Dostupná ojetá auta, na kterých už neproděláte: Může to být i Octavia nebo Passat před 6 hodinami | Mirek Mazal

Koupit auto, které už hodnotu nejenže neztrácí, ale dokonce na ni nabývá, je jistě snem nejednoho motoristy. Pro většinu lidí se zdá být nesplnitelný kvůli pořizovací ceně takových vozů, ony ale nemusí být drahé a už vůbec ne exotické.

Nadšenci se slabostí pro klasické automobily nemají v posledních letech snadný život, pokud jejich konta nepřekypují zbytnými prostředky. Vozy vzniklé před érou všemožných moderních asistentů postupně rostou na cenách do šestimístných i sedmimístných částek, i tak je pro obyčejnou střední třídu stále z čeho vybírat. Jen je třeba zapomenout na stroje jako BMW M3 E30 nebo Porsche 911 930 a podívat se na zoubek těm, jejichž výjimečnost zámožnější sběratelé teprve objevují.

Možností výběru pochopitelně ubývá, neboť starších aut je na trhu konečné množství a co chvíli se stane, že některý z dříve nežádaných modelů rázem vystřelí na ceně. U aut, která vám dnes ukážeme, se to zatím nestalo nebo se to aspoň neděje v takové míře, abyste za ně museli dát ledvinu - všechna lze stále pořídit za menší cenu než novou Fabii v základu.

Níže vám tedy předkládáme jedenáct více či méně nevšedních tipů kolegů z Auto Bild Klassik na starší auta, jejichž atraktivita se svou podstatou různí a na ceně z rozličných důvodů zatím rostou jen pozvolna. Některá byla či stále jsou příliš rozšířená, jiná příliš pohrdaná, další žila či žijí ve stínu zajímavějších verzí téhož typu. Pomyslný strop 250 tisíc českých korun na pořízení tak často ani není naplněn, přesto můžete mít vůz, který dokáže otočit hlavami automobilových nadšenců. A v budoucnu jej už podle dosavadního vývoje cen prodáte jen dráž.

1. Audi V8

Cena za slušný kus od: 9 500 Eur (250 000 Kč)

Začínáme hned na imaginární hranici čtvrt milionu korun, za kterou lze v dobrém stavu pořídit luxusní Audi V8. Kuriozita tělem i duší je poháněna skutečně osmiválcem o objemu 3,6 l s atmosférickým plněním o výkonu 184 kW (250 koní) při 5 800 ot./min a točivém momentu 340 Nm vrcholícím na 4 000 ot./min. Zrychlení na stovku za 9,2 sekundy bylo v počátku 90. let parádním údajem, dnes spíše jen neurazí. Přesto vůz jako takový potěší.

Foto: Audi

2. Mercedes-Benz 300 SE (W126)

Cena za slušný kus od: 9 300 Eur (245 000 Kč)

Mercedes, který započal příběh luxusní třídy S, je dnes též na trhu možná i překvapivě přehlíženým zbožím. Plavný pětimetrový koráb s třílitrovým motorem přitom představil klientům mnoho technologických inovací, které dnes vnímáme jako naprostou samozřejmost a v zachovalém stavu dnes stěží někoho neokouzlí.



Foto: Mercedes-Benz

3. Ford Capri II V6

Cena za slušný kus od: 9 200 Eur (242 000 Kč)

První model Fordu s karoserii hatchback v Evropě byl určen na každodenní praktické užití. Pod přední kapotou byly umístěny čtyřválce i šestiválce. Vyšší verze 2,3 V6 dnes vyjde nejméně na 242 tisíc korun, třebaže je složitější narazit na zachovalý kus, jehož majitel je ochoten jej prodat.



Foto: Ford

4. Volkswagen Scirocco 2

Cena za slušný kus od: 9 100 Eur (240 000 Kč)

Nástupce první generace pod označením 53B měl jako poznávací znamení sériový spojler vložený do prosklení dveří zavazadelníku. Předchůdce Corrada byl navržen Herbertem Schäferem a hranaté kupé putovalo na globální trhy i mimo domovskou Evropu. Dnes je relativně dostupným zbožím.



Foto: Volkswagen

5. Volkswagen Golf I

Cena za slušný kus od: 7 700 Eur (203 000 Kč)

Kompaktní legenda se dnes prodává už ve své osmé generaci a ta první má svou hodnotu už nějaký čas, přesto vzhledem k počtu vyrobených aut stoupá na ceně jen pomalu. Praotec všech hatchbacků dal základy nejprodávanějšímu modelu automobilky Volkswagen, proto není pochyb o tom, že méně už nikdy stát nebude.



Foto: Volkswagen

6. Mercedes-Benz 190 D (W201)

Cena za slušný kus od: 6 300 Eur (166 000 Kč)

Vůbec první kompaktní balíček pohodlí s hvězdou na přídi byl představen v roce 1982. Počátek třídy C se těšil velkému zájmu evropských zákazníků a projevuje se nadstandardní trvanlivostí, proto pořád není problém najít dobrý exemplář ke koupi za cenu okolo 165 tisíc Kč.



Foto: Mercedes-Benz

7. Škoda Octavia (původní)

Cena za slušný kus od: 6 100 Eur (161 000 Kč)

Dvoudveřový předchůdce nejoblíbenější škodovky současné generace řidičů má své jisté místo mezi klasickými tipy na rozumnou koupi do čtvrt milionu korun. Nižší střední třída z let 1959 až 1971 stojí v dobrém stavu okolo 160 tisíc korun, pro pravé české patrioty přijatelný účet za vzpomínku na automobil, který reprezentoval na závodech jako Rallye Monte Carlo nebo Rallye tisíce jezer.



Foto: Škoda Auto

8. Wartburg 353

Cena za slušný kus od: 5 500 Eur (145 000 Kč)

Vyšší řada 353 nahradila model 312 v roce 1966. Kromě čtyřdveřové klasiky z NDR se vyráběly také verze kombi a navíc kabriolet s plátěnou stahovací střechou či užitkový pick-up. Ještě nedávno to bylo vysmívané auto, dnes přijde pěkný Wartburg s datem výroby mezi roky 1966 až 1974 na cca 145 tisíc korun. A levnější už nebude.



Foto: Wartburg

9. Trabant 601

Cena za slušný kus od: 4 100 Eur (108 000 Kč)

Dvoutakt z duroplastu navždy zůstane symbolem NDR a pro mnohé je znovu leda dobrým terčem vtipů, jenže i tohle auto je dnes cennost svého druhu. Trabant se vyráběl mezi léty 1974 a 1990 a dnes se dají kusy ve slušném pořídit okolo 110 tisíc Kč. Pro mnohé jistě překvapivě hodně, ale i tohle auto bude jen dražší. Pro připomenutí - v dobách Československé socialistické republiky vyšel Trabant 601 zhruba na těžce ušetřených 37 tisíc Kčs, jednou může snadno stát v korunách i desetinásobek.



Foto: Sachsenring

10. Volkswagen Passat (B1)

Cena za slušný kus od: 4 500 Eur (118 000 Kč)

Další legenda spojena velmi úzce s dnešním světem. Passat B1 vyráběný od roku 1973 vznikl v dikci italského designéra Giorgetta Giugiara. Současný typ B8 je věrný střízlivému tvarování, což aktuální provedení zdědilo po pradědečkovi. Jako veterán v dobrém stavu je zatím k mání docela levně.



Foto: Volkswagen

11. Moskvič 408

Cena za slušný kus od: 3 700 Eur (97 000 Kč)

Nejlevnější a čistě teoreticky nejhorší vůz z tohoto přehledu pochází ze Sovětského svazu a též nemá dobrou pověst. Východní želízko v ohni jako jediné koupíte v dobrém stavu pod 100 tisíc korun. Hranatý produkt MZMA (Moskevský Závod Malolitrážních Automobilů) se inovovanou karoserií a drobnými změnami pod ní snažil přiblížit evropské konkurenci. O úspěchu bychom si dovolili pochybovat, přesto se inovovaná verze zapsala do dějin jako jeden z nejvíce vyvážených vozů z SSSR - v roce 1968 export dosahoval 55 % veškeré produkce.



Foto: Moskvič

Zdroj: Auto Bild Klassik

Mirek Mazal