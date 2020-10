Lidé si stěžují na úskalí bezklíčového startování, pomoci si ale mohou jen sami před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Ford

Dobrý sluha, ale zlý pán, to je systém, pro který se zažilo označení „keyless” a najdeme jej ve stále větším množství aut. Lidé si v jeho případě stále častěji stěžují na to, že občas vůz vypnou, ale už ho nemohou nastartovat.

Je tomu už pár let, co jsme vám ukazovali, jaké následky má vyhození „klíče” z auta s bezklíčovým startem za jízdy. Stručná odpověď zní: Žádné, alespoň bezprostředně. Jízda v tu chvíli pokračuje dále stejným způsobem, zařízení chybějící „klíč” nehledá a nanejvýš u některých automobilů upozorní, že jej „nevidí”. Dojet tak můžete klidně na světa kraj, když ale poté vypnete motor a pokusíte se nastartovat, máte smůlu.

Bez startovacího modulu je u většiny aut možné uvést motor do chodu nanejvýš během pár sekund po vypnutí. To zřejmě pro případy, kdy by někomu zhaslo ústrojí při rozjezdu a klíč byl porouchaný, pak by se nedalo dojet ani do servisu. Pokud tuto možnost člověk prošvihne, vůz už nikdy nenastartuje, dokud přístupový resp. startovací modul nebude mít po ruce.

Právě tento stav věcí vede k novému fenoménu - roste počet problémů s jízdou bez startovacího modulu. Například stačí předat ráno auto manželce před domem, ale zapomenout ji dát „klíč”. Dotyčná nešťastnice pak omylem odcestuje bez možnosti vůz znovu nastartovat, což nejspíše zjistí až poté, kdy se třeba odpoledne pokusí vrátit domů. Informuje o tom nizozemská královská turistická asociace ANWB, která provozuje odtahovou službu pro řidiče podobně, jako německý ADAC. „Je to jako ztratit klíč na dovolené. Pak bude potřeba zajistit náhradní,“ říká ANWB.

Právě Nizozemci evidují stále více stížností od řidičů, kterým se „povedlo” napodobit výše zmíněnou situaci. Žádají o pomoc, nebo poté tlačí na řešení, které by změnilo přístup automobilek a dovolilo bez modulu pokračovat v cestě. Ani jedno ale není možné - to druhé by akorát usnadnilo už tak snadné počínání zlodějů a ani žádná vzdálená bezprostřední pomoc není k dispozici, nanejvýš tak odtah i s autem do servisu.

„Neexistuje pro to žádné řešení, je to všechno věc disciplíny,” konstatuje ANWB. O zmíněné patálie řidičů se pochopitelně podělila kvůli tomu, aby si na to jiní dali pozor a ze stejného důvodu vám tyto stesky přibližujeme i my. Pokud používáte auto s bezklíčovým startem, ujistěte si při každém nestandardním předávání či přebírání vozu, že „klíč” má ten, kdo s ním odjíždí. Kolega ještě před koronavirovými patáliemi na letišti vracel nastartované auto z půjčovny, na modul oba zapomněli a půjčovna jej pak složitě naháněla těsně před odletem, aby se „klíč” neocitl o tisíc kilometrů jinde než vůz. Pak by půjčovna řešila stejný problém jako klienti ANWB.

Stále více lidí na cestách zjišťuje, že s sebou nemají ovladač bezklíčového vstupu a startu. Ilustrační foto: Ford



Poté pochopitelně nemohou nastartovat, dokud modul nebudou mít při sobě, vyrovnávají se s tím ale těžko. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: AWNB

Mirek Mazal