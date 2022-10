Luxusní a velmi schopné SUV ještě s pořádným TDI lidé v bazarech nesmyslně přehlíží, o to levnější dnes je před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Může se zdát, že zrovna takové auto dnes jako ojeté nemůže jít koupit výhodně, ale opak je pravdou. I když jde o obecně žádoucí model, pro tuto verzi se lidé do bazarů kvůli předsudkům neženou. VW Touareg II s motorem V8 TDI tak dnes snadno koupíte levněji než základní Octavii.

Situace na trhu s auty zůstává složitá. I když časy nekonečné poptávky jsou dávno pryč, vysoké ceny ojetin povolují jen obtížně. Je to dáno řadou faktorů od obecné drahoty (existuje něco jako cenová hierarchie a ceny aut navzdory omezenému zájmu zůstávají v určitém poměru k jiným věcem) až po fakt, že trh s novými vozy je nadále rozvrácený a část zájemců o nové auto do bazarů pořád přivádí. Ti jsou pak zejména za mladší ochotni zaplatit hodně, což prodejce udržuje v naději a ceny drží vysoko.

Pořád ale existují auta, která lze i za této situace koupit relativně výhodně. A toto je jedním z nich. Jde o Volkswagen Touareg, který Němci přivedli na svět v roce 2002 jako vůbec první pokus o luxusní SUV celého koncernu. Začátky byly složité, protože zákazníci neměli důvěru v obří VW za vysokou cenu, odvaha a trpělivost se automobilce vyplatila - tento model se postupně stal prodejním hitem a dnes platí mezi velkými SUV za stálici.

Volkswagen tak už dnes prodává třetí generaci Touaregu, který byl a je z hlediska univerzálnosti využití jedním z nejlepších aut své třídy. Toto SUV se jako jedno z mála drží tradičních hodnot aut této kategorie - může se chlubit vysokou úrovní komfortu, slušnými výkony i dobrými terénními schopnostmi. Kvalitu je ale třeba v případě nového vozu vyvážit skoro zlatem - nový Touareg s benzinovým 3,0 TSI začíná na ceně 1 998 900 Kč, naftový třílitr TDI v základním provedení stojí dokonce víc než 2 miliony Kč. Vrcholný Touareg V8 TDI už nekoupíte, v době své dostupnosti byl ale ještě o desítky procent dražší.

To jsou všechno docela šílené ceny, také předešlá generace Touaregu s interním označením 7P byla ale dostupná s naftovým osmiválcem. A její ceny se zdaleka tak vysoko nedrží. Je to obecně vůz, který rychle klesá na ceně a ani dění posledních let na tom mnoho nezměnilo. Jednak je to prostě drahé luxusní auto, šestiválcové Touaregy si ale drží cenu lépe. Lidé se osmiválců bůhvíproč bojí, i když je „nesežerou” ani spotřebou, ani provozními náklady.

Zejména v Německu s podivným přístupem k naftovým motorům se ceny ojetých Touaregů V8 TDI propadly hodně nízko. Vozy minulé generace s tímto motorem stojí na západ od našich hranic ve slušném stavu už od nějakých 300 tisíc korun a pokud přidáte dalších 100, můžete si vybírat už ze slušných kousků. A i na opravdu zachovalé exempláře nepotřebujete více než 450 až 500 tisíc korun, za které kolik dnes nekoupíte ani nejlevnější Octavii se základní výbavou a tříválcovým motorem o 115 koních.

V případech Touarehu se otevírá šance krotit 4,2 V8 TDI o výkonu 340 koní a 800 Nm točivého momentu. A nejsou to jen hezká čísla na papíře. Malá lokomotiva umí a při zašlápnutí plynu do podlahy se stovka po startu z místa na tachometru ukáže za 5,8 sekundy. To byste do tohoto monstra, se kterým jste před chvíli sjeli potokem z Kilimandžára, asi neřekli.

Nechceme vám nabízet žádný konkrétní kousek, na zdrojovém odkazu jich najdete desítky, ze kterých si sami můžete vybrat. Stačí opravdu i méně než půl milionu, abyste mohli sáhnout po skvěle vybavených kusech s nájezdy do 170 tisíc km, což na tohle auto není mnoho. Vysoká výbava a jasná historie s pravidelným servisem tu nejsou žádné rarity. Jde o vozy, které se jako nové prodávaly okolo 2,5 milionu Kč, dnes stojí o 80 % méně. A čtyři pětiny svých původních vlastností zdaleka netratily.

S danými nájezdy by v nich mělo být ještě hodně života, v prodeji vidíme auta i s 400 nebo 500 tisíci km a pořád jsou prodávána s perspektivou dalšího použití. Verze s motorem V8 TDI ostatně platí za velmi spolehlivou a ani německé STK u ní neevidují žádné typické velké slabiny. Je to skutečně přehlížené auto budící obavy svým osmiválcovým pohonem, ale zjevně nemístně. Dodáte-li si trochu odvahy a vyberete-li správný kus, můžete s tímto vozem udělat velmi slušný obchod.

Podobný Touareg V8 TDI R-Line se dnes dá koupit levněji než základní Octavia v perspektivním stavu. Je to o asi 2 miliony Kč méně, než kolik stál kdysi jako nový, jsou to skutečně zajímavé nabídky. Foto: Volkswagen

Zdroje: Mobile.de, TÜV

Petr Miler

