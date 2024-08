Lidé naráží na další problém dodatečného placení za dávno koupenou výbavu auta, je to opět dílo BMW a jeho měsíčních plateb včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

BMW v rámci měsíčních plateb za výbavu auta, které jste si dávno celé koupili, zašlo tak daleko, že nově lze platit i za fungování adaptivního podvozku. Také ten v autě máte, i když ho nechcete, akorát vám ho BMW nedovoluje používat bez úhrady „výpalného”. To je ale pořád jen jedna strana problému.

Jsme obecně značně tolerantní k rozličným obchodním strategiím automobilek, neboť na rozdíl od mnoha jiných chápeme, že jen z úsměvů nadšených zákazníků žít nemohou. To samo osobě ale neznamená že budeme s nadšením obhajovat kdejakou hloupost, ze které firmám kápnou nějaké peníze. Všechno má své hranice, které mají automobilky tendenci překračovat. A to, kam se nyní pouští BMW, je opravdu daleko za hranicí akceptovatelnosti.

Mluvíme o jeho posedlosti dodatečným placením za „odemykání” výbavy aut, která jste si dávno celá koupili. Věnovali jsme tomu podrobně naposledy docela nedávno, když se provalilo, že automobilka nemá problém nechat si platit 300 Kč měsíčně za zprovoznění asistentu dálkových světel. Tedy funkci, ke které má každé její auto dávno na palubě všechno potřebné, a BMW se musí pouze „uvolit” k tomu, že změní kdesi v nastavení auta jednu hodnotu z 0 na 1. To je celé, všechno ostatní jste si koupili s autem, obslužný software byl dávno vyvinut, automobilka prostě nemusí udělat nic a investovat nic, aby vám tato věc šla. Přesto za to chce peníze, a to klidně každý měsíc znovu.

Podobné, ale snad ještě zvrácenější je to s jiným prvkem, který nově spadl do stejné kategorie - s adaptivním podvozkem. I na to jsme naráželi, neboť je znovu bizarní, že BMW nevyvíjí a nevyrábí už jiné podvozky než tyto, pořád jich ale nabízí několik. Realita je taková, že ať už si koupíte kterýkoli z nově vyvinutých modelů, adaptivní podvozkem k němu dostanete v jakékoli verzi za jakoukoli cenu. Hurá? No ne, vy ho dostanete, ale fungovat vám nebude. Automobilka ho adaptivní funkce softwarově zbavuje, a tak si ji můžete jen znovu za peníze odemknout (u nás za 535 Kč měsíčně).

Je to kontroverzní, ale možná si řeknete, že jste tuhle věc stejně vždy kupovali, stejně jste za ni vždy připláceli, takže teď je to pro vás vlastně stejné, akorát jiná auta ji mají též, ovšem bez příplatku jim stejně nefunguje. Budiž, dá se na to tak hledět, ale jednak je tu pohled jiných, kteří oprávněně mohou mít pocit, že platí za něco, co nemohou používat, protože BMW jim to fakticky prodalo, je to jejich, ale nefunguje to, protože automobilka k tomu prodává jakýsi šém, který nemají a platit za něj nebudou. To jsme probírali mnohokrát, pak je tu ale ještě jeden problém podobného dodatečného placení za dávno koupenou výbavu, který dosud unikal pozornosti.

Dva lidé mě nezávisle na sobě trochu jinými frázemi oslovili s obavami, že kupci nemající o podobné příplatky zájem kvůli tomu utrpí hned dvakrát. Zrovna v případě adaptivního podvozku existuje dost puristů, kteří jej nechtějí kvůli hmotnosti, složitosti či jistému částečnému zbavení auta komunikativnosti. Mít ho ale musí, a tak mají těžké, složitější a méně čitelné auto, aniž by získali jakoukoli funkci navíc. Mají totiž „tupý” neadaptivní podvozek se všemi nevýhodami toho adaptivního.

A tím to nekončí, možná největší problém je dlouhodobějšího charakteru. Jedním z důvodů, proč lidé nechtějí adaptivní podvozky (a různé jiné složité systémy) je jejich omezená životnost v kombinaci s drahými opravami. Když ale „chytráci” z BMW nacpou adaptivní podvozek do každého auta, co se asi stane, až vám po X letech odejde, i když jste jeho adaptivní funkci nikdy nevyužili, ani jste nemohli? No nejenže se vám kvůli tomu možná pokazí dřív i když „se neadaptuje”, ale budete si musel koupit znovu ten samý, adaptivní, znovu nepoužitelný, protože bude dál „zamčený”. A žádný jiný ani nebude existovat, automobilka už standardní pružiny, tlumiče atd. pro vaše auto ani nevyvíjí, takže ani nevyrábí, prostě neexistují.

Jsem příznivcem moderních chytrých postupů a promyšlených úspor z rozsahu, ale tohle je prostě blbost, která se dlouhodobě BMW vrátí i s úroky. Počkejte si na to - tenhle bumerang už letí a zastavit ho nedokáže nikdo. Leda samo BMW, tedy alespoň částečně tím, že by to u příštích aut začalo dělat zase postaru.

Chcete nové BMW 3 bez adaptivního podvozku? Ale jistě, může být vaše. Ale dostanete ho stejně, jen ho nesmíte používat. A až se pokazí zaplatíte si za opravu toho adaptivního, i když pro vás bude dál nepoužitelný. Geniální, vítejte v roce 2024. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

