Nejlevnější moderní Dacii jako ojetině se raději vyhněte. Stojí málo, ale za jakou cenu?

Nikdo není tak bohatý, aby si mohl dovolit kupovat levné věci, praví staré přísloví. Nemusí to tak být vždy, v případě ojeté Dacie Logan ale platí bezezbytku, hlavně kvůli její technice.

Poslední statistiky německého TÜV vykreslily jako výrobce suverénně nejspolehlivějších aut značky Porsche a Mercedes-Benz. Na opačném konci podobně suverénně stanula Dacia. Rumunské vozy jsou hodnoceny do jednoho špatně, prim mezi nimi ale hraje Logan. Je na tom co do spolehlivosti tak špatně, že ho v pěti sledovaných kategoriích najdeme vždy mezi pěti nejhoršími modely, přičemž dvakrát okupuje úplné dno.

Je to přitom právě starší Dacia Logan, která leckomu přijde na mysl, hledá-li levnou a co nejnovější ojetinu, která bude zároveň klást na jejího uživatele co nejmenší nároky po stránce údržby. Vyrábí se od roku 2004 a je-li hlavním požadavkem hodnota za peníze, ve výběru prostě být musí. V rámci určitého rozpočtu se skoro vždy stane nejmladší a nejméně ojetou alternativou v nabídce, což zní z podstaty lákavě.

Nemusí být nicméně volbou nejlepší. Logan byl od počátku koncipován jako levné auto, které však má být odolné a spolehlivé, protože bude mířit zejména do rozvojových zemí. Úspěch ale nakonec sklidil i ve střední a západní Evropě, protože i zde na trhu chybí obyčejná, jednoduchá auto podobného ražení.

V základní výbavě svého času nebyl ani posilovač řízení, elektrická okna vpředu nebo airbag spolujezdce - za tohle všechno se muselo připlácet. Zpětná zrcátka jsou na původním Loganu sedan obě totožná, aby se ušetřilo na výrobě - rozdíl mezi levým a pravým není. Také čelní sklo je méně zakřivené než u jiných aut, protože je tak jeho výroba levnější.

Logan stanul na platformě Dacia B0, která je prodlouženou verzí platformy aliance Renault-Nissan B. Na té stojí mimo jiné Renault Clio druhé generace, prodávaný v letech 1998 - 2005. Starší vozy jsou poháněny osmiventilovými čtyřválci Renault K-Type, které se do vozů značky Renault montovaly od poloviny 90. let. Nepochybně zastaralá technika, právě ta je ale tradičně jedinou cestou k tak nízké ceně, za jakou se Logany prodávaly a dodnes prodávají.

Po letech nicméně je vidět, že se na autě snaha o drastické snížení nákladů podepsala. Některé komponenty zkrátka nejsou tak kvalitní jako u jiných, dražších aut a i po relativně malém kilometrovém nájezdu vzdávají svůj boj se životem. Podle TÜV k nim patří zejména lak, zapalování, snímač polohy klikové hřídele a rychlé vybíjení akumulátoru.

U aut starých 8 a více let, tedy obvykle právě u exemplářů první generace Loganu, ale statistikami bez poskvrny projde málokterý díl. Nejvíce problémů pak připadá na výfukový systém, která má mizernou protikorozní ochranu, a na podvozek, kde trpí samotná ramena náprav, tlumiče i pružiny, které mají tendenci praskat. Za slabý bod je označováno i řízení, které je též nadměrně poruchové. Problematičnost tohoto auta je taková, že v případě vozů starších 10 let - a to není žádný dávnověk, ojetina z roku 210 bude leckomu připadat perspektivní - neprojde technickou kontrolou více jak 36 procent testovaných vozů.

Sami jsme dříve asistovali u snahy vybrat mezi ojetými Logany za dobrou cenu zachovalý kus a ukázalo se to prakticky nereálným. Člověk ani nepotřebuje k ruce statistiky TÜV, aby zjistil že dnes už klidně 16leté Logany jsou i při relativně nízkých kilometrových nájezdech jednou nohou v hrobě, třebaže mohou na první pohled vypadat velmi zachovale. Právě tím matou tělem - nepůsobí opotřebovaně, ale beztak nevydrží.

Nakonec i ceny mohou varovat. Na trhu najdete spoustu ojetin s cenami pod 60 tisíc Kč a klidně i stářím do 10 s a nájezdy pohybujícími se maximálně okolo 100 tisíc km. A ani o vozy za méně jak 30 tisíc korun není nouze. Ano, Logan mohl jako nový klidně pod 200 tisíc Kč, takže se jako ojetina musí prodávat relativně levněji. Ale aby někdo nabízel sotva pořádně jetý vůz nevelkého stáří za cenu lepšího jízdního kola, za tím už něco musí stát.

Je pochopitelně otázkou, do jaké míry může za obvykle značně nedokonalý stav ojetých Loganů sám vůz a do jaké míry jeho šetřiví majitelé, to vás jako kupujícího ale nakonec nemusí příliš zajímat. Vozy s pečlivou údržbou a malým kilometrovým proběhem budou nepochybně v lepší kondici než auto s 200 tisíci kilometry na hřbetě a sotva měněným olejem, ale ani to zárukou dobré koupě není.

Logan jako ojetina nás tedy po osobní zkušenosti s nakonec neúspěšnou snahou vybrat kus v rozumném stavu nakonec neoslovil. A nedoporučíme jej ani vám. Lepší cestou se zdá být starší, ale původně dražší auto, postavené z kvalitnějších dílů a s lepší výbavou - i když se to na první pohled nemusí zdát. A kdybyste přece jen po Loganu toužili, sledujte opotřebení výše zmíněných částí. Pokud dosavadní provoz přežily bez větších potíží ty, pak je docela dobrá naděje, že půjde o výjimečný kus, který i po letech zůstává v dobré kondici.

Dacia Logan první generace dnes může být lákavá ojetina, ale levnější cestou k novějšímu autu ve výsledku být nemusí, je velmi problematická. Foto: Dacia

