Poruchovost nejžádanějších ojetin podle TÜV: I hitům bazarů je někdy lepší se vyhnout

Koupě ojetého auta může být rozumnou cestou, jak se dostat vozu, který byste si jako nový nemohli dovolit, je ale třeba pečlivě vybírat. I v případě těch nejžádanějších modelů je ale třeba se některým kouskům vyhnout.

Čím více si zákazníci kupují určitý typ vozu jako nový, tím častěji se s ním lze o pár let později setkat v autobazarech. Má to své výhody i nevýhody. S velmi širokou nabídkou si lze vybírat z nejrůznějších specifikací, které vám mohou lépe vyhovět, často pak lze i tlačit na cenu díky vysoké poptávce. Zároveň ale musíte akceptovat, že se svým autem zapadnete do davu a nezřídka u něj narůstá riziko krádeže - populární modely se zloději spíše naučí krást a lépe poslouží jako zdroj náhradních dílů. Ty jsou ale na druhou stranu značně rozšířené a nevěnují se jim jen dodavatelé automobilek, což pro změnu sráží náklady na údržbu.

My si dnes posvítíme na právě taková auta - jde o deset nejpopulárnějších ojetin na německém trhu za loňský rok, což má vzhledem k propojenosti německého trhu s tím českým (naprostá většina k nám dovážených ojetin pochází z Německa) velkou relevanci i pro nás. Ani jeden ze zmiňovaných vozů není žhavou novinkou a na trhu již nějaký ten pátek pobývá, díky čemuž jsou k dispozici už rozsáhlá data o jejich spolehlivosti a typických slabinách dle TÜV Reportu.

Po ruce tedy máme i data o průměrném nájezdu jednotlivých modelů, což dovoluje dát si informace o poruchovosti do souvislosti právě s tím. Je to důležité, neboť mnohá žádaná auta jsou v Německu stejně jako u nás favority správců vozových parků. A pokud i s takto využívanými stroji nejsou potíže, něco to znamená. Dost bylo slov, tady je celá desítka.

10. Mini

U stylového Mini rozhodně nepočítejte s lácí, na auta vyrobená po roce 2014 si musíte připravit alespoň čtvrt milionu korun. Ani poté ale s výdaji nemusí být konec, neboť tříválcové motory trpěly na problematická ložiska. Mimo to byla některá auta dodána s minimální náplní v klimatizacích či s popraskanými panoramatickými střechami. Obecně vzato ale nejde o problematický vůz, jistě i díky relativně nízkým průměrným nájezdům.

9. VW Polo

U menšího bratra VW Golf jsou nedostatky dobře známé. Pokud si tedy pořídíte auto vyrobené před rokem 2017 a osazené motory 1,2 TSI či 1,4 TSI, ve kterých chrastí, doporučuje se návštěva servisu. Za techniky byste pak měli zamířit i ve chvílích, kdy automat DSG řadí trhaně, stejně jako v momentu, kdy jedna-dvojka začíná chcípat na neutrál. Němci totiž dodávají, že s věkem odolnost Pola výrazně klesá.



8. BMW řady 3

U trojkového BMW již proběhlo několik svolávacích akcí, hlavně kvůli defektnímu EGR modulu, jenž mohl vést k samovznícení. Mimo to se u něj vyskytly problémy s asistenčními systémy, řízením, stejně jako s posilovačem brzd či systémem ConnectedDrive. Přesto však první i druhou technickou kontrolou prochází většina aut bez větších výtek.



7. VW T-Roc

Jelikož jde o stále teprve pár let vyráběný vůz, data odhalující ta nejvíce problematická místa zatím chybí. Navíc dosud ani nebyl zaznamenán žádný výraznější problém, jenž by s tímto SUV byl spojen. Nicméně jelikož jde o Volkswagen Golf na chůdách, lze očekávat podobné neduhy jako u německého bestselleru. V motorovém prostoru tak může docházet k únikům kapalin, zkontrolovat je třeba i světla.



6. Opel Corsa

Corsa taktéž musela na jednu svolávačku, která se týkala parkovací brzdy. Ta se v důsledku únavy materiálu mohla snadno uvolnit a vést i k nehodě. Potenciální majitelé by si mimo to měli zkontrolovat nápravy a ověřit funkčnost brzd, stejně jako může dojít k úniku oleje z motoru nebo převodovky. Vše ale může spravit nízká cena startující na cca 60 tisících Kč.



5. Škoda Octavia

O čtvrté generaci samozřejmě není řeč, místo toho se budeme věnovat té třetí. V jejím případě ojediněle dochází na problémy se spojkami, ještě méně častý je nekvalitní lak. Trhavé řazení automatických převodovek DSG je nicméně již častým jevem, kontrola podvozku by pak měla být v podstatě povinností. Po několika letech provozu se častěji než u jiných aut objevují prasklé pružiny.



4. Ford Focus

Focus se pyšní výtečnými brzdami, nicméně problémy mohou nastat v případě podvozku, výfuku a světel. Kromě toho u 1,6litrových turbodieselů častěji odchází turbodmychadlo, zatímco benzinové motory TI-VCT mají problém s hřídelí. Kromě toho často praskají ochranné kryty dveří, stejně jako je třeba počítat s tím, že chladicí hadice až příliš lákají kuny.



3. VW Tiguan

Některé exempláře tohoto SUV dojíždějí na softwarovou modernizaci, jež dorazila po dieselovém skandálu Volkswagenu. Výsledkem je buď horší spotřeba nebo horší jízdní dynamika. Převodovky DSG pak o nesprávné či pozdní údržbě dávají najevo trhanými procesy při startu, zatímco u brzd je třeba počítat s velmi rychle startující korozí. I proto jsou u technické kontroly častým terčem kritiky.



2. VW Passat

Zejména dieselový Passat byl velmi často služebním vozem, proto je třeba počítat s vysokými nájezdy. Z toho důvodu se v TÜV Reportu objevuje spíše menší počet exemplářů, které nemají žádný technický problém. Většina lidí tak musí počítat s haprující elektronikou, jenž působí problémy s navigačními systémy, kamerami a asistenčními systémy.



1. VW Golf

Sedmá generace Volkswagenu Golf je všeobecně chválena, problémů je méně než u průměru jeho segmentu. Ovšem i tak se mnohé najdou, neboť panoramatické střechy propouští vodu, automaty stávkují, spojky prokluzují a palivové hadičky mohou propouštět. Zmínit je třeba i praskající přední ložiska či světla, nedostačující brzdy nebo horší pružiny a tlumiče.



