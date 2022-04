Němci otestovali jednu ze statisticky neporuchovějších ojetin, jaká je ve skutečnosti? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Je úplně jedno, pak jaké generaci a jak starém autě sáhnete, ve všech případech patří mezi desítku nejméně spolehlivých modelů statistik TÜV. Praktická zkušenost na první pohled odhaluje řadu problémů, realita Dacie Sandero II ale není zase tak zlá.

Pokud se chystáte ke koupi ojetiny, německý TÜV Report by měl být jednou z těch studií, kterou byste měli důkladně prostudovat. Ovlivněn totiž není emocemi majitelů, místo toho v něm stěžejní slovo má stav samotných aut. Mnohá z nich totiž mají problém projít už první technickou kontrolou, během které se zjistí, že světla špatně svítí, brzdové kotouče jsou předčasně opotřebované a olej najdete po celém motorovém prostoru, jen naneštěstí už nikoliv v samotné pohonné jednotce. Náprava těchto problémů vás přitom může finančně položit.

Neznamená to ale samozřejmě, že byste měli cílit pouze na vozy, které se pohybují na vrcholku zmiňovaného reportu. Už jen proto, že ty i jako ojetiny mohou být často mimo váš dosah. Sáhnout klidně můžete i po těch, které bývají hodnocené průměrně či dokonce špatně. V takovém případě je třeba se zaměřit na typické problémy a prodávajícího „vzít pod krkem” a dostat z něj slušnou slevu. Pak se dá i s problematickým autem žít snáz.

Jednou ze značek, jejíž ojetiny vzbuzují nemalé obavy, je Dacia. Chvost zmiňovaného TÜV Reportu je totiž obsazen především jejími vozy, byť v případě čtyř- a pětiletých aut poslední příčky připadají na Volkswagen Sharan a BMW řady 5/6. To jsou přitom o poznání dražší vozy, s nimiž by měla být spojena daleko vyšší kvalita. Reálně tomu tak ale bohužel není, přičemž ospravedlněním není ani vyšší nájezd, než s jakým jsou spojeny Sandero, Logan, Duster či Dokker.

Právě na Sandero druhé generace si nyní posvítíme. Zajímavé je už svými výsledky v TÜV Reportu, neboť ve všech svých stářích patří mezi desítku nejporuchovějších aut, to už něco znamená. Naši kolegové u z německého Auto Bildu se ale rozhodli právě druhou generaci otestovat jako ojetinu. Konkrétně šlo o exemplář z roku 2017, který se již dočkal faceliftu. Šlo o základní provedení, které pod kapotou disponovalo litrovým motorem naladěným na 73 koní a uvnitř kabiny minimalistickým rádiem Blaupunkt. Jako takové stálo 7 290 Eur (cca 179 tisíc korun), což je z dnešního úhlu pohledu přímo pohádková suma.

Jelikož za posledních pět let došlo k výraznému zdražení jak nových, tak i ojetých aut, není vlastně překvapením, že prodejce za Sandero dnes požaduje 3 995 Eur (přes 98 tisíc Kč). A to není zase tak malá suma, uvážíme-li, o jaký vůz jde, kolik stál a že za skoro pět let najel nemalých 133 605 kilometrů. Jeho kabina však působila ještě opotřebovanějším dojmem, neboť byla totálně zdevastovaná.

V případě zájmu se tedy zrovna u testovaného exempláře musí zájemce připravit na kompletní přečalounění, neboť originální látka je potrhaná, pošpiněná a vyšisovaná. Mimo to je třeba počítat s menšími promáčklinami v zadních dveřích a na zadním sloupku. Zvenčí se pak raději nezabývejte lakem, jinak byste museli zamířit do servisu pro kompletně nový nátěr. Návrat do takřka továrního stavu by vás přitom vyšel na dalších 50 tisíc korun.

Počítat je rovněž třeba s počínající korozí u výfuku a zavěšení, v tomto ohledu však Dacia až tak moc nezaostává za většinou mainstreamových aut. To ostatně platí také v případě motorového prostoru, kde již pár olejových skvrn najdete. Stejně jako není překvapením, že původní brzdy jsou při takovém nájezdu již nedostačující. Nové destičky i kotouče přitom vychází za nějakých 12 tisíc korun, práci pak zastane i neautorizovaný servis.

Suma sumárum zde tak na první pohled nemáme zrovna dobrou vizitku, jak statistiky naznačují. V tomto případě je ale třeba trochu číst mezi řádky. Otestované Sandero totiž mělo najeto dvakrát více, než je průměr v rámci onoho TÜV Reportu. Přesto je plně funkční a jeho vady přinejmenším nebrání další provozuschopnosti. A mnoho pětiletých aut za cenu pod 100 tisíc Kč dnes nekoupíte. Pro někoho velmi nenáročného tak nakonec nemusí jít o úplně nesmyslnou volbu, zvlášť pokud dostane nějakou tu slevu.

Již po pěti letech provozu může Dacia Sandero vypadat opravdu tragicky, tedy při pohledu na exteriér a interiér. Náprava do továrního stavu pak v rámci nového čalounění a laku může snadno vyjít na stejnou částku, jakou jste dali za pořízení. Pokud vám ale stačí provozuschopný vůz, pak máte zelenou. Foto: Dacia

