Kompaktní korejský pseudoteréňák díru do světa neudělal, o to levněji ho koupíte jako pár let starou ojetinu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Je to auto, které se moc nevidí, prodává se jen pár let a v Českou jsou k mání pouze desítky kusů. Dobrý obchod s ním ale udělat jde - vydrží, a přesto nejlevnější kusy pořídíte o 100 tisíc levněji než základní Fabii.

Třetí generace Kie Ceed dorazila v roce 2018 a ve srovnání se svými předchůdci se vzdala apostrofu před písmenem „d“. Díky tomu se lehce změnil význam dané zkratky na trochu patetické „Community of Europe, with European Design“. Korejci tím chtěli maximálně zdůraznit, že tento model je výlučně evropskou záležitostí. Ostatně první generace byla vůbec první Kiou, která byla kompletně navržena v Evropě a uzpůsobena vkusu evropských zákazníků. Ti zpočátku mohli volit jen mezi hatchbackem a kombíkem.

V případě třetí generace ovšem byla nabídka poněkud upravena. Padáka dostal třídveřový hatchback, do prodeje se vrátilo už jen pětidvířko. Kombík pak dostal posilu v podobě verze Proceed, která je jeho stylovou variantou typu shooting brake. Kromě toho ovšem dorazila také Kia Xceed, jakýsi kompaktní allroad. Oproti výchozímu provedení je o 37 milimetrů vyšší, z čehož 20 mm připadá na navýšení světlé výšky - s až 184 mm tak může překonávat i Kiu Sportage.

Xceed se dočkal rovněž specificky nastaveného podvozku, kdy používá přepracované tlumiče s měkčí charakteristikou a vpředu o 7 a vzadu o 4 procenta měkčí pružiny. Unikátní je rovněž vzhled, zatímco uvnitř lze očekávat vyšší pozici sedadel. Loni pak stejně jako u ostatních karosářských verzí došlo na facelift, který se zaměřil hlavně na světla. Uvnitř se ovšem měnila hlavně grafika 12,3palcového přístrojového štítu. Pod kapotu se pak vedle benzinových a dieselových motorů nastěhoval i plug-in hybrid.

Korejci jsou jedni z posledních, kdo se snaží s cenami držet co nejníž u země. Nicméně tam, kde základní Ceed s litrovým tříválcem naladěným na 100 koní stojí 434 980 Kč, tam je Xceed se stejnou technikou o 80 tisíc korun dražší a začíná na 514 980 korunách. Je tak dost možné, že mnozí zájemci nedorazí do showroomů pro nový vůz, ale spokojí se s předfaceliftovou ojetinou. V takové chvíli jim z účtu nemusí zmizet víc než 270 000 Kč, což zní velmi lákavě - obvykle nejde o víc jak 4 roky stará auta, 5 let je naprostým maximem. Stojí ale v té chvíli tohle pseudoSUV za to? To zjišťovali kolegové z Auto Bildu.

Ti vyzkoušeli jeden z vůbec prvních vyrobených exemplářů, tedy Xceed poprvé zaregistrovaný v létě roku 2019. Vůz nicméně od té doby najel pouze 43 271 kilometrů, přesto zaskočí, že jeho cena klesla pouze o třetinu na aktuálně požadovaných 22 990 Eur (cca 578 tisíc korun). Najít pro takové auto kupce bude těžké, když i v Česku vidíme ke koupi vozy s cenou okolo 400 tisíc Kč s nájezdem okolo 50 tisíc km, v Německu je možné jít až k oněm 270 tisícům korunám výměnou za nájezd okolo 100 tisíc km. Ale to dnes nechme stranou, cena konkrétního kusu nás nemusí zajímat a trh obecně posílá ceny neobvyklého provedení rychle dolů.

U tohoto vozu šlo aspoň počítat s poměrně bohatou výbavou, ve které nechybí 18palcová litá kola, elektricky ovládané víko zavazadelníku, sedadla s pamětí či panoramatickou střechu. Mimo to nechybí ani multimediální systém s 10,25palcovou obrazovkou, jimž není po stránce funkčnosti a přehlednosti co vyčíst. Platí to i o 1,4litrovém přeplňovaném motoru, který na přední kola posílá 140 koní. Po stránce dynamické sice vyloženě neohromí, není však hlučný a jezdit se s ním dá za něco málo přes 7 litrů na sto kilometrů. Utáhnout pak zvládá až 1,8tunové přívěsy. S úspornějšími diesely je pak Xceed dokonce levnější, byť to kvůli averzi platí hlavně v Německu, kde si snáz vyberete z asi dvou tisíc na trhu dostupných ojetin.

Zhruba čtyřletý provoz na jednotce není znát, což ostatně platí také o zbytku vozu. Karoserii, litá kola nebo interiér „nezdobí“ žádné škrábance, sedadla nejsou prosezená a volant není ohmataný. Žádné nepříjemné zvuky či skřípání pak nevychází ani od podvozku, ani z kabiny, kde hlavně ve spodních partiích je třeba počítat s poněkud tvrdšími plasty. S čím je ale nutné kvůli zvýšené světlé výšce počítat, to je vyšší hladina hluku, zvláště při vyšších rychlostech.

Velkým plusem Korejců je také jejich sedmiletá záruční lhůta, díky které nadále kupujete vůz krytý tovární garancí. Mimo to jsou náhradní díly poměrně levné, stejně jako vás z kůže nestáhne pojištění. Celkově se tak Xceed jeví jako velmi dobrá koupě, zvlášť při cenách, ke kterým se dá i bez smlouvání - natož pak s ním - dostat.

Xceed sice působí jako pseudo-SUV, v případě světlé výšky je ale na tom lépe než taková Sportage. Tohle auto vydrží, jeho ceny přesto zůstávají lákavé. Foto: Kia

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

