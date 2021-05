Luxusní ojetá auta, který budete vypadat jako bohatí, i když dávno nestojí mnoho před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: BMW

Doba je složitá a velí spíše k rozumnějším investicím, pokud vám ale srdce bije pro auta, proč se trochu neodvázat? Některé vozy si udržují auru drahého zboží, i když jejich ceny padly velmi nízko.

Pro někoho je podstatné vypadat chudší, než ve skutečnosti je. Aby příliš nevyčníval z davu, aby o něj okolí v jakémkoli smyslu těchto slov mělo co nejmenší zájem. Jiný ovšem zase chce ukázat, že „na to má”, i když na to tak úplně nemá, a vyčnívat z davu cíleně chce, aby si ho každý všiml.

Pokud patříte k té druhé skupině, budiž pro vás výhodou, že za cenu nové Fabie se dají koupit často ne až tak stará, opravdu luxusní auta, která v očích širší veřejnosti pořád vypadají jako něco drahého. Do půl milionu korun je u některých modelů a generací pozoruhodně široký výběr - což by mohlo být varováním, proč se jich tolik lidí chce zbavit a jen málo jiných po něčem takovém touží.

Důvod je ale jednoduchý - provozní náklady. Některým luxusním autům ohromně rychle padá cena, a tak se dají za pár let koupit opravdu levně, údržba ale levná nebývá. Ta bude násobně dražší, než tomu bude u Octavie či jakéhokoliv jiného srovnatelného kompaktu pro masy. Hodinové sazby v originálních servisech se pohybují v tisících korun a to vůbec nemluvíme o náhradních dílech - třeba vzduchové tlumiče mohou stát klidně 30 tisíc za kus. Zapalovací svíčky či cívky nejsou čtyři, ale je jich dvoj- i trojnásobek. To stejné platí o vysokotlakých vstřikovačích naftových motorů a tak dále.

A pochopitelně jsou tu i další náklady. Úplně všechno ovládané elektricky znamená, že úplně všude jsou elektromotory, které se mohou pokazit. Pneumatiky budou mnohem dražší a budete je měnit častěji, protože takováto auta jsou těžší a silnější. Spotřeba paliva neklesne ani u dieselových šestiválců výrazně pod deset litrů na sto. A pak je tu pojistka, která bude dražší, také proto, že rádi přihodíte i havarijní a ta odpovídá spíše ceně nového vozu za miliony než ojetiny za statisíce.

To znamená, že na to musíte „aspoň trochu mít” - nelze počítat s tím, že když utáhnete provoz Octavie, budete na tom třeba s BMW řady 7 zhruba stejně. Ovšem, okolí si pořád bude myslet, že jste na tom ještě nesrovnatelně lépe, takže pokud chcete, aby si svět i skrze vaše auto myslel, že jste to někam dotáhli, tady jsou zajímavé možnosti. Za cenu jediné z nich byste nekoupili ani novou Octavii.

Audi A8, BMW řady 7 a Mercedes třídy S

Začneme obligátními Mercedesem třídy S, BMW řady 7 a Audi A8, protože to jsou primární kandidáti na to, vypadat bohatý za relativně málo peněz. Začneme-li podle abecedy kouskem od Audi, za rozumné peníze se dá sehnat A8 D3 i s šestilitrovým W12. Brali bychom ale radši jednodušší 4,2 V8 FSI, už za 200 tisíc si můžete vybírat z ne až tak ojetých kousků po faceliftu.

Foto: Audi

Některé kousky BMW řady 7 generace E65 jsou opravdu směšně levné. Relativně levně se dá koupit i velké množství osmiválcových F01, označených 750i, primárně ale koukáme po starších E65 po faceliftu. Pro některé nadčasové, pro jiné už před 10 léty zastaralé auto lze koupit v pěkném stavu už za 150 tisíc, za 250 seženete již libové exempláře.

{{0000342856?bmw 750i e65 5vypabohac 03}}

Foto: BMW

Mercedesů třídy S je v nabídce ještě víc. Generace W221 má trochu kontroverzní design, ale řekli bychom, že z dnes probíraných generací německých sedanů vypadá nejlépe a dodnes působí moderně. Volili bychom verzi S 500 - tady už je třeba na slušný kousek 250 až 300 tisíc korun, je to ale také o něco novější auto než D3 a E65.



Foto: Mercedes-Benz

Jaguar XK

Velká kupé od Jaguaru jsou pro nejednoho nadšence lákavá jako luxusní grand tourery a také svým opravdu úchvatným designem. Pokud se k nim řadíte, dobrou zprávou budiž, že se dají pořídit za opravu dobré ceny. Už auta za 300 až 350 tisíc Kč vypadaji neopotřebovaně a atmosférická V8 pod kapotou má své kouzlo.



Foto: Jaguar

Maserati Quattroporte

Co by to bylo za boháče, nebo aspoň „boháče”, kdyby neměl italské auto? Maserati Quattroporte vypadá jako opravdu něco, ale i jeho ceny míří ke dnu až drastickým způsobem. Mít jej jako auto na každý den je možná odvážné, ale výstřední a tudíž pro účely tohoto seznamu zajímavé. Pěkné kousky lze mít znovu za 300 až 350 tisíc Kč, výše si můžete skoro i vymýšlet. V nabídce bývají docela často také varianty přestavěné na LPG, to kdyby vás krom servisních nákladů děsila i spotřeba.



Foto: Maserati

Mercedes-Benz SL R230

Potomek legendárního Gullwingu je od roku 2001, kdy přišla na svět generace R230, kabriolet s pevnou skládací střechou. Ve své době to byla docela rarita, SL R230 bylo jedním z prvních aut, které takovou střechu mělo - pak jich přišlo víc a dnes už opět skoro neexistují. Býval to pořádně drahý vůz, dnes si ho ale můžete koupit za zlomek původní ceny. Výběr je dnes opravdu široký, na rozumný osmiválcový kousek to chce aspoň 350 tisíc korun.



Foto: Mercedes-Benz

Porsche Cayenne

Máloco říká „Mám na to!” jako auto značky Porsche. Některá si drží cenu tak dobře, že jsou i dražší než nová, ne o každém to ale lze říci. Je tu především Cayenne první generace, a to i po faceliftu, které je dnes opravdu levné - rozhodně ve srovnání se svým image a s tím, kolik stály původně. Můžete si koupit V8 i šestiválec, nečekejte ale, že zrovna tím něco ušetříte. Při koupi vás ale Cayenne vážně nezruinuje - za 250 tisíc si lze vybírat z faceliftovaných kusů, které nevypadají jako na posledním tažení.



Foto: Porsche

Mirek Mazal