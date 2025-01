Následky exploze Tesly u Trumpova hotelu připomínají, že vaše auto toho o vás ví moc. A většina automobilek to vyslepičí kdekomu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department, CC0 Public Domain

Ještě před pár lety automobilky nanejvýš mlhavě tušily, kdo si od nich nějaké auto reálně koupil, dnes se dovtípí nejen to, kdo jste a kde se pohybujete, ale třeba i to, jaká je vaše sexuální orientace. A nedá se říci, že by tato data střežily jako oko v hlavě.

Na Nový rok došlo v americkém Las Vegas před tamním Trump International Hotel k výbuchu Tesly Cybertruck. Jakkoli se zpočátku spekulovalo o selhání techniky, záhy bylo jasné, že šlo o záměrně vyvolanou explozi. Podle dosavadních výsledků vyšetřování za ní stojí sedmatřicetiletý Matthew Alan Livelsberger, bývalý zelený baret a stále aktivní člen armády Spojených států. Ten se měl ještě před výbuchem na místě zastřelit, přičemž po sobě i zanechal vzkaz. Z jeho obsahu se zdá, že trpěl posttraumatickou stresovou poruchou.

Ihned po explozi se na svém účtu na sociální síti X ozval Elon Musk, dle kterého si Livelsberger vybral ke svému útoku špatný vůz, neboť Cybertruck „nasměroval výbuch směrem vzhůru. Nepraskly tak ani skleněné dveře lobby hotelu“. Souběžně s tím šéf Tesly poukázal na možnou souvislost s útokem, ke kterému došlo v New Orleans, kde muž s Fordem F-150 najel do davu lidí, z nichž patnáct zabil. Tuto domněnku pak policie rovněž prošetřuje, i proto, že také v tomto případě šlo o vojáka z Fort Bragg.

Muskovi později na tiskové konferenci poděkoval i šérif Kevin McMahill, dle kterého přímo šéf Tesly policii poskytl „velké množství dodatečných informací“, jak zmiňuje AP. Strážci zákona se totiž dozvěděli, jakým způsobem se Cybertruck pronajatý Livelsbergerem přes platformu Turo dostal z Colorado Springs do Las Vegas. Stejně tak dokázal palubní systém odhalit i zastávky na dobíjení a podobně, což mimochodem některé vede k uštěpačným poznámkám, že pokud Livelsberger cestou na místo činu musel osmkrát dobíjet, není divu, že si pak raději prohnal kulku hlavou... Ale humor dnes nechme stranou.

Zmíněné tak jako tak poutá pozornost hned několikerým způsobem. V prvé řadě si můžeme vzpomenout na mnohé incidenty z minulosti, ve kterých Tesly figurovaly. I když byly poničené mnohem méně (a ono to zde ani nebude relevantní, protože všechna data budou stejně ukládána více či méně online někde na cloudu), Tesla uváděla, že z palubního systému nedokáže extrahovat žádné informace, které by incident objasnily. To by totiž mohlo poukázat i na její selhání.

Tady byla Tesla z obliga, a tak se činila, což ale také nelze vnímat jen pozitivně. Ukazuje to totiž, jak účinným prostředkem k vašemu špiclování se moderní auta mohou stát.

K tomuto tématu se již vyjádřil David Choffnes z Institutu kyberbezpečnosti při Severovýchodní univerzitě v Bostonu. „Když se stane něco špatného, je takový dohled prospěšný, je to ale mince se dvěma stranami. Společnosti, které tato data sbírají, je mohou zneužít,“ sdělil k věci. A tím udeřil hřebíček přímo na hlavičku.

Data z podobných zdrojů ani nemusí uniknout, jak se nedávno ve velkém „podařilo” koncernu Volkswagen, k dispozici mohou být kdekomu i z vůle samotných automobilek. A jsou to opravdu detailní data - například informace schraňované VW Group dovolovala v případě víc než 460 tisíc majitelů elektromobilů všech značek sestavit podrobný profil chování konkrétních lidí. Něco takového je až děsivé, ještě víc vás ale může vystrašit přístup jiných automobilek, jak upozorňují kolegové z Carscoops. Ty sbírají třeba i data vedoucí k určení vyloženě citlivých dat typu sexuální orientace.

K čemu výrobci takové informace potřebují? Přímo k ničemu, ale mohou se hodit. Jednak se s nimi dá kšeftovat, jak ukázal případ General Motors, který neměl problém je za úplatu sdílet s pojišťovnami, kterým se hodí velmi. A většina automobilek je na požádání vyslepičí úřadům, aniž by musela - podle dřívější rešerše New York Times skandálně pouhých 5 výrobců aut ze 14 požadovalo od policie či jiných institucí soudní povolení, pokud byly požádány o citlivé údaje z palubních systémů.

Mozilla Foundation tak poukazuje na to, že „když všech 25 automobilových značek, které jsme hodnotili, získalo nálepku Privacy Not Included kvůli tomu, že nerespektovaly soukromí, pak je něco opravdu špatně“. Možná je tak opravdu načase se začít ptát, zda si nové auto nekoupit už kvůli tomu, protože cirka 10 let starý vůz ani nemá jak zmíněné informace zjistit, natož je někomu předat dál. A pokud dojdete k závěru, že ano, pak je na místě se ptát, zda byste s ním měli hned zamířit k nezávislým specialistům, kteří z něj „vykuchají“ tuny šmírovacího balastu. Do toho, co si ve svém volném čase děláme se svým vlastním autem, opravdu nikomu nic není.

Toužíte po Cybertrucku? Pak se připravte na to, že Elon Musk o vás bude vědět pomalu vše. A ani on zjevně dvakrát neváhá s předáním těchto dat dál. Foto: Tesla

Zdroje: AP, Carscoops, New York Times

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.