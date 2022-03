Němci jmenovali nejporuchovější ojetá SUV všech stáří a jejich závady, je lepší se jim vyhnout před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Nissan

Situace na trhu ojetých aut je ošidná, SUV ale pořád lákají. Pokud po některém z nich toužíte, nebudeme vám to rozmlouvat, těmto modelům ale bude lepší se vyhnout, jsou statisticky úplně nejproblematičtější ze všech.

SUV jsou v posledních letech v módě, ať už se vám to líbí nebo ne. Jejich tržní podíl na trzích Evropy už se pohybuje okolo hranice 50 procent a směrem na východ v dnes tak kritizovaném Rusku i na západ v USA je jejich popularita ještě větší. Sportovně-užitková auta sice sportem či užitkem mají obvykle pramálo společného, preference lidí ale nemá smysl soudit - každý si kupuje to, co je jeho srdci či mysli nejbližší.

Pokud tedy pro SUV míříte a z jakéhokoli důvodu si nechcete koupit úplně nové auto, jistě vás bude jedním z nejpodstatnějších ukazatelů spolehlivost. Loni jsme vám ukázali kompletní aktuální data německého TÜV, v nichž si můžete najít statistickou spolehlivost libovolného vozu, zorientovat se ve stovkách hodnocených modelů v řadě modelových let není jednoduché. Samotné výsledky vám pak neřeknou, co ten který vůz skutečně trápí - někdy může jít o relativní banality, jindy o skutečně závažné poruchy.

V seznamu níže vám tak ukážeme pětici SUV úplně nejnáchylnějších k vážnějším poruchám vybraných kolegy z Auto Bildu. Jde o skutečné přeborníky pohybující se nezřídka i ve vícero stářích na samých dnech tabulek, popř. ke dnu s rostoucím stářím míří, což je u ojetiny dost podstatný faktor. V jednom případě jde o dvě generace stejného modelu. Auta jsou seřazena podle abecedy včetně uváděné procentuální četnosti závad. Ta je uvedena v procentech pro vozy daného věkového rozmezí, v závorce je pak průměr pro všechna auta stejného stáří bez ohledu na třídu. U každého vozu pak přidáváme typické nedostatky - to kdybyste po některém z nich přece jen toužili a chtěli se vyhnout alespoň nejobvyklejším patáliím.

5 nejproblematičtějších SUV libovolného stáří podle Auto Bildu a TÜV Report 2022

Dacia Duster (2010 - 2018)

2-3 roky: 11,4 (průměr 4,7)

4-5 roků: 15,9 (průměr 8,0)

6-7 roků: 19,8 (průměr 12,4)

8-9 roků: 24,9 (průměr 17,5)

10-11 roků: 26,0 (průměr 22,8)

Duster je populární až k zbláznění, spolehlivý ale není ani trochu - ve všech věkových kategoriích platí za jedno z nejporuchovějších aut vůbec, hlavně pak ve své první generaci či před svým velkým faceliftem, chcete-li. Trápí jej hlavně nespolehlivost převodovky a motorů napříč portfoliem - naftové agregáty ztrácí olej, trápí je vadné vstřiky a turba, benzínové jednotky se potýkají s četným poškozením zapalovacích svíček, z převodovek vytéká olej. Je to drahé-levné auto, investice do ojetého kousku je vždy riskantní.

Foto: Dacia

Kia Sportage (2010 - 2015), (2016 - 2021)

2-3 roky: 6,3 (průměr 4,7)

4-5 roků: 7,3 (průměr 8,0)

6-7 roků: 16,7 (průměr 12,4)

8-9 roků: 20,9 (průměr 17,5)

Pokud se první majitel Sportage vyrobené do roku 2015 v rámci sedmileté záruky nevypořádal s reklamací chodu motoru, kde úřaduje vadná řídící jednotka, čeká to s velkou pravděpodobností vás. A starší diesely vyrobené před rokem 2012 Němci nedoporučují vůbec. Nepotěší ani problémy s homokinetickými klouby a podvozkem vůbec, parkovací brzdou či klimatizací, ani nadměrné opotřebení spojky, které se u Sportage třetí generace též objevuje, nepotěší stejně jako často vadné předpínače bezpečnostních pásů. Čtvrtá generace ve statistikách prochází lépe, také ta ale patří zejména v posledních letech k těžkému podprůměru.



Foto: Kia



Foto: Kia

Nissan Juke (2010 - 2019)

2-3 roky: 4,5 (průměr 4,7)

4-5 roků: 7,0 (průměr 8,0)

6-7 roků: 17,0 (průměr 12,4)

8-9 roků: 21,7 (průměr 17,5)

Zájemci o vůz po předchozím majiteli by si měli dát pozor na plně funkční elektroinstalaci. Na místě je dále zjistit provedení výměny řídící jednotky, která se nahrazovala v rámci uznané záruky. Nespolupracující snímače tlaku vyžadovaly také hromadnou svolávací akci. Problémy jsou ale i ryze mechanické - rychlé opotřebení zavěšení vzhledem k nájezdu, řízení či parkovací brzda jej trápí velmi často. Dlouho nevydrží ani výfukový systém, kvalita laku je mizerná, přidaly se dokonce i vadné airbagy, které si vyžádaly další svolávačku. Je toho opravdu dost.



Foto: Nissan

Nissan Qashqai (2007 - 2013)

8-9 roků: 22,2 (průměr 17,5)

10-11 roků: 29,7 (průměr 22,8)

Poslední zástupce nejproblematičtějších SUV je opět od Nissanu. Název automobilky a jméno modelu ho katapultovaly na konec, ani optikou míry poruchovosti ale na zásadně lepší umístění nemá nárok - navzdory jeho přetrvávající popularitě je to mimořádně poruchový vůz. TÜV zachytilo abnormálně prosakující tlumiče, zaseklé třmeny brzd a pískající brzdy obecně. Dieselový agregát se vyznačuje poškozením pístních ojnic, což není žádná drobná porucha. Problémy se objevují i na řízení, ani tohle auto za rizika spojená s jeho koupí nestojí.



Foto: Nissan

Zdroje: TÜV, Auto Bild

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.