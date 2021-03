Poruchovost ojetých kompaktních SUV ukazuje, která brát a kterým se raději vyhnout před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Je to nejoblíbenější subsegment SUV, jen v Evropě se jich prodávají miliony. Zájem o ně je i v bazarech, ne vždy ale lidé stojí o modely, o které by měli, alespoň optikou jejich spolehlivosti.

Od zahájení výroby Nissanu Qashqai první generace uplyne letos patnáct let. Za tu dobu se japonského SUV prodaly jen v Evropě miliony exemplářů a vysoké prodeje mají na kontě i konkurenti. Zájem o kompaktní vozy se zvýšeným podvozkem je na starém kontinentu extrémní a jelikož patnáct let je opravdu dlouhá doba, neprodávají se SUV pouze nová, ale pochopitelně i ojetá.

S užíváním samozřejmě narůstá opotřebení, v případě ojetin tak hrozí riziko, že vydáte své těžce vydělané peníze za šmejd, se kterým nedojedete ani domů. Při nákupu je tedy třeba vše pečlivě prozkoumat, přičemž skvělým pomocníkem vám může být aktuální TÜV Report. O německé obdobě české technické kontroly rozhodně nemluvíme poprvé, dnes si přitom v jeho rámci posvítíme právě na ojetá malá a kompaktní SUV. Nikoliv ovšem pouze na ta nejlépe hodnocená, ale i na ta poruchová.

Sami si tedy vyberte, které pro vás představuje vhodný mix vlastností a spolehlivosti, problémy spojené s některými modely ostatně nemusíte považovat za podstatné. Je nicméně třeba dodat, že v případě TÜV Reportu nikdy nejde nespokojenost s multimediálním systémem či čímkoli podobným. Technici vždy zkoumají jen a pouze technický stav vozů, pročež se zaměřují na podvozek, úniky oleje nebo korozi. A jelikož takto zkontrolují stovky či tisíce exemplářů toho či onoho modelu, máme tu poměrně velkou objektivitu. Byť výjimky potvrzující pravidlo jistě budou existovat.

Populární kompaktní SUV od nejspolehlivějšího k nejvíce poruchovému dle TÜV

Mazda CX-3

Japonské SUV je poněkud stísněné vzadu, ovšem styl mu upřít nelze. Zároveň je také velmi kvalitní, neboť techniky opouští nadprůměrné množství aut ve špičkovém stavu. Pouze občas zamíří kritika k pružinám a tlumičům, tím ale vše hasne. Není tak divu, že míra poruchovosti činí pouze 2,7, jakkoliv průměr pro celý segment dvou- a tříletých SUV je 5,8.

Foto: Mazda

Audi Q3

U čtyř kruhů je třeba počítat rovněž s možností prasklých pružin, stejně jako prověřte korozi u brzd. Vyplatí se také zkontrolovat řízení a osvětlení, jakkoliv míra poruchovosti není vůči Mazdě CX-3 o tolik vyšší (narostla na 2,9). Připravte se ale na vyšší ceny, za slušné exempláře se platí cca 400 tisíc korun místo 300 000 Kč u Mazdy.



Foto: Audi

Opel Mokka X

Mokka X již není v nabídce německé automobilky, sáhnout po ni však stále můžete v bazarech. V případě brzd či podvozku se sice kontrola vyplatí, těžkosti ovšem v daném ohledu nečekejte. S těmi je daleko více spjato hnací ústrojí, neboť dochází na únik oleje z motoru i převodovky. Proto míra poruchovosti 3,9.



Foto: Opel

Renault Captur

Francouzům se povedlo ideálně spárovat přitažlivý vzhled s nemalou kvalitou. Pozornost byste při nákupu měli věnovat hlavně zavěšení, přičemž obecně platí, že čím starší kousek, tím větší pravděpodobnost potíží. U mladších vozů je míra poruchovosti 4,6, potíže totiž nemají ani s korozí, ani s brzdami.



Foto: Renault

Nissan Qashqai

Do jisté míry symbol celého segmentu již není zrovna příkladem špičkové kvality. S mírou poruchovosti 5,4 je Qashqai již velmi blízko průměru, přičemž u starších exemplářů dochází na nadprůměrné opotřebení zavěšení i řízení. Na druhou stranu, statisíce kilometrů nejsou pro tento vůz žádným problémem.



Foto: Nissan

Škoda Yeti

První SUV české značky je obecně bráno jako její nejkvalitnější. S ohledem na ukončení výroby v roce 2017 asi nepřekvapí nutnost kontroly brzd, stejně jako může z koncernových motorů unikat olej. A jakkoliv míra poruchovosti dosahuje oněch průměrných 5,8, ve finále zde již není nic, nač by si technici stěžovali.



Foto: Škoda Auto

Ford EcoSport

S druhou pěticí SUV se již dostáváme do větších potíží, které v případě modrého oválu představuje únik oleje a haprující osvětlení. Potíže jsou přitom spojené jak s předními, tak se zadními lampami, ztráta oleje je však daleko dražší záležitostí, zvláště když Ford ji zpočátku příliš neřešil. Míra poruchovosti tak činí 6,0.



Foto: Ford

Nissan Juke

Zatímco ojetý Qashqai je ještě na hraně, menší Juke za ni již přepadl. Stojí za tím jak úniky oleje, tak špatná funkčnost brzd. Navíc u aut starých minimálně pět let dochází také k problémům s nápravami a zavěšením. Míra poruchovosti tak činí rovněž 6,0, přihodit k ní pak navíc musíte ještě rozpačitý vzhled, jenž se nelíbí všem.



Foto: Nissan

Peugeot 2008

Francouzský zástupce je povětšinou brán jako velmi kvalitní, pročež techniky TÜV opouští zhruba 90 procent exemplářů bez výhrad. U zbytku je ovšem nadprůměrný únik oleje, s defekty je pak spojen i výfukový systém. Míra poruchovosti 6,1 nicméně naznačuje, že stále nejde o výrazně horší auto, než je průměr segmentu.



Foto: Peugeot

Dacia Duster

Jsme ve finále, a to u nejlevnějšího vozu na pořízení a tedy do jisté míry i nejdražšího na provoz. Duster má problémy s řízením světly i funkcí brzd, stejně jako jsou u velkého množství aut hlášeny problémy s únikem oleje. Pokud tedy nemáte velkorysý rozpočet, vměstnejte do něj alespoň odměnu pro mechanika, který s vámi vše prověří, neboť míra poruchovosti činí nemalých 11,7.



Foto: Dacia

Zdroj: TÜV Report

Petr Prokopec