Jezdit autem můžete i bez benzinu či nafty, přehlížené levné náhrady se při dnešních cenách vrací do hry před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Snížit náklady na palivo do auta v řadu desítek procent lze docela snadno a bez rizika. Stačí si vybrat některou z továrních verzí aut na LPG nebo CNG a nafta za 50 korun za litr vám může být celkem ukradená.

Benzín a nafta jsou dnes drahé jako čert a naděje na pomoc od české vlády se po tomto týdnu limitně blíží nule. Leckdo pochopitelně přemýšlí, jak náklady na palivo snížit, neboť když osmilitrová spotřeba nafty znamená náklad 400 korun na 100 ujetých kilometrů jen na palivu, leze to do peněz i slušně situovaným lidem.

Nejezdit vůbec napadne kde koho, možností je také nalít do nádrže něco jiného, nemusíme ale dodávat, že podobné cesty mají daleko k optimálním. Spousta lidí přitom auto k životu v podstatě potřebuje - sám bydlím v menší obci, kde koupit nejde v skoro nic, práce je v ní pro pár lidí a hromadná doprava tu obslouží jen nejnutnější. Buď jezdíte autem, nebo se můžete přestěhovat jinam, to jsou tak jediné dvě alternativy efektivního života, nepatříte-li mezi rentiéry v jakémkoli smyslu tohoto slova.

Benzin a nafta nicméně nejsou jediná paliva, na která můžete jezdit. O elektromobilech se jistě zmiňovat nemusíme - jedni je zbožňují, druzí nechápou a poukazují na vážné nedostatky v jejich použitelnosti. Ostatně, i benzínové a dieselové motory mají své limity - ty první se nehodí do užitkových aut nebo k tahání těžkých přívěsů, ty druhé zase nejsou vhodné do města či kratší cesty obecně.

Jsou tu ovšem ještě dvě další poněkud přehlížené alternativy - LPG a CNG. Zejména LPG se pro pohon aut používá už dekády jako volba těch, kteří chtějí na palivu ušetřit - nebo si moci dovolit jezdit denně pětilitrovým osmiválcem. Anglicky Liquefied Petroleum Gas, tedy zkapalněný ropný plyn, jiným názvem propan-butan, se kromě pohonu aut používá také do přenosných i pevných vařičů nebo k vytápění.

CNG, Compressed Natural Gas, česky stlačený zemní plyn, je zase obyčejný plyn, kterým doma topíte nebo vaříte. Na rozdíl od LPG se do aut tankuje stlačený, nikoliv zkapalněný. Obě tato paliva také znamenají nižší emise CO2 ve srovnání s benzínem nebo naftou, pokud vám zrovna na tom záleží - a proč by nemělo.

Aktuální průměrná cena nafty se pohybuje okolo 50 korun za litr, benzin je na 47 korunách. Vedle toho je zejména LPG za babku - koupíte ho okolo 20 Kč za litr. S CNG je to složitější, i cena plynu v poslední dobře roste, přesto je možné pomýšlet na částky okolo 30 Kč za kg. To jsou ve srovnání s klasikou ohromné rozdíly, není ale litr jako kilogram, dokonce ani litr jako litr.

U CNG je spotřeba v kg na 100 km obvykle nižší než spotřeba benzínu v litrech, u LPG je to obráceně, spotřeba LPG bývá vyšší než spotřeba benzínu v litrech. Důvodem jsou rozdílné obsahy energie v měrné jednotce každého paliva. U CNG to je 13,3 kWh/kg, u LPG 6,8 kWh/l, u benzínu 8,6 kWh/l a u nafty 9,9 kWh/l. To znamená, že nejlepší srovnání poskytne přepočet nákladů na palivo na jeden ujetý kilometr.

Tak či onak ve výsledku dává smysl volit na LPG a CNG, pokud chcete ušetřit peníze (nebo chcete jezdit s nízkými emisemi), rozdíly v nákladu na palivo budou bez ohledu na zvolené auto a konkrétní výpočet v řádu desítek procent. Za jak dlouho se vrátí prvotní investice - protože auta na CNG nebo LPG jsou vždy dražší než benzínové ekvivalenty - je potřeba spočítat pro každé auto zvlášť, neboť závisí na spotřebě daného vozu a příplatku za alternativní palivo. Rozdíl v nákladech na palivo bude ale vždy tak velký, že rozhodně nepůjde o statisíce kilometrů. Dnes to budou spíše nízké desítky tisíc km, jakkoli samozřejmě nikdo neví, kolik bude stát benzin za půl roku, což může současnou matematiku změnit.

Kromě nižších nákladů na pohonné hmoty toho mají auta s plynovými nádržemi ještě jednu výhodu - prodloužený dojezd. Není to pravidlem u všech takto vybavených aut, ale řada z nich se dostává i přes 1 000 km na jedno naplnění nádrží. Jedničkami v dojezdu jsou sice stále diesely, ale pokud naftu přímo odmítáte, budete na tom s auty s bivalentním pohonem lépe než pouze s benzínovými vozy.

Dodejme, že důvodem pro nízké ceny LPG a CNG v Česku jsou nižší spotřební daně, tedy přesně to, co vláda nepochopitelně odmítá v krizových chvílích byť krátkodobě snížit. LPG pro pohon automobilů je aktuálně zdaněno 3 933 korunami na tunu, což vychází na 2,15 Kč na litr. Tato daň už se dlouho nezvýšila a nadále se zvyšovat nemá. U CNG jsme aktuálně na 2,80 Kč/m3, tato daň se naopak vlivem minim šroubovaných Evropskou unií zvyšovala v posledních letech pravidelně.

Samozřejmě, auta na CNG a LPG mají také své nevýhody, které pramení zejména z toho, že někam musíte umístit nádrže. Nezřídka tak není k novým autům s těmito pohony možné přiobjednat ani dojezdovou rezervu, museli byste si ji koupit zvlášť z katalogu příslušenství a vozit ji volně v zavazadelníku. Také bývají tato auta těžší a mají trochu jiné rozložení hmotnosti, protože nádrže bývají u zadní nápravy. A v neposlední řadě, velká většina podzemních parkovišť či parkovacích domů v ČR zakazuje vjezd autům s pohonem na LPG nebo i na CNG.

Přesto si dokážeme představit spoustu lidí, kteří pro tato alternativní paliva dnes najdou upotřebení. Pokud k nim patříte a tápete nad vlastní přestavbou, můžete si vybrat i z aut dodávaných s plynovým pohonem přímo z fabriky. Není jich mnoho, ale třeba Škoda je nabízí (CNG) a Dacia též (LPG). Zrovna to bývají (i když v případě Škody při dnešních cenách odtud potud) časté volby spořivých Čechů, takže vybírat ještě je z čeho. Individuálně pak lze zejména na LPG předělat skoro cokoli.

Auta na plyn stále nabízí i Škoda. Octavii G-Tec dnes koupíte od 579 900 Kč... Foto: Škoda Auto



...Scalu G-Tec pak od od 507 900 Kč. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autoforum, MBenzin

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.