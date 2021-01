Němci vybrali nejúspornější SUV pro tahání přívěsů, ta teď mohou přijít vhod před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Popularita SUV sílí, jejích vhodnost pro tahání přívěsů je nesporná a nechat si karavan u sjezdovky místo zavřeného hotelu dává smysl. Která ale zvládají svou práci ze všech nejúsporněji?

Připojit za automobil přívěs bylo kdysi jednou z oblíbených kratochvílí českých motoristů. Po převratu v 1989 byla tato obliba poněkud na ústupu, poté se ale začala opět vracet do módy a loni zažila nevídaný boom. Co za tím stojí, nemusíme zmiňovat - vzít si „hotel s sebou” je v dnešní době jednou z mála jistot, jak neproměnit výlet či dovolenou v noční můru.

Vstříc tomu vychází i moderní trendy, v jejichž rámci zákazníci stále více preferují SUV, tedy typ aut, který byl pro tahání čehokoli přímo zrozen. Je třeba si uvědomit, že většina vozů se zvýšeným podvozkem a vyšší stavbou karoserie disponuje pohonem všech kol a tedy zvýšenou trakcí.

Nejde však o jedinou výhodu, dále je třeba zmínit motorový prostor, ve kterém obvykle najdeme objemnější a výkonnější pohonné jednotky, které snáze kompenzují přidanou hmotnost. A jelikož takový agregát má v rezervy, jak v rámci výkonu, tak třeba v případě chlazení, nemusí ani mít vysokou spotřebu. Oproti předokolkám si tak SUV s pohonem všech kol a objemnějším agregátem řekne navíc o zhruba 5 procent.

Výše zmíněné samozřejmě platí při tažení přívěsu, bez něj by rozdíl byl výrazně vyšší - a to ve prospěch aut s jednou hnanou nápravou. Ovšem ty budou s přidanou hmotností přívěsu pro změnu daleko více bojovat, zvláště při jízdě do kopce. Výhodou SUV s větším motorem bývá i to, že jej doprovází klasický automat s měničem točivého momentu. Ten je pro rozjezdy se zátěží mnohem odolnější než klasická spojka popř. dvouspojkové automaty.

Suma sumárum jsou tedy pro přívěsy ideálem SUV osazená pohonem všech kol, větším motorem a klasickou automatickou převodovkou. Takových je na trhu dost a člověk od nich vlastně tak nějak povědomě vyšší spotřebu. Který tedy vybrat, pokud kouli na zádi skutečně vyžadujete a přitom chcete jezdit relativně nejúsporněji? Na to se zaměřil německý Auto Bild, který dal dohromady desítku nejlepších alternativ v rámci rozličných tříd, jinak bychom pochopitelně zůstali jen u kompaktních SUV, která nejsou pro každého. Žíznivost ovšem nebyla jediným aspektem, které magazín sledoval, takže tu máme docela komplexní přehled vhodných automobilů.

Škoda Kodiaq

Český zástupce osazený dvoulitrovým turbodieselem se 190 koňmi a sedmistupňovým DSG zvládá odvézt až 2 300 kilogramů. Pokud si ovšem vystačíte jen se dvěma tunami, můžete počítat s ověřenou spotřebou 12,7 l/100 km. Ta sice neodpovídá udávaným normám, ovšem je třeba si uvědomit, že za sebou táhnete ještě více kilo, než kolik váží sám Kodiaq. Jejich aerodynamika pak nemá daleko od cihly. Není tedy divu, že se Němci nad Škodou rozplývají, zvláště když nestojí majlant - je to jeden z nejlepších kandidátů v poměru výkonu a ceny.

Foto: Škoda Auto

Seat Ateca

U koncernu VW ještě chvíli zůstaneme, po Česku však vyrazíme do Španělska. Také Ateca dostala dvoulitrový turbodiesel, se 190 koňmi se tak nepřekvapivě zvládá vypořádat s až 2,1 tunami. Jelikož se však jedná o menší SUV, které je navíc lehčí než tuzemský „medvěd“, spotřeba v případě Seatu dosahuje pouze 12,1 l/100 km. Mimo to je Ateca také nejlevnější, její sedmistupňové DSG však občas váhá s přeřazením či podřazením. Další velice rozumná volba.



Foto: Seat

Hyundai Tucson

Pokud vám místo koncernu VW uvízl v hledáčku Tucson od Hyundai, čeká vás nemalé rozhodování. Pokud SUV značky Hyundai pořídíte s manuálem, můžete v kombinaci s 2,2litrovým turbodieselem o výkonu 185 koní odtáhnout až 2 200 kilogramů. Problémy však můžete očekávat v prudších kopcích. Automat je sice vyřeší, v tomto případě však tažná kapacita klesá na 1 900 kg. Taková verze je navíc již poměrně drahá, zatímco manuál je se spotřebou 11,4 l/100 km levný i na provoz. Je také třeba dodat, že Tucson už na trh míří v novém provedení s „neviditelnými” světly, takže to dosavadní, zde probírané nebude k mání věčně.



