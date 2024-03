Na těchto autech spekulující sběratelé prodělali kalhoty, jejich ceny se za pár let propadly až o 3 miliony Kč před 8 hodinami | Petr Miler

Zvlášť některá z nich vypadala jako sázka na jistotu, pokud jde o zachování či dokonce růst hodnoty, reálně je ale stihl pravý opak. Vychytat ten správný moment ke koupi ceněné klasiky je pořád umění.

Snad nikdy v historii nebyla auta sběratelským artiklem tak moc jako dnes. Na jednu stranu nám to moc nevoní, neboť takové nakládání dělá z automobilů něco jako sochy, což popírá jejich smysl. Auto může být krásné, obdivované, ceněné i pečlivě skladované, nikdy by ale nemělo pozbýt svůj původní účel, tedy jezdit a hlavně tím rozdávat radost. Bohužel, často spekulující sběratelé cpou do aut peníze s jediným cílem - uložit je v klimatizované garáži a za pár let je se ziskem prodat dál.

Na druhou stranu chápeme, že se automobily něčím takovým stávají. Jednak je milujeme, pochopitelně, pak se leccos chápe snáz, ale především vnímáme jejich překotný vývoj, který dopřává zejména některým strojům roli dobových technických artefaktů, které nikdy nebudou napodobeny. To samo o sobě k růstu hodnoty stačí, neboť toho či onoho konkrétního vozu v nabídce jen ubývá, zatímco zájem o něj nezřídka díky budování jeho kultu nadšenci i novináři roste.

I když ceny nových i ojetých aut v poslední době stagnují či dokonce klesají, klasickým vozům se tento trend vyhýbá. Jejich hodnoty z výše zmíněných důvodů rostou, ostatně bující inflace to jen podpořila. Ze starších legend se stal jeden ze způsobů ochrany peněz před ztrátou hodnoty, což zájem o ně dál zvýšilo a jejich ceny znovu nafouklo. Ze statistik firmy Classic Data, která dlouhodobě sleduje hodnoty klasických aut a pracují s nimi kolegové z Auto Bildu ve svém novém článku, vyplývá, že řada zejména mladších modelů během posledních dvou tří let vystřelila i o víc než 50 procent. To inflaci bezpečně pokrývá...

Kolegové se ale tentokrát rozhodli vypíchnout nikoli modely, které na ceně nejvíc vzrostly, ale naopak ty, které na ní nejvíc ztratily mezi roky 2017 a 2023, tedy v rozmezí šesti let, kdy se měl dít pravý opak. S ohledem na zmíněné by takové skoro neměly existovat, ale je to tak - navzdory uvedenému jsou hodnoty řady vozů zejména spekulanty vyhnány do absurdních výšin, které dříve nebo později pominou. A nemusí jít vůbec o špatná auta, naopak - někdy jde o skvělé a hodnotné vozy, jen jejich ceny prostě přestaly být adekvátní. A každá bublina, která je jednou nafouknuta, musí dříve nebo později splasknout.

Ony největší propadáky hodnoty si můžete projít v přehledu níže, ztratily na průměrné ceně až 36 procent a 120 000 Eur, tedy víc jak 3 miliony Kč. U některých to i překvapí, takové Porsche 911 Carrera 2.7 RS se zdálo být skoro sázkou na jistotu, právě ono je ale největším relativním padákem. Jsou tu i některé další známé tváře, ale také exoti jako EMW 327 (bývalé BMW vyráběné ve Východním Německu v Eisenachu, odtud jméno značky), Simca 1200 S Coupe nebo AC Aceca.

Ztráty jsou opravdu velké a dá se čekat, že zrovna u těchto aut se zastaví. U jiných ale mohou přijít, takže při výběru „investiční klasiky” buďte opatrní. Pokud autům nerozumíte, zkuste raději obrazy, tohle je vážně specifický obor...

1. Porsche 911 Carrera 2.7

Roky výroby: 1973 až 1975

Motor: 2 687 cm3, 210 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 36 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 82 000 Eur (2,07 milionu Kč)

2. Lancia Flaminia GT 2.8 Touring

Roky výroby: 1963 až 1965

Motor: 2 775 cm3, 146 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 35 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 55 000 Eur (1,39 milionu Kč)



3. Maserati 3500 GT Touring

Roky výroby: 1957 až 1964

Motor: 3 485 cm3, 220 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 33 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 100 000 Eur (2,52 milionu Kč)



4. Maserati Mistral

Roky výroby: 1963 až 1969

Motor: 3 692 cm3, 245 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 33 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 65 000 Eur (1,64 milionu Kč)



5. Mercedes 300 S (W 188)

Roky výroby: 1952 až 1955

Motor: 2 996 cm3, 150 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 32 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 120 000 Eur (3,03 milionu Kč)



6. EMW 327-2

Roky výroby: 1949 až 1956

Motor: 1 957 cm3, 55 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 30 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 45 000 Eur (1,14 milionu Kč)



7. VW T1 Samba

Roky výroby: 1963 až 1967

Motor: 1 493 cm3, 42 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 29 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 25 000 Eur (632 tisíc Kč)



8. Simca 1200 S Coupe

Roky výroby: 1967 až 1969

Motor: 1 204 cm3, 80 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 28 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 14 800 Eur (374 tisíc Kč)



9. Lamborghini Espada 400 GT

Roky výroby: 1968 až 1969

Motor: 3 929 cm3, 325 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 26 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 51 000 Eur (1,29 milionu Kč)



10. AC Aceca Coupé

Roky výroby: 1954 až 1962

Motor: 1 991 cm3, 86 koní

Relativní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 26 procent

Absolutní pokles hodnoty mezi roky 2017 a 2023: 41 000 Eur (1,03 milionu Kč)



