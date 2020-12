Němci proklepli luxusní ojetiny, které dnes koupíte za cenu Fabie a radí, co nebrat před hodinou | Mirek Mazal

Proč se držet zkrátka, když za cenu obyčejného nového auta můžete mít ojeté, ale velmi neobyčejné? Nemusí to být sebevražda, když víte, na co zaměřit. Tady jsou zásadní oblasti.

Auta vyhrazená pro úspěšné podnikatele, špičkové manažery a vrcholné státníky bývají tahounem technologického pokroku automobilek. Majestátní sedany určené váženým řidičům či pasažérům dostávají jako první nové prvky výbavy a zdokonalená konstrukční řešení. Mnoho komfortních funkcí ruku v ruce s technickými inovacemi s sebou přináší cenu nad limit možností drtivé většiny kupujících nových aut.

To ale neznamená, že by si méně zaopatřený zájemce nemohl takové auto koupit nikdy a nijak. Tato auta rychleji než jakákoli jiná ztrácí svou hodnotu a z multimilionové cenovky se během pár let snadno stane statisícová. Po letech provozu nevyhnutelně dochází k opotřebení mnoha částí a na řadu mohou přijít náročné opravy, jejichž riziko se právě o pokles ceny stará. Koupě takového auta je na první pohled loterie, ale nemusí to tak být - investicím se jistě nevyhnou žádní majitelé ojeté limuzíny, ale je pozoruhodné, co konkrétně zásadním způsobem zlobí a na co si tedy dát pozor.

Přesně na to se zaměřili kolegové z německého Auto Bildu, kteří se postupně podívali na zoubek lákavým typům ojetin nejvyšší třídy a zkoumali jejich typické vlastnosti po letech provozu. Dále si probereme, jak si vedla pětice z nich, které z většiny můžete koupit v dobrém stavu za cenu nižší než novou Škodu Fabia v základní výbavě - ta dnes přijde na 280 tisíc Kč.

1. Jaguar XJ (X350)

Jaguar XJ generace X350 se vyráběl mezi léty 2003 a 2009 s motory o výkonu 297 až 395 koní. Nejlevnější pojízdná XJ jde sehnat od 6 000 Eur (158 000 Kč), lepší verze s méně květnatou historií začínají na 8 000 Eur (210 000 Kč). A i vrcholné XJR s cenou od 10 000 Eur (263 tisíc Kč) se do rozpočtu vejde - proti komfortu slabších typů sází na sportovnější nádech a oněch 395 koní.

Auto zkoumané Auto Bildem nepotvrdilo špatnou pověst starších Jaguarů, naopak potěšil jeho sytý lak, lesklý chrom a voňavá černá kůže. X350 je poslední typický Jaguar s tradičním interiérem, i když také ten už dostal malou dotykovou obrazovku. Bližší zkoumání odhalí místy horší zpracování, ale celkově XJ působí jako kvalitní a pohodlné svezení.

Vzduchové odpružení dodává jízdě pocit nadnášení na létajícím koberci. Zdatný podvozek skvěle filtruje díry na silnici a tlumí rázy od velkých kol. Boční náklony jsou minimální, v zatáčkách XJ zůstává dlouho neutrální. Příležitostně do kabiny pronikne kvílející kompresor přeplňovaného osmiválce, který propůjčuje autu vzhledem k výkonu nečekanou dynamiku.

Náklady na údržbu se vyrovnají Mercedesu S nebo BMW řady 7, originální náhradní díly jsou podobně drahé. Nejdražší je oprava vzduchového pružení, jedna vzpěra stojí cca 1 500 Eur (39 000 Kč), proto Němci doporučují používat díly z americké druhovýroby, které jsou běžně k dostání. Šestistupňový automat nesmí škubat, jinak přijde servis navíc vedle pravidelné kontroly každé čtyři roky (nebo 60 000 km). Preventivní údržba řazení včetně nového filtru a oleje stojí zhruba 250 Eur (6 500 Kč). V případě motorů V8 se objevují poruchy snímače škrticí klapky, vadný termostat a pozor na kompresor - základní servis je nutný, případná náhrada spolkne minimálně 750 Eur (19 800 Kč). Jako poslední častý defekt je jmenováno těsnění kolem oken, které vlivem stáří přestává plnit svoji funkci.

Celkově vzato je X350 poslední charakteristický Jaguar. Téměř všechny problémy předešlých modelů byly odstraněny a stačí si pohlídat kondici podvozkových součástek. Vzhledem k ceně budete těžko hledat pohodlnější a spolehlivější šelmu.

Foto: Jaguar

2. Volkswagen Phaeton

Výroba vrcholného Volkswagenu v Drážďanech od spuštění v roce 2002 běžela dalších čtrnáct roků. Dieselové jednotky byly nabízeny s výkonem až 313 koní, benzínové agregáty disponovaly maximem 450 koní ve dvanáctiválcovém provedení. Ceny se pochopitelně odvíjí od řady faktorů, ale dnes nejlevnější použitelné kusy začínají už na 3 000 Eur (cca 79 000 Kč), vrcholně nakonfigurované Phaetony z posledních let se klidně stále drží i za hranicí 40 000 Eur (přes 1 milion Kč).

Phaeton si brousil zuby na třídu S od Mercedesu, jenže od vyjetí prvních modelů z nádherné továrny v Drážďanech přetrvávaly problémy se složitou elektronikou, která se projevovala vybíjením baterie a selháváním navigace. Trvalo celé dva roky tyto dětské nemoci vychytat. Poté už se z Phaetonu stala výborná limuzína s plebejským znakem a nepřesvědčivou pověstí. Přesto není nutné ji hned zavrhovat.

Na úvod je potřeba zmínit velmi pohodlné sedačky s dokonalým zpracováním. Auto Bild přirovnal obšití kožených křesel k anglickému Bentley. Pro koncernovou limuzínu velká chvála, která měla ovšem přijít o pár let dříve. Nezájem zákazníků, dlouho trvající produkce a několik modernizací mají za vinu razantní propad cen stále zachovalých exemplářů. Phaeton tak patří mezi auta s nejvyšším poklesem hodnoty, ovšem nabídky do sta tisíc korun je lepší ignorovat, protože by se další desítky tisíc ztratily v uvedení auta do uspokojivého stavu. Verze s desetiválcovým turbodieselem plnícím normu Euro 3 je navíc tak problematická, že je v podstatě neprodejná.

Rozumnější je navýšení rozpočtu až hranici dnes vytyčených možností, za nějakých 9 000 Eur (237 tisíc Kč) jsou v prodeji slušná třílitrová TDI s vidlicovým šestiválcem z pozdějších let výroby a přijatelnými nájezdy. K přirozeně rychlému propadu cen se přidaly obavy z budoucnosti dieselů, proto je z čeho vybírat za velmi dobré ceny. Ani vyšší kilometrový nájezd není důvod k ignoraci nabídky, protože prostorný Volkswagen byl většinou používán na dlouhé přesuny a auta vyrobená od poloviny první dekády tohoto století jim snadno odolávají.

Je dobré vnímat reálně poškozené díly a méně hypnotizovat servisní knihu a stav počítadla kilometrů, opravy jsou obecně drahé. Například poškození pneumatického zvedání světlé výšky vozu stojí přinejmenším 1 300 Eur (34 000 Kč). Phaeton nebyl účastníkem žádných zásadních svolávacích akcí, nicméně servisy měnily v průběhu let kryt motoru, výplně B-sloupků, kabely nebo zapalovací cívky zážehových motorů. Často dochází k degradaci laku, zejména okolo hliníkového obložení dveří se vyskytují bubliny.

Překvapit by vás neměla případná nutnost výměny skel vnějších zatmavovacích zrcátek za 270 Eur (7 100 Kč). Dalším příkladem cenové náročnosti oprav je často pokažený senzor rychlosti na automatické převodovce, který vyjde na 120 Eur (3 200 Kč). Špatné cesty se mohou podepsat na stavu stabilizátorů a dalších navazujících dílech. Oprava rozhozené geometrie do původního stavu bude stát okolo 400 Eur (10 500 Kč).

Phaeton je dobrý luxusní vůz za příznivou cenu. Zní to parádně, ale naivní jedinci by si měli dát pozor na zbídačené kousky bez pravidelné údržby. Bez podrobné inspekce podvozku a dostatečné finanční rezervy není možné doporučit pořízení ojeté limuzíny s logem VW.



Foto: Volkswagen

3. BMW řady 7 (F01)

Mnichovský zástupce dnes dostupné automobilové smetánky se vyráběl od roku 2008 do 2015 v dieselovém (až 381 koní) a také s benzínovém provedení (až 544 koní). Současně existoval benzínový hybrid, který dosahoval výkonu 465 koní. Basketbalisté uvítají možnou volbu prodlouženého rozvoru. Ceny startují 7 000 Eur (185 000 Kč) za slušné kusy, ale doložený servis a bezproblémový stav cenu s přehledem pošlou za hranici 10 000 Eur (264 000 Kč).

Opět není třeba poptávat málo jeté vozy, protože s takovým autem skoro nikdo nepopojíždí mezi městskými čtvrtěmi. BMW řady 7 často tráví svůj pracovní čas na dálnici, ceny to posílá dolů a s trochou umu lze vybrat správně udržovaný kočár v nastaveném cenovém rozpětí.

Spolu se starším, ale vyladěným šestistupňovým automatem zákazník najde polykač kilometrů první třídy. Přepínač jízdních režimů dovolí plavnou jízdu a vzdálenou připomínku sportovního ducha. Výborné odhlučnění zbaví posádku nepříjemného rušení z exteriéru.

Drobnohled i tady něco dokáže odhalit. Dříve vše uměla krýt záruka, ale ojetiny se objevují právě po skončení garance. Nutno zmínit, že BMW zkoumané Auto Bildem mělo na odometru nemalých 432 000 kilometrů a vše fungovalo výborně. Časem se může objevit problémové řízení nebo škubání samočinné převodovky - doporučuje se ihned nechat prohlédnout převodové ústrojí, aby se zamezilo nákladným opravám.

Typickým nedostatkem je ztráta provozních kapalin. Starší zmožené sedmy trápí únik oleje motoru, převodovky i diferenciálu. Z hlediska výdrže není nejlepší ani vzduchový podvozek. Špatný kondenzátor klimatizace se řešil zdarma v rámci servisní prohlídky.

BMW je pro mnohé volba srdcem, ale realitě se nedá vyhnout. Znovu nezbývá než doporučit dražší exemplář po důkladné prohlídce. Kdo by chtěl, ale nemá peníze na nečekané potíže, udělá lépe s dobovým BMW řady 5 (F10).



Foto: BMW

4. Mercedes-Benz třídy S (W220)

Pomyslný král luxusních vozů generace W220 se vyráběl od roku 1998 do 2005. V nabídce byl diesel s nejvyšším výkonem 260 koní a benzín s maximem 612 koní. Kvůli povědomí o Mercedesu jako o pohodlném vozidle je bazarová nabídka třídy S relativně obsáhlá, nicméně pro ty správné jednotky je opět potřeba sáhnout hlouběji do kapsy. Mezi odjetými auty si lze vybírat i za 2 000 Eur (53 000 Kč), ale rozumná zahajovací suma pro dobrý výběr je asi 10 000 Eur (264 000 Kč).

