Manažerka s platem 10 milionů ročně lituje koupě Tesly. Ani ona nemá na to, aby si mohla dovolit auto tak ztrácející na ceně

Z tisíce problematických vlastností současných elektrických aut se s většinou z nich jistě jde nějak vypořádat, ani bohatí lidé ale neradi přichází o peníze jen tak. Přesně o to se ale dnešní elektromobily starají v mimořádné míře a někteří to snáší opravdu špatně.

Připouštím, že pokud s elektrickým autem jezdit opravdu chcete a nejste „lovec Autobahnů”, člověk dojíždějící stovky kilometrů za prací nebo někdo, kdo musí být ve své mobilitě mimořádně flexibilní či cokoli podobného, nějak to půjde. Všechno je nakonec něco za něco a byť by mě osobně asi nebavilo smířit se už jen s pomyšlením na pečlivé plánování každé delší cesty, omezováním teplotního komfortu v létě u v zimě nebo převážením půltunové baterky nahrazující možná 30kilovou nádrž s palivem, dokážu pochopit, že někdo takovou směnu přijme. Co ale lidé přijímají obecně velmi obtížně, je fakt, že si za to ještě musí připlatit. A to opravdu tučně.

Nejde tu až tak o pořizovací cenu, třebaže i ta jistě umí být zdrojem nepříjemných pocitů. Problémem je hlavně doslova brutální pokles hodnoty, který v jen o trochu jiné míře stíhá prakticky všechny elektrické modely, špičkový Mercedes EQS nevyjímaje. Jde o tak obrovské peníze v tak krátkém čase, že to musí zamrzet i velmi dobře situovaného člověka. A i kdyby to nebylo nominálně zase tak moc ve srovnání s jeho příjmy, racionálně uvažující kupce to stejně bude mrzet, protože prostě ví, že za míň mohli mít víc.

Přesně to je i případ 34leté Sory Lee, o kterém informuje americká CNBC. Bývalá manažerka Facebooku, dnes globální šéfka produktového marketingu v TikToku, si vydělává okolo 400 tisíc dolarů za rok, tedy bezmála 10 milionů korun ročně. Nebyl pro ni tedy problém pořídit si v roce 2021, když se rozvedla se svým dnes už bývalým manželem, na ježdění Teslu Model 3 za víc než 70 tisíc dolarů. Dnes toho ale lituje.

Se samotným autem je spokojená, nakonec nekupovala zajíce v pytli. „Opravdu jsem chtěla Teslu, protože můj bývalý mi ji nenechal,” říká dnes. Jenže jedním dechem dodává: „Lituji, že jsem to auto koupila za plnou cenu. Byl to obrovský omyl.”

Problém s autem? Žádný zásadní není, tři roky dobře sloužilo, jenže za jaké peníze? Pokles hodnoty vozu je tak obrovský, že i když Sora Lee platila po tři roky okolo 1 000 dolarů (asi 23 400 Kč) měsíčně na splátkách, zbývající dluh ve výši 34 000 dolarů (necelých 800 tisíc Kč), kterým je vůz stále zatížen, je vyšší, než je jeho současná hodnota. „To auto se mi líbí, ale koupila bych ho ojeté anebo bych víc zvažovala, zda ho vůbec vzít. Protože teď, když za něj platím a pozorněji se dívám na své výpisy, tisíc dolarů měsíčně je velký problém. Kdybych tyhle peníze dala do něčeho jiného, optikou návratnosti investice bych získala víc,” říká dál.

A tak to prostě je. I když 12 tisíc dolarů za rok je při 400tisícovém ročním příjmu zdánlivě zanedbatelná částka, nikdo nechce házet peníze do kanálu. Sora ani většina lidí „při penězích” nezbohatla tím, že by rozhazovala, obvykle museli zvažovat každou investici. A i když nějaký ten rozmar patří k životu, zaplatit snadno přes 300 tisíc za rok jen optikou ztráty hodnoty (tedy bez nákladů na pojištění, „palivo”, servis, pneumatiky atp.) auta a jezdit přitom docela obyčejnou Teslou Model 3 nevypadá jako dobrý obchod jakoukoli optikou. Prostě ani ona není dost bohatá na to, aby si mohla dovolit takto nesmyslně utrácet.

Jak připomíná i CNBC, elektrická auta ztrácí na ceně zásadně víc než spalovací vozy a tento pokles se ne a ne zastavit. Pramení jednak z omezené životnosti elektrických aut dané limity jejich drahých akumulátorů, jednak z obecného nezájmu o elektromobily jako takového. Jejich odbyt je v případě nových vozů z velké části uměle vytvářen dotacemi a dalšími formami přerozdělování, které na trhu ojetin nejsou replikovány. To vede ke značnému převisu nabídky elektrických ojetin nad poptávkou po nich a téměř nulovému zájmu kupců o ně. Nízké prodejní ceny pak přichází jako přirozený výsledek popsaného.

Je to vpravdě nepřekvapivý následek manipulace s trhem a upřímně - zrovna Sora Lee to při svém vzdělání a inteligenci mohla vědět předem. Ale aspoň prozřela časem a dnes lituje, že do takového auta investovala, někteří kupci elektromobilů si něco takového nikdy nepřiznají.

Tesla Model 3 může být pro leckoho dobrým autem, proč by ne. Ale za jakou cenu?

