůz se projevoval dobře přes nízkou cenu 10 490 Eur (asi 260 tisíc Kč) - níže už se s pětiletým B8 2,0 TDI (tedy nikoli 1,6 TDI, ty jsou levnější) s výbavou dostat nejde. Zvolit takové auto tedy je možné, pokud máte velmi omezený rozpočet, dnes to obzvlášť dává smysl - auta jsou obecně drahá a mezi ta, kterým se většina zájemců vyhýbá (a jsou tedy výrazně dostupnější) více ojeté kousky patří. Tak proč nezkusit štěstí právě takto?

Přesto Němci říkají, že ideální postup to pochopitelně není. Na slušný kus z hlediska nájezdu i specifikace se hodí připravit si okolo 13 000 Eur (322 tisíc Kč), pěkné kousky začínají typicky na 15 000 Eur (370 tisíc Kč). Pokud tedy nemáte až tak napjatý rozpočet, každý najetý kilometr směrem dolů (za srovnatelné péče dosavadního majitele, pochopitelně), bude hrát ve váš prospěch za ne zase o tolik vyšší cenu.

VW Passat Variant B8 2,0 TDI je jednou z model mezi ojetými auty, podle Němců právem. I s 330 tisíci km na tachometru má při dobrém zacházení a dobré péči perspektivu, méně ojeté kusy jsou na tom obvykle ještě lépe. Ilustrační foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz

