Jedno z nejporuchovějších ojetých aut vůbec láká stylem i praktičností, podlehnout mu není radno

Jsou auta, o která byste si od pohledu neopřeli ani kolo, přesto mají své nepopiratelné faktické přednosti. A pak jsou tu taková, která působí lákavě, fakticky ale mohou téměř jen zklamat. Atraktivně střižené MPV Fordu patří mezi ta druhá.

Pokud máte větší rodinu a nechcete se v autě mačkat, dost možná jste při zohlednění všech kritérií při výběru narazili na Ford S-Max. Druhá generace tohoto modelu je na trhu již osmým rokem a kupodivu se pořád prodává. A vlastně ne špatně, navzdory kruté základní ceně 1 151 900 Kč (to není vtip) si jej v Česku letos koupilo už 170 lidí, o 93 % více než loni.

V celoevropském měřítku už to taková sláva není, přesto lze obdivovat už to, že S-Max i v době všeobecného úpadku MPV vůbec zůstává v prodeji. Možná je to proto, že nevypadá úplně jako MPV. Jako nový vůz tento Ford přesto už vzhledem ke své ceně díru do světa asi neudělá, leckoho by ovšem mohlo napadnout vyrazit pro některý ze starších kousků do autobazarů, kde je pochopitelně k mání mnohem levněji. Je to ale dobrý nápad?

To je správná otázka a je velmi obtížné na ni dát kladnou odpověď. Jeden z největších modelů modrého oválu totiž patří mezi vůbec nejspolehlivější auta na trhu bez ohledu na stáří. Pokud si k ruce vezmeme aktuální TÜV Report, zjistíme, že mezi dvou- až tříletými vozy patří Fordu S-Max až 114. místo ze 128 aut. A nebude to náhoda, technicky spřízněné Galaxy (také stále v prodeji) je na tom ještě o 7 příček hůř - krom pár Dacií skoro neexistuje poruchovější vůz. K podobným zjištěním pak dojdeme i ve starších věkových kategoriích - výsledky bývají i lepší, málokdy S-Max opouští poslední čtvrtinu pořadí.

Je to tedy auto, kterému je lepší se vyhnout, i když na první pohled má hodně co nabídnout. V případě obou generací můžete volit mezi benzinovými a dieselovými motory, které pokrývají výkonnostní škálu od 115 do 240 koní. Na druhé straně vozu, tedy v zavazadelníku, pak můžete u původní verze prodávané od roku 2005 očekávat 550 litrů při dvou vztyčených řadách sedadel, respektive 165 litrů při obsazení všech sedmi míst. První generace je pak na tom obdobně, přičemž měří stejných 4,8 metru na délku a disponuje rozvorem 2 850 mm.

To nezní špatně, přesto je leccos špatně. Co všechno? Nemalá kritika padá na světla a jejich životnost, a to bez ohledu na fakt, zda jde o přední či zadní lampy. Ještě více výtek je spojeno s brzdami druhé generace - oproti průměru počítejte se čtyřnásobkem problémů, což již nelze ignorovat. Časté jsou defekty motorů - už zánovní S-Max ztrácí olej třikrát častěji, než je obvyklé. Kromě toho můžete narazit na exempláře s problematickým dvouhmotovým setrvačníkem či poškozenými turbodmychadly. Starší generace je na tom paradoxně o něco lépe, ale opravdu jen o fous. Pozor si totiž musíte dávat na výfukový systém, mimo to často odchází palivový filtr. A aby toho nebylo málo, Ford při několika svolávačkách musel řešit protékání paliva.

To je docela bída, kdyby ale byl S-Max aspoň levný, dá se mu leccos odpustit. To ovšem neplatí, pořád je o něj zájem. Pro jakkoli perspektivní exempláře první generace nemá smysl vyrážet bez alespoň 80 tisíc korun, a to pořád dostanete jedny z nejhorších kusů v prodeji. Pokud pak zatoužíte po druhé generaci (od roku 2015), musíte si připravit nejméně trojnásobek, a to znovu na ty nejvíce jeté kousky. A nejméně půl milionu, jestli zatoužíte po vrcholném provedení s 240 koňmi. Na trhu rozhodně narazíte na výhodnější nabídky kvalitnějších ojetin.

První generace Fordu S-Max trpí zejména na problematická světla a výfuk, zatímco ta druhá ráda požírá olej. Zajímavé přitom je, že ceny v autobazarech nepříznivému renomé zrovna neodpovídají. Foto: Ford

