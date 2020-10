Nejspolehlivější velké kombíky, které koupíte za méně než 150 tisíc Kč před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Volkswagen

Chtít relativně spolehlivé, provozně nepříliš drahé a velké auto za tyto peníze může vypadat jako mise pro Toma Cruise. Na trhu ojetin to ale zase tak neřešitelné zadání být nemusí.

Dnes hledáme maximálně praktický a spolehlivý automobil, který nebude stát majlant. O pomoc při hledání takového vozu se na nás obrátil jeden z našich čtenářů, a protože jde o obecně častý objekt zájmu, vezmeme odpověď trochu zeširoka. Mohlo by se zdát, že jde o skoro neslučitelné požadavky, trh ojetých aut ale nabízí při troše snahy odpověď na lecjaké otázky. Když se přidá i pečlivost při výběru konkrétního vozu a (připusťme) také trocha štěstí, můžete se i za relativně malé peníze dočkat spousty muziky.

Abychom byli konkrétnější, objektem zájmu je tu velké kombi pro nájezd přibližně 15 tisíc kilometrů za rok, které při ceně do 150 tisíc Kč bude nadprůměrně spolehlivé a provozně nepříliš drahé. S tímto zadáním jsme se omezili na vozy maximálně střední třídy neprémiových značek, které se v aktuálních statistikách TÜV vyznačují nadprůměrnou spolehlivostí.

Níže najdete šest tipů na relevantní modely, které se vejdou do cenového limitu s benzinovými i naftovými motory. Obvykle existují ještě další možnosti, ty už ale buď jsou mimo nastavené mantinely nebo se obtížně shánějí. Nezdržujme už, tohle jsou ideály svého druhu pro řidiče, jehož hlavní starostí je naložit do auta všechny věci a dovézt je i s posádkou pohodlně do cíle bez poruch za rozumných nákladů.

1. Toyota Avensis T270 (2009 - 2015)

Upřímně řešeno by šlo tímto návrhem ukončit celé hledání, protože Avensis je jedním z nejlepších nápadů v rámci zvolených požadavků. Prostor je více než dostačující a lépe vybavené kusy uspokojí i náročnější klientelu. Podvozek je schopný zajistit komfortní svezení a zároveň podržet při nenadálém manévru. 1,8litrový benzinový motor s výkonem 108 kW (147 koní) stačí klidným povahám, příznivce naftové uspokojí dva-dvojka s až 130 kW (177 koní). Zpracování interiéru extroverty nenadchne, stejně jako zbytek vozu ale vydrží statisíce kilometrů. Do cenového limitu se bezpečně vejdete i s faceliftovaným provedením vyrobeným po roce 2012.

Foto: Toyota

2. Mazda 6 Sportbreak GH (2007 - 2012)

Uznávanou Toyotu následuje Mazda 6, která se ani v její společnosti nemá za co stydět. Nižší konfigurace postrádají komfortní prvky, ale dražší exempláře to vynahrazují. Benzínová pohonná jednotka je známá jako nezničitelná, dvoulitrový agregát disponuje 108 kW (147 koní). Naftová verze novější generace má stejný objem, ale nižší výkon 103 kW (140 koní), při vyšším nájezdu bude lepší volbou. S důkladnou údržbou vydrží obě verze Mazdy ještě hodně výletů za novým poznáním. Největší slabinou je (u Mazdy tradičně) horší antikorozní ochrana, se 150 tisíci ale můžete koukat po kouscích z konce výroby, u nichž je i část tohoto problému vychytána.



Foto: Mazda

3. Honda Accord Tourer CW (2008 - 2015)

Z hlediska řady vlastností má Accord velmi blízko k Avensisu. Nevýhodou je obecně vyšší cena ojetin, takže koukat musíte v tomto případě spíše po exemplářích ze začátku výroby. Accord Tourer ale nemá svým pojetím daleko k prémiovým stěhovákům a díky hranaté zádi se do něj dobře nakládá prakticky cokoli. Dvoulitrový benzín produkuje slušných 115 kW (156 koní), diesel si musí vystačit se 110 kW (150 koní), jen verze Type S má až 180 kobyl.



Foto: Honda

4. Subaru Legacy Wagon BR (2009 - 2014)

V roce 2003 přišlo Subaru s čtvrtou generací Legacy a byl to tehdy obrovský krok kupředu. Páté generace na předchůdce o šest let později dobře navázala a byť po designové stránce nebyla tak zajímavá, technika a interiér byly na výši. Je dobré si pohlídat opět lépe vystrojenou kabinu příplatkovými prvky. Zážehový motor umí s dlouhým automobilem zacvičit, jen si poté vyžádá dřívější návštěvu benzínky. Až 123 kW (167 koní) motoru 2,5o něco stojí, ale v klidném režimu žádná hrůza. Pokud to uvidíte jinak, v nabídce byl i dvoulitrový boxer diesel s výkonem 110 kW (150 koní), se spolehlivostí je na tom ale citelně lépe zážehová varianta. 150 tisíc vám bude stačit na pěkný kousek ze začátku dekády.



Foto: Subaru

5. Volkswagen Passat Variant B7 (2010 - 2014)

Passat B7, fakticky velký facelift generace B6, je jistota, jen je třeba dát pozor na unavené kusy s bohatou historií v rolích firemního auta nebo taxíku. Většina jich jezdí s dvoulitrovým turbodieselem pod kapotou, s nímž nejlépe zvládají vysoké porce kilometrů, ale s nájezdem do 15 tisíc km za rok dobře poslouží i benzínové jednotky 1,4 nebo 1,8 TSI s 90 resp. 118 kW. Výkon 103 kilowattů (140 koní) v případě dieselu 2,0 nikdy nebude na závody, ale stále se jedná o slušný standard českých cest, který umožňuje dosahovat v případě potřeby dostatečné cestovní rychlosti v rámci přijatelné spotřeby paliva. Benzinový dvoulitr TSI se 155 kW (211 koní) je už hodně rychlý a pro rychlíky se nabízel Passat 3,6 V6 proslulý službou u české policie. Za 150 tisíc koupíte spíše kousky ze začátku výroby, které nejsou problematické, ale je třeba dát pozor na zmíněné unavené taxíky - v oběhu je jich docela dost.



Foto: Volkswagen

6. Škoda Octavia II Combi (2004 - 2012)

Na závěr jsme si nechali klasiku českých autobazarů v podobě Octavie druhé generace, kterou za 150 tisíc koupíte opravdu v pěkném stavu po faceliftu. Pomýšlet lze s touto sumou v kapse i na třetí generaci, půjde ale vždy jen o velmi ježděná či „oholená” auta a ta nebývají dobrou koupí. Druhá generace Octavie stále není prostorově nejvelkorysejší k posádce (zejména vzadu), velký zavazadelník ji ale nechybí a v zážehové verzi si s ní občas můžete dovolit zrychlit tempo. Převaha dieselu nabízí velkorysé možnosti výběru toho správného kusu s požadovanou výbavou. Do cenového limitu se vejdou opravu hezké verze nedevastované dlouhými služebními cestami či nevychovanými ratolestmi.



Foto: Škoda Auto

Zdroje: TÜV, Sauto

Mirek Mazal