Foto: Hyundai

SsangYong Rexton

Další Korejec na seznamu by vás stoprocentně mohl zajímat, i proto, že značka SsangYong se vrátila do Česka. A byť situace automobilky není nejrůžovější, funguje dál. Nový Rexton může zaujmout nižší cenou než konkurence, potenciál pod jeho kapotou to však neovlivňuje. Výkon 2,2litrového turbodieselu pak sice činí jen 178 koní, přičemž spotřeba při tažení dvou tun stoupá až na 13,4 l/100 km, nicméně za SUV je možné připojit přívěs o hmotnosti až 3 500 kg. To zvládlo jen pár dalších aut v tomto testu.



Foto: SsangYong

Kia Sorento

Korejci mají podle Auto Bildu problém ve sladění pohonného ústrojí, tedy ve spolupráci motoru, převodovky a pohonu. Jasně patrné je to třeba u Kie Sorento, která dostala do vínku stejně jako Tucson 2,2litrový turbodiesel. Naladěn je na rovných 200 koní, navíc spolupracuje s hladším osmistupňovým automatem, přesto si vůz průměrně řekne o vysokých 14,2 litru na sto kilometrů. Nízká není ani pořizovací cena, přívěs přitom může vážit maximálně dvě tuny, přesto to vše stačilo na umístění mezi nejlepšími.



Foto: Kia

Jaguar F-Pace

Od mainstreamu se přesouváme mezi zástupce prestižních značek. F-Pace dokazuje, že ani větší motor nemusí být žíznivý, zvláště při odkazu na Kiu Sorento. Stejně jako ona má i Jaguar osmistupňový automat, ten však doplnil třílitrovým turbodieselem a 300 koňmi. Spotřeba však činí 13,1 l/100 km, tedy méně než u Korejců. Vůči nim navíc F-Pace dokáže utáhnout až 2 400 kilo. Je ovšem třeba akceptovat skutečnost, že láce se v tomto případě s cenou opravdu nerýmuje.



Foto: Jaguar

Audi Q7

Německý mastodont se sice chlubí nižším výkonem (272 koní) než ten britský, jeho schopnosti jsou ovšem daleko působivější - utáhnout zvládne tak jako Navara či Rexton až 3,5 tuny. Z této trojice je však nejžíznivější, při dvoutunovém přívěsu si totiž Audi Q7 průměrně řekne o 13,8 l/100 km. Podstatnější však je, že do vínku dostal také klasický osmistupňový automat, který se k tažení přívěsů hodí více než koncernem dříve preferované DSG.



Foto: Audi

BMW X5

Další z německých obrů je ztělesněnou ukázkou toho, že menší pohonná jednotka nemusí být vždy úspornější. Zvláště pokud má často sloužit k tažení přívěsů, jež mohou na vahách ukázat až 3 500 kg. Když bylo BMW X5 osazeno třílitrovým šestiválcovým turbodieselem s 258 koňmi, vyžadovalo na každých sto kilometrů 13,1 litru paliva. Jakmile však pod kapotu zamířil dvoulitrový čtyřválec produkující jen o chlup nižší výkon (231 koní), žíznivost vystoupala o sedm deci kvůli zvýšené námaze.



Foto: BMW

Jeep Grand Cherokee

Diesel se v Evropě už tradičně dostává i pod kapotu amerického Jeepu Grand Cherokee. Konkrétně jde o třílitrovou jednotku s 250 koňmi, se kterou dorazil osmistupňový automat ZF. Toto ústrojí jde zámořskému SUV k duhu, průměrně si řekne jen o 13,2 l/100 km. Jen o chlup tak zaostává za výše zmíněným BMW, které je však výrazně dražší. O výrazných rozdílech při výletech mimo zpevněný asfalt se pak raději ani nebudeme rozepisovat.



Foto: Jeep

Bentley Bentayga

Jsme ve finále, a to u jednoho z nejdražších moderních SUV, bohužel ale ve verzi, kterou jako novou nekoupíte. Než s ním podobně jako Audi SQ7, SQ8 nebo VW Touareg skončilo, Bentayga rovněž dostala do vínku diesel, čtyřlitrový osmiválec se 435 koňmi. Na stovce tak dokáže být i s přívěsem rychleji než většina ostatních aut na osmdesátce bez něj. Tuto dynamiku kupodivu nemaže enormní spotřeba, Bentley si řekne pouze o 13,4 litru na sto kilometrů. Utáhnout pak navíc zvládne až 3,5 tuny.

Stálo sice jako nové pětkrát více než koncernový příbuzný s logem Škody, přesto šlo o jednu z působivých alternativ. Teď už po ni ale můžete koukat jen v bazarech - k dispozici je jako ojetina od asi 2,5 milionu Kč a podobně by šlo hovořit i o SQ7 nebo Touaregu V8 TDI. Zvláštní volba, i ta ale připomíná, o jak zajímavá auta jsme v některých případech s úpadkem dieselů přišli.



Foto: Bentley

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec