Ministr řekl víc k povinným omezovačům rychlosti do aut, první vozy je musí mít už od 6. července

Petr Prokopec

Necelých 5 měsíců, tak krátká doba nás děli od chvíle, kdy se pro první auta prodávaná v zemích EU stane povinným systém zvaným ISA. Nizozemský ministr musel nově v interpelacích reagovat na to, co přesně to bude znamenat a má dobré i špatné zprávy.