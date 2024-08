Němci vyzkoušeli asi nejlepší verzi obytného VW Transporter, jako ojetý je překvapivě levný včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Spojuje každodenní použitelnost se stanem výsuvným ze střechy a obřím zavazadelníkem, který lze přeměnit v druhou ložnici. Je to docela uctívaný vůz, přesto je po čtyřech letech provozu k mání za polovic.

Když před čtyřmi lety začal po celém světě úřadovat koronavirus, byla automobilová branže jednou z těch nejvíce zasažených. V továrnách totiž pracují často tisíce dělníků vedle sebe, přenos nové infekční choroby tak byl více než snadný. Proto došlo na jejich okamžité zavírání, přičemž stejně tomu bylo také u showroomů. Nová auta se tak prodávala pouze online, na čemž ve velkém vydělávala Tesla, přičemž online mířili i zájemci o ojetiny, kteří mohli kontaktovat alespoň soukromé prodejce, když nefungovaly autobazary.

Nebylo to však jediné, co bylo zavíráno, došlo totiž rovněž na hotely, restaurace a ve finále i na samotné státní hranice. Výsledkem byla opravdu šílená touha lidí alespoň na chvíli opustit stěny bytu, a vypravit se na jakoukoli dovolenou. Zájem o obytné vozy a přívěsy tak byl vskutku enormní, a když nebyly k dispozici zcela nová auta, došlo na přestavbu těch ojetých. Souběžně s tím se objevoval jeden start-up za druhým, přičemž víceméně každý přicházel se zajímavými inovacemi.

Dnes je tento boom za námi, cestovat totiž znovu můžete svobodně po celém světě. Mnozí lidé se tak obytných aut či přívěsů začínají zbavovat, neboť pro ně zkrátka byly dočasným řešením, které ale momentálně přináší už jen více stresu než užitku - třeba s uložením a údržbou takového domova na kolečkách. Bazary se tak začínají plnit, což ceny žene pro případné zájemce tím správným směrem, tedy dolů. Na čtyři roky starý „obytňák“ vám tak stačí zhruba milion korun, jak dokládají Němci.

Kolegové z Auto Bildu totiž vyzkoušeli Volkswagen Transporter T6.1 California Beach Edition z roku 2020, jenž kdysi v základu startoval na 67 485 Eurech (cca 1,7 milionu Kč). Po najetí 134 889 km je ovšem nabízen za 46 480 Eur (asi 1,16 milionu Kč). Pokles je to tedy nemalý, navíc jej umocňuje nejen v mezičase proběhnuvší inflační vlna, ale i skutečnost, že počítat lze s mnohými prvky, které cenu vyroubovaly až na 73 000 Eur (asi 1,84 milionu Kč). Bavíme se tedy reálně o sotva polovičuní ceně. Oproti verzi Ocean s kuchyňkou pak sice provedení Beach není tak luxusní, to ale má své výhody.

Californii je totiž možné využívat jako standardní dodávku, která disponuje dvěma řadami sedadel a obrovitým zavazadlovým prostorem. Zaskočit tedy snadno může za každodenní expres, byť při 4,9metrové délce budete mít možná občas problémy v úzkých městských uličkách či na parkovištích supermarketů. Jakmile se ale ve vás opět probudí touha po dobrodružství, není nic snazšího, než natankovat 70litrovou nádrž na naftu až po okraj, a vyrazit.

Testované provedení dostalo do vínku silnější verzi dvoulitrového dieselu naladěnou na 199 koní, jenž nemá problém ani s 2,5tunovým přívěsem. Při zhruba 8,8litrové spotřebě vás pak na jeden zátah dostane dost daleko od civilizace, nádrž lze navíc rychle a pomalu kdekoli doplnit. Sebou pak bude třeba vzít i dodatečné kanystry na vodu, to je ale jen malá oběť. Klíčové je, že VW zvládá na noc ubytovat hned čtveřici cestujících, a to ve dvou patrech.

Výsuvný není pouze střešní stan, ale také boční markýza, která vám poskytne dostatek komfortu pro venkovní sezení. Stolek i židle se vám pak snadno vejdou do zavazadelníku, přičemž California dále nabízí úložné boxy pod zadními sedadly. Nechybí ani doplňkový chladicí box či externí topení, které zajistí, že vyrážet na výlety můžete rovněž při chladnějším počasí. V té chvíli pochopitelně oceníte i kolegy doporučovanou třízónovou klimatizaci.

Existují tedy nějaké chyby? Jak se říká, ďábel se skrývá v detailech - v některých ohledech totiž bude na příslovečnou německou kvalitu už jen vzpomínat. Nadvakrát přeplňované diesely pak nejsou z nejspolehlivějších, načež trvejte na testovací jízdě, při které se zaměřte na chod turbodmychadel. A stejně tak zkontrolujte i hladkost řazení převodovky, neboť jedinou dostupnou skříní byl u této motorizace sedmistupňový automat DSG.

Transporter California Beach je ideálním mobilním domovem pro ty, kdo raději oželí vyšší komfort při delších výletech výměnou na vyšší každodenní použitelnost. Jako ojetý jej navíc lze po čtyřech letech pořídit klidně za polovinu někdejší ceny. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.