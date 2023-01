Majitelé Tesel se potýkají s extrémním propadem hodnoty svých aut, přes 350 tisíc Kč za rok, 860 tisíc za čtyři před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

V posledních letech jsme tomu trochu odvykli, auta ale historicky představují aktiva, která rychle ztrácí hodnotu a Tesly to aktuálně jen připomínají. Propady hodnoty jsou vzhledem k třídě vozu opravdu extrémní.

Ve světě čtyř kol po dekády platilo jedno - nové auto je jedna z nejhorších možných investic, alespoň z čistě finančního hlediska. Vzorec hovořící o 25- až 30procentním poklesu hodnoty vozu během prvního roku vlastnictví a 10- až 15procentním během těch následujících měl zažitý jakýkoli ekonomicky zorientovaný kupec. A pokud si nové auto koupit chtěl, musel se s tím smířit.

Přinejmenším v Evropě se karta začala obracet, když Evropská unie začala regulovat trh způsobem, který šel úplně jinou cestou než přání podstatné části kupců, což ceny některých vozů drželo nahoře. Zkuste se dnes podívat třeba po cenách posledních bavoráků s šesti- a víceválcovými motory bez turba - zvlášť pokud půjde o modely M, může se stát, že na ceně neztratily vůbec nic, naopak na ní získali. A to není jen případ podobných výjimečných motorů, různé specifické věci jako varianty aut s ručním řazením, neobvyklé technické a výbavové kombinace, poslední benzinové alternativy bez filtrů pevných části či dnes nepředstavitelná použití určitých řešení v některých třídách aut dřívější měřítka značně pokřivila. Prostě se některé věci nuceně přestaly nabízet, poptávka po nich ale přetrvala, o zbytek se postaral trh.

Poslední ránu ale zmíněnému zasadilo až inflační dění posledních let spojené i s mizernou dostupností nových aut. Je to znovu podobný příběh - zájem o nové vozy neklesl tak moc, jak někteří předpokládali, výrobní kapacity se v a po koronavirových časech zmenšily, nabídka nestačila poptávce a ceny letěly nahoru. Rozjela se skutečná spirála, ve které byly ceny nových vozů vyšroubovány do extrémních výšin a ač bylo každému soudnému ekonomovi jasné, že to dříve nebo později skončí strmým propadem, cenám ojetin nezbylo, než následovat ceny nových vozů. Tak se snadno mohlo stát, že když jste si třeba v roce 2020 koupili nový vůz, v roce 2022 jste jej prodali za stejnou nebo i vyšší cenu, záleží na okolnostech. Jiná věc je, co jste si za ty samé peníze mohli o dva roky později koupit, ale to dnes nechme být.

Zmíněné platilo i o Teslách, jenže právě v případě drahých a mizerně využitelných elektromobilů začala jakási bublina praskat nejrychleji. Tesla jako správná americká firma na nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou reagovala velmi pružně, což ceny nových aut značky vyšroubovalo velmi vysoko a s nimi i zůstatkovou hodnotu těch ojetých. Koncem loňského roku se ale ukázalo, že poptávka strmě klesá, a tak Tesla přišla s velmi výraznými slevami v řádu až stovek tisíc Kč. Jak na to asi mohl zareagovat trh s ojetinami?

Ten logicky poslal zůstatkové hodnoty aut dolů, což pohádku o neklesající hodnotě nových aut rázně utnulo. Jak moc, nejlépe přibližuje jeden ze zákazníků značky na videu níže, který vlastní Model 3 z roku 2018 a Model Y z roku 2022. Jde tedy o čtyři resp. ani ne jeden rok staré vozy, propad hodnoty je ale navzdory obvyklému využití extrémní.

Muž jménem Andy Slye koupil Model Y 2022 za 55 000 dolarů, dnes by jej ale na protiúčet prodal Tesle nanejvýš za 39 000 USD. Jde tedy o rozdíl 16 000 dolarů (353 tisíc Kč) za pouhý rok, což je opravdu brutální změna, majitele auto stálo okolo 1 000 Kč za den jen na ztrátě hodnoty, i kdyby neujel ani metr. Čtyřletý Model 3 na tom není o mnoho lépe - z původní ceny 58 000 dolarů dnes bylo podle Tesly jen 19 000 USD, to dělá rozdíl asi 860 tisíc Kč. Znovu to ani optikou denních nákladů nevyznívá o moc lépe.

Řadu lidí, kterých se toto týká, to rmoutí a nadávají na Teslu podobně jako ti, kteří si ve volbách vsadili na Babiše. Jak ale Andy správně říká, takhle to prostě chodí, investice té či oné částky do té či oné věci je vždy svobodným rozhodnutím kupce a musí si uvědomit, za jakých okolností jej činí. Tesla této věci jistě nepomohla svou slevovou politikou, ale je to firma jako každá jiná a kvůli dřívějším zákazníkům nebude vyrábět donekonečna auta na sklad. Automobilka potřebovala začít rozpohybovat prodeje svých nových aut, což se podařilo. A byť za menší spokojenost dřívějších kupců jistě není ráda, na výběr mnoho neměla.

Co Andy bagatelizuje trochu nesprávně, je to, že se ho to vlastně netýká, protože auto dnes neprodává a ceny si zjistil jen z plezíru. To ale není úplně pravda, neboť jednak ho stejně jednou prodá a vyšší pokles hodnoty pocítí - říká se tomu ekonomické náklady a jsou stejně skutečné jako ty finanční, i když zrovna nemají finanční dopad. Navíc se to může obrátit i bezprostředně finančně proti němu bez záměru vozy prodat. Pokud třeba má auta na leasing, někdo mu je nabourá a způsobí totální škodu, pojišťovna samozřejmě vyplatí jen sumu odpovídající aktuální tržní hodnotě, zbytek splátek ale bude dál odpovídat původní ceně. A i kdyby leasing nebyl ve hře, dostane za vrak též adekvátně méně. Je to prostě pořád stejná ztráta, ať se na ni podíváme jakkoli.

Pokles hodnoty vozu je vždy citelný a nepříjemný, je to to nejdražší, co je obvykle s vlastnictvím auta spojené. A statisíce ročně jsou na vůz třídy Tesel Model 3 a Y opravdu vysoké sumy. Berme to ale jen jako ukázku toho, že se věci vrací k normálu, ne toho, že se děje něco výjimečného. To se dělo v předchozích letech.

Majitel Tesly Model 3 přišel za 4 roky vlastnictví na ztrátě hodnoty auta o 860 tisíc, Model Y jej stál za jediný rok přes 350 tisíc. Je to drahé, je to smutné, ale nezbývá než se s tím smířit. Vlastně je to normální, třebaže u Tesel to nyní nabírá extrémních poloh. Foto: Tesla