Mercedes je měřítko pohodlí a symbol pokrokových příplatků pro posádku. Většina modelů je velmi dobře vybavena. Třída S jako první dostává všechna novátorská řešení, až poté jsou vymoženosti dostupné pro nižší modely. Právě testování všech doplňujících funkcí by mělo probíhat v klidu a dlouho před definitivním podepsáním kupní smlouvy s prodejcem v bazaru.

Důraz na elektroniku se doporučuje, protože jinde nejsou známá výrazně slabá místa. Motory vydrží hodně. Povolaný odborník na ojetiny by se měl zaměřit na automatickou převodovku, repase u specializované firmy vyjde asi na 1 600 - 2 000 Eur (42 000 - 53 000 Kč). Načtení chyb závad a diagnostikovat všechny řídící jednotky se vyplatí pro eliminaci budoucích poruch. Ani vrcholnému provedení Mercedesu se nevyhýbá koroze, někdy se objeví na podvozkových částech.

Občas přestane pracovat masážní opěrka. Jedna z předností třídy S může scházet kvůli rozbitému vakuovému čerpadlu za 800 Eur (21 000 Kč) nebo pouze odpadne hadice či nefunguje komora vzduchového vedení.

Uvnitř se posádka může cítit nejlépe ze všech aut z přelomu tisíciletí. Celkové sladění elektronických vychytávek, luxusních prvků a prvotřídní smontování uspokojí i náročného zákazníka. Jako nejlepší typy se jeví verze S 500 a S320 CDI - první potěší i svižné jezdce a provozními náklady nezruinuje, druhý laská hlavně relativně nízkou spotřebou paliva.



Foto: Mercedes-Benz

4. Mercedes-Benz třídy S (W221)

Plynule navážeme novějším ročníkem nejvyhledávanějšího luxusního vozu na trhu. Verze W221 následovala úspěchy předchůdce. Novější model nabízel od roku 2005 do 2013 naftu s výkonem až 320 koní a benzín o potenciálu až 630 koní. Ekologicky smýšlející zákazníci mohli zvolit i hybridní verzi, která dohromady disponovala výkonem 299 koní. Základní kapitál by mohl stačit ve výši 6 500 Eur (171 000 Kč), ale lepší bude odolat a nastřádat aspoň o půlku víc.

S více jak půl milionem předaných nových vozů se W221 stalo nejprodávanějším luxusním sedanem světa. To už něco znamená a předem avizovaná chvála nebyla smyšlená. Technologický náskok budící zájem kupců je vykoupen náročnou údržbou. Auto Bild dodává, že často umí chybu diagnostikovat a vyřešit pouze autorizovaný servis.

Na ničím nerušené přemisťování bohatě postačí šestiválcový naftový agregát s uspořádáním válců do V a emisní normou Euro 6. Alternativou je dokonce čtyřválec, ale ten hraničí s racionálním uvažováním v případě krále silnic. Pod hvězdu v kolečku na přídi se ale výborně hodí benzínový osmiválec, který vynikne vedle napumpovaného vybavení interiéru.

Benzínové motory do modelového ročníku 9/2006 měly ozubené kolo řetězového rozvodu, které bylo potřeba sledovat. Poruchy znamenaly v nejhorším případě výměnu za nový díl v ceně 4 700 Eur (124 000 Kč). Dalším strašákem je vybíjení baterie. Náročnost všech elektronických systémů občas překročila únosné meze a některé z technologických lákadel začalo vybíjet baterii zaparkovaného automobilu. Nejeden majitel tak zůstal stát nemile překvapen u nepojízdného vozu. Elektrické poruchy se týkají v některých případech také digitálního zobrazení informací o jízdě nebo kabelového svazku předních sedadel.

Vyšší provozní náklady jsou daní za pohodlné cestování. Třída S je propletená technologiemi, ale údržba v provozuschopném stavu podvozek je náročný proces. Důležité je vyčkat na správný výběr s jasným původem a pravidelnou servisní historii a nebo raději jít po něčem starším - W221 za cenu Fabie může být větší než přijatelné rizko.



Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

