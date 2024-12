Majitel se po 7 dnech vrátil k zaparkované Tesle Model 3. Byla „mrtvá”, po pokusu ji oživit se auta radši s velkou ztrátou zbavil před 8 hodinami | Petr Prokopec

A s elektromobily už nechce mít nikdy nic společného. Někdy zkrátka stačí jediná událost, abyste poznali, že nějaké auto prostě není to pravé ořechové. Elektrické vozy mohou v některých situacích fungovat velmi nešikovně. A Tesla jejich pověsti rozhodně nepomáhá.

Už párkrát jsme zmínili, že v případě elektromobility může letošní rok vstoupit do dějin jako období, ve kterém se lámal chleba. Zatímco ještě loni mířily směrem k bateriovému pohonu hlavně komplimenty od všech, kteří nebyli schopni jiného než povrchního vnímání, nyní je vnímán docela jinak. A pomáhají i tomu i zkušenosti lidí, jako je youtuber Daniel Mac. Ten si před dvěma lety pořídil Teslu Model 3, nedávno jí však prodal a už nechce mít s elektromobily nic společného.

Co přesně k tomu vedlo? V průběhu léta se Daniel vydal na týdenní výlet, přičemž Teslu nechal stát ve stejném garážovém domě jako své Porsche a Audi. Když se ale k autům vrátil, jeho Tesla měla vybitou baterii (pokud chápeme správně šlo o obě baterie, tedy jako 12V známou i ze spalovacích aut, tak tu vysokonapěťovou sloužící pro pohon) tak moc, že nešlo ani odemknout dveře. Bylo tedy třeba volat odtah, automobilka však majiteli k jeho překvapení oznámila, že ani ne dvoukilometrový odtah mrtvého auta do servisu ho vyjde na 750 dolarů, tedy asi 18 tisíc korun, navíc mu ani neporadila, jak je možné obejít alespoň vybití 12V baterie a tím odemknout vůz.

Obojí ho naštvalo, a tak se rozhodl, že si zkusí poradit sám. Nicméně narážel jen na další problémy. Tesla jednak neumožňuje třetím stranám, aby mohly dobít vůz z externí baterie. Kromě toho je k odtahu třeba, aby se při odtahu v žádném případě neotočila kola elektromobilu, jinak hrozí poškození hnacího ústrojí. Auto je tedy možné přemístit jen s pomocí odtahového vozu, který disponuje mechanickou rukou, s takovým se ale žádná z oslovených firem nebyla schopna vejít pod nízký strop garážového domu.

Vyzkoušel jich hned několik a když už to chtěl vzdát, nakonec u odtahovky, která disponovala přídavnými malými kolečky vhodnými právě pro přesun elektromobilů. Danielův pohár trpělivosti tím přetekl, načež vůz raději prodal s tím, že už nikdy žádný elektromobil nechce. A udělal to navzdory tomu, že za něj dostal jen polovinu ceny, kterou za vůz před dvěma lety zaplatil.

To je opravdu nemalá ztráta hodnoty, i ta ale byla majiteli milejší než další potýkání se s problematickým vozem. A také Teslou, která evidentně dělala možné i nemožné, aby inkasovala šílené peníze za krátký odtah. Samozřejmě si za celý problém mohl částečně i sám tím, že vůz odstavil s málo nabitými bateriemi a nemyslel na to, že elektromobilům ubývá „palivo z nádrže” i ve chvíli, kdy stojí. A je to tím horší, čím méně obvyklé počasí venku panuje. Ale to jsme pořád u toho samého - elektromobily dokola vyžadují, abyste se vy přizpůsobovali jim, nikoli naopak.

Ve finále tedy nářek majitele chápeme, už se nechtěl přizpůsobovat. A nechtěl se potýkat s tím, že se na hloupých inherentních negativech auta pokouší přiživovat sám výrobce. Že díky tomu poznal možná vůbec největší negativum elektromobilů v podobě jejich rychlé ztráty hodnoty, je už jen smutný poslední hřebíček do rakve jeho přízně věnované tomuto typu aut.

Elektromobily mohou snadno po delším stání zůstat bez elektřiny, neboť baterie se postupně vybíjí. O to víc to platí, když v chodu zůstanou systémy zabraňující třeba přehřátí kabiny, jimž je takový Model 3 osazen. Majitel i kvůli tomu zůstal po týdnu stání bez funkčního auta a následné problémy s řešení této patálie jej připravily o poslední zbytky náklonnosti k elektrickým vozům jako takovým. Foto: Tesla

