Jedním z nejspolehlivějších aut svého druhu je levný, v bazarech přehlížený vůz

/ Foto: Mitsubishi

Když se nějaké auto ukáže být s odstupem času pořádným držákem válejícím ve statistikách spolehlivosti, lidé si jej obvykle všimnou a začnou ho vyhledávat. Na Mitsubishi ASX ale většina lidí dávno zapomněla.

Bývaly doby, kdy Mitsubishi bylo pomalu synonymem pro auta kategorie SUV. Za tím stálo zejména Pajero, které se staralo jak o nemalé prodeje, tak o mezinárodní slávu na rychlostních zkouškách dakarské rallye. Japonská automobilka přitom v té době nabízela spíše sedany jako Lancer nebo Galant, které se ovšem v mezičase staly minulostí. Prakticky celou nabídku tak dnes tvoří SUV, zejména v Česku po nich ovšem sahá málokdo. V zahraničí je tomu nicméně o poznání lépe, což je pro vás dobrá zpráva, pokud právě po japonském voze zatoužíte a můžete si dovolit pouze ojetý exemplář.

My si momentálně posvítíme na Mitsubishi ASX, které se na evropské trhy dostalo v roce 2010. Od té doby prošlo několika facelifty, stejně jako byly vylepšeny či vyměněny pohonné jednotky. Základ je nicméně nadále stejný, což by ovšem nikomu nemělo vadit. SUV má totiž reputaci pořádného držáku, neboť i v případě osmi- či devítiletých aut prochází technickou kontrolou přes 75 procent všech aut bez poskvrnky. Ve výsledku tedy není mnoho oblastí, které byste před koupí museli prověřovat, zvláště pak s odborníkem.

Kde se ovšem vyplatí kontrola, to jsou brzdy, které jsou jednou z velmi mála slabin ASX. Platí to hlavně u sedmiletých a starších aut, v jejichž případě byste se měli zaměřit i na světla. Spíše však pro jistotu než z nutnosti. To ve výsledku platí také o motorovém prostoru, kde se může objevit únik oleje. Skutečně ale nejde o nic zásadního, v rámci TÜV Reportu se ASX drží v nadprůměru u mladších i starších exemplářů. Totéž pak ostatně lze zmínit o výfuku, který je kritizováno ojediněle.

Co se přitom pohonných jednotek týče, povětšinou budete volit mezi 1,6litrovou atmosférou se 117 koňmi či 1,8litrovým turbodieselem, jenž produkuje 150 koní. S tím je automaticky spojen i pohon všech kol, zatímco benzinový agregát roztáčí pouze přední nápravu. To ve výsledku i vysvětluje trochu větší cenový rozdíl mezi těmito variantami, jakkoliv do hry pochopitelně v obou případech zasahuje také stáří, výbava či počet najetých kilometrů.

Pokud kromě delších tras počítáte rovněž s taháním přívěsů, na jedna-šestku rovnou zapomeňte. Na druhou stranu se nicméně musíte připravit na možné krizové momenty při brzdění, a to bez ohledu na motor, neboť ASX vyžaduje k úplnému zastavení ze stovky zhruba 40 metrů. Na další kompromis je pak třeba přistoupit na zadních sedadlech, jenž mohou působit stísněně. Na druhou stranu, zavazadelník zvládá pobrat 419 až 1 219 litrů.

Zbývá už jen dodat, že na benzinové exempláře v dobrém stavu vám postačí 6 900 Eur (cca 180 tisíc Kč), zatímco na diesely je i díky pohonu všech kol či automatu třeba citelně více. Zároveň se pak v jejich případě doporučuje pravidelná kontrola oleje, neboť může docházet k jeho zředění a tedy k navýšení hladiny nad doporučovanou úroveň. To pak následně vede k ucpání filtru pevných částic a tedy k velmi drahým opravám. V obou případech se ale jedná o velmi nadprůměrně spolehlivé vozy za velmi podprůměrné ceny - zřejmě i kvůli jejich nevtíravému vzhledu si jich všímá v bazarech opravdu málokdo.

Mitsubishi ASX je tu s námi již přes deset let, a to hlavně díky své spolehlivosti. Pokud tedy hledáte bezproblémové ojeté SUV, zejména dieselová verze by vás mohla uspokojit. Byť na pár maličkostí je třeba dát pozor. Ilustrační foto: Mitsubishi

Zdroj: Auto Bild

