Novou generaci hitu mezi SUV už po pár letech koupíte v bazarech, láká drastickým propadem ceny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Brzy oslaví teprve druhé výročí své premiéry, cesta aut k prodejcům ojetin ale nikdy není dlouhá. Už teď si tak můžete pořídit dost kousků z druhé ruky. A byť zatím nelze s jistotou říci, jak si dlouhodobě povedou, mít je můžete dokonce už za skoro polovinu toho, co stojí nové.

Třetí generace Nissanu Qashqai byla slavnostně odhalena 18. února 2021. Zakrátko tedy bude slavit již druhé výročí uvedení další iterace tradičního hitu mezi SUV, přičemž japonská automobilka dlouho nelelkovala a zahájila výrobu v továrně v britském Sunderlandu. Díky tomu se již první exempláře 4 425 milimetrů dlouhého SUV dostaly i do autobazarů. V těch můžete počítat s mnohem nižšími cenami, jako zcela nový je totiž Qashqai k mání od tučných 679 990 Kč. Za model s tímtéž 1,3litrovým mild-hybridním ústrojím, ovšem z druhé ruky, přitom můžete dát klidně i o statisíce korun méně, za vyšší verze i skoro polovinu.

Na jeden takový kousek, který byl poprvé zaregistrován v prosinci roku 2021, narazili i naši němečtí kolegové. Jeho první majitel stihl za nějakých dvanáct třináct měsíců najet 22 640 km, díky čemuž je SUV lakované bílou metalízou k dispozici za 20 890 Eur (cca 497 000 Kč). To na tak malý vůz opravdu není špatné, zvláště když za ni dostáváte silnější verzi jedna-trojky naladěnou na 158 koní, šestistupňový manuál a úroveň výbavy N-Connecta zahrnující třeba navigaci, sadu kamer, 17palcová litá kola či kůží obšitý volant.

Takové provedení lze momentálně na českém trhu pořídit od 856 990 Kč, pokles hodnoty je tedy opravdu drastický. Dá se předpokládat, že za tím stojí hlavně nelichotivá pověst druhé generace. Na tu si stěžovala většina majitelů, přičemž s větší kritikou než benzinové provedení bylo spojeno to dieselové. „Producenta sazí“ nicméně již Nissan nenabízí, místo toho je jedinou alternativou k mild-hybridu elektrická verze E-Power využívající spalovací motor k výrobě elektřiny.

Qashqai E-Power je nicméně k dispozici pouze s nejvyššími úrovněmi výbavy, v případě zájmu tedy z vašeho účtu zmizí minimálně 1 006 990 Kč. Zapomenout nicméně v tu chvíli můžete na pohon všech kol, ten je k dispozici pouze s onou silnější verzí jedna-trojky. V takovém případě je ovšem standardem také automat CVT X-Tronic, který sice má stát za lepší akcelerací, než je tomu u manuálu, stejně jako je tomu v rámci spotřeby, nicméně v reálném světě jsou pozitiva spojena spíše se třemi pedály.

Protože třetí generace prozatím nefiguruje v žádných statistikách a studiích spolehlivosti, je vlastně onen pokles hodnoty asi tím jediným, co by k ní mohlo přilákat klientelu na úkor nových aut. Mnohé by nicméně mohla odradit „historická zkušenost“. U druhé generace totiž většina problémů ležela na bedrech aut vyrobených v prvé fázi, tedy v letech 2014 až 2017. V důsledku toho by tedy sazkou na jistotu mohly být až kusy, jenž vzniknou za rok. Pochopíme ovšem, pokud se vám nebude chtít čekat.

Obecně se ale experti nyní vyslovují zejména ve prospěch základního modelu, který má vlastně naprosto vše, co budete potřebovat - nechybí mu ani manuální klimatizace, ani zadní parkovací senzory či plejáda bezpečnostních systémů a asistentů. Manuál a pohon předních kol pak dávají menší prostor ke zrodu problémů než je tomu u CVT a čtyřkolky. Mimo to pak ve prospěch této verze hovoří cena. V její neprospěch však skutečnost, že není k dispozici mnoho příplatků.

Kolegy otestovaný kousek pak vypadá pomalu jako dokonalost sama, zvláště když jeho majitel nevynechal jedinou servisní povinnost a o kabinu se staral možná pečlivěji než o oko v hlavě. Zda nicméně vůz poslal dále kvůli nějaké utajené závadě, nelze potvrdit. Kolegy nicméně nezaskočily žádné nepříjemné zvuky či neobvyklé chování na silnici. Mimo ni se pak nepouštěli, i když i přes pohon předních kol se Qashqai minimálně s polními cestami vypořádat zvládá.

Qashqai třetí generace je v showroomech k mání od 679 990 Kč, v bazarech však můžete narazit na exempláře, které jsou klidně i o 200 tisíc korun levnější. Jelikož v provozu nestrávily ani dva roky, jde o zajímavou nabídku. Foto: Nissan

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.