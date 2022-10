Někdo najel s nezničitelným Mercedesem z roku 2013 neskutečné kilometry, nájezd ani není z čeho poznat před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ikaros, publikováno se souhlasem

Je to auto vyhlášené svou trvanlivostí a tenhle exemplář všechny zvěsti jen podtrhuje. S novým vozem si jej asi nespletete, „seknout” se v odhadu nájezdu klidně o půl milionu kilometrů ale může i někdo se znalým okem. Je to velké poučení pro kupce ojetin.

Zajímavé ojetiny vám ukazujeme pravidelně. Obvykle jde o auta, po kterých byste z rozličných důvodů mohli zatoužit, dnes vám ale ukážeme vůz, který je snad lepší nechtít. Nikoli kvůli jeho značce či typu, však je to Mercedes třídy E kombi s dieselovým motorem, po kterém naopak prahne kde kdo. Zaujmout může už jeho specifikace s ne zcela častým, sedmimístným uspořádáním interiéru, nejzajímavější ale jeho stav a historie. Německý kombík s třícípou hvězdou ve znaku toho totiž má za sebou tolik, že je tomu vzhledem k jeho kondici těžké vůbec uvěřit.

Jde o Mercedes-Benz E 200 CDI předchozí generace W212 pořízený teprve v roce 2013, tedy jen před devíti léty. Takové auto obvykle představuje ještě perspektivní ojetinu, neboť obvykle s ním lidé najedou něco mezi 100 a 200 tisíci kilometry a opotřebují jej jen tak, že to sotva stojí za řeč. Ani tento stroj se na první pohled nejeví hůře a slova prodávajícího pár drobných oděrkách vás nerozhodí, k takovým auto za devět let života přijde snadno.

Z míry vás nevyvedou ani fotografie. Však si auto prohlédněte v přiložené galerii - je tu dost „vyleštěný” volant a zaskočit může prasklé čalounění sedadla vepředu, ovšem u spolujezdce, což nebývá znakem příliš častého používání. Navzdory pár takovým nedostatkům ale tento Mercedes vypadá stále šik, však nákladová hrana kufru dokonce nepostrádá ochranné fólie z fabriky. Cena 7 900 Eur, tedy asi 195 tisíc Kč podezřelá být může, to na éčkové kombi se spolehlivým 2,2litrovým turbodieselem s výkonem 136 koní není mnoho, ale není to zase tak málo.

Schválně si tedy tohle auto nejprve prohlédněte a zkuste uhádnout, kolik kilometrů má za sebou, více vám povíme v dalším odstavci.

Jistě jsme vás předchozími řádky přiměli tipovat vysoko, přesto nepředpokládáme, že by se vám podařilo přiblížit se realitě, pokud jste tedy od boku nestřelili libovolný nesmysl. Tento Mercedes totiž najel už 845 tisíc kilometrů. To odpovídá 21 cestám po rovníku okolo celé Země. A ještě byste začali dvaadvacátou. Tento kombík navíc všechno zvládl jen za 9 let, na každý rok tedy připadá skoro 100 tisíc najetých kilometrů. Jinými slovy, za každý měsíc služby se počítadlo vozu navýšilo přibližně o 9 000 km, na jeden den tak připadá okolo 300 kilometrů. Leckdo si nedokáže představit jezdit s touto intenzitou rok, natož pak devět let. A ještě ke všemu v jediném autě.

Tato porce je skoro neuvěřitelná, je ale reálná. A majitel říká, že vůz měl pravidelnou péči, nemá žádnou jemu známou vadu a je připraven sloužit dál. I kdyby to nebyla úplně pravda, už současná existence tohoto vozu v zachyceném stavu dosvědčuje, že často skloňovaná odolnost Mercedesů třídy E W212 proti vysokým nájezdům není výmysl. A pak připomíná, že bez pečlivě zdokumentované historie byste při koupi ojetiny neměli věřit ničemu. Tohle auto není ani pořádně vyčištěné či jakkoli jinak vyspravené uvnitř a stejně působí solidně. Až někdo vymění volant a pravé přední sedadlo, snadno může tachometr vozu stočit o 600 nebo 700 tisíc km. A leckomu ani pak nebude nic podezřelé...

Při pohledu na tyto fotky se vám nejspíše ani nebude chtít věřit, co má tento Mercedes E 200 CDI už za sebou. Je to ale velký světoběžník, tady skoro doslova. Foto: Ikaros, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